РПЛ перенесла четыре матча из-за аномально жаркой погоды

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила об изменении времени начала четырёх матчей 1-го и 2-го туров предстоящего розыгрыша РПЛ. Встречи перенесены на позднее время, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду.
1-й тур
23 июля (пятница)
«Ростов» – «Динамо» с 19:00 на 20:00
25 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Ахмат» с 17:30 на 19:00
2-й тур
30 июля (суббота)
«Крылья Советов» – «Спартак» с 18:00 на 19:00
2 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Сочи» с 19:00 на 20:00
На данный момент известно расписание первых 6 туров нового сезона РПЛ.