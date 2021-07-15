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Соперник «Динамо» перепутал время начала матча. Игра перенесена на час

15 июля 2021, 18:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТКМатч завершен

Товарищеский матч московского «Динамо» и венгерского клуба МТК перенесён на час, сообщает пресс-служба бело-голубых в твиттере.

Встреча должна была начаться в 18:00, теперь начало запланировано на 19:00.

Старт отложен на час по причине того, что венгерский клуб перепутал время начала матча.

Недавно было также изменено время начала матча «Динамо» в РПЛ, но тогда причиной послужили аномальные погодные условия.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
15 июля в 21:14
Подумал сначала, что с эстонцами играют
drug01
drug01
15 июля в 20:13
Может это какая-то уловка! Впрочем в футболке всякое бывает.... Ждем конечный итог желаем успеха для Динамо!!!!!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 20:04
Технарь и по домам!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ДСА (раскрыть)
15 июля в 19:58
Товарняк... Смысл технаря?)
ДСА
ДСА
15 июля в 19:52
Техническую победу записали бы и радовались.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 18:47
Тормозов везде хватает...
jobss
jobss ответ Шуnя771 (раскрыть)
15 июля в 18:31, ред.
Ставки на матчи рассчитываются в течение получаса после окончания основного времени матча. За исключением форс-мажорных ситуаций, когда по независящим от нас причинам подсчет может затянуться на несколько часов.
А рейтинги обновляются раз в час
Шуnя771
Шуnя771 ответ jobss (раскрыть)
15 июля в 18:28
Спасибо jobss!
К общей сумме добавлено. Я наверное спешу увидеть итоговую сумму баллов. После завершения матча, по правилам соккера, не сразу начисляются баллы?
Мне неудобно Вас тревожить поэтому и уточняю на будущее.
jobss
jobss ответ Шуnя771 (раскрыть)
15 июля в 18:20, ред.
Здраствуйте, как я вижу - все дошло
LOpp
LOpp
15 июля в 18:15
Не успели часы на летнее время перевести
STVA 1
STVA 1
15 июля в 18:14
И такое бывает
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