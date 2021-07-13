РПЛ перенесла четыре матча из-за аномально жаркой погоды

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13 июля 2021, 10:56

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила об изменении времени начала четырёх матчей 1-го и 2-го туров предстоящего розыгрыша РПЛ . Встречи перенесены на позднее время, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду.

1-й тур

23 июля (пятница)

«Ростов» – «Динамо» с 19:00 на 20:00

25 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Ахмат» с 17:30 на 19:00

2-й тур

30 июля (суббота)

«Крылья Советов» – «Спартак» с 18:00 на 19:00

2 августа (понедельник)

«Ахмат» – «Сочи» с 19:00 на 20:00