Соперник «Динамо» перепутал время начала матча. Игра перенесена на час

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15 июля 2021, 18:14

Товарищеский матч московского «Динамо» и венгерского клуба МТК перенесён на час, сообщает пресс-служба бело-голубых в твиттере.

Встреча должна была начаться в 18:00, теперь начало запланировано на 19:00.

Старт отложен на час по причине того, что венгерский клуб перепутал время начала матча.