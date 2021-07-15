Соперник «Динамо» перепутал время начала матча. Игра перенесена на час

Товарищеский матч московского «Динамо» и венгерского клуба МТК перенесён на час, сообщает пресс-служба бело-голубых в твиттере.
Встреча должна была начаться в 18:00, теперь начало запланировано на 19:00.
Старт отложен на час по причине того, что венгерский клуб перепутал время начала матча.
Недавно было также изменено время начала матча «Динамо» в РПЛ, но тогда причиной послужили аномальные погодные условия.
А рейтинги обновляются раз в час
А рейтинги обновляются раз в час
К общей сумме добавлено. Я наверное спешу увидеть итоговую сумму баллов. После завершения матча, по правилам соккера, не сразу начисляются баллы?
Мне неудобно Вас тревожить поэтому и уточняю на будущее.
К общей сумме добавлено. Я наверное спешу увидеть итоговую сумму баллов. После завершения матча, по правилам соккера, не сразу начисляются баллы?
Мне неудобно Вас тревожить поэтому и уточняю на будущее.