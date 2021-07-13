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РПЛ перенесла четыре матча из-за аномально жаркой погоды

13 июля 2021, 10:56

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила об изменении времени начала четырёх матчей 1-го и 2-го туров предстоящего розыгрыша РПЛ. Встречи перенесены на позднее время, чтобы избежать проведения игр в аномально жаркую погоду.

1-й тур

23 июля (пятница)
«Ростов» – «Динамо» с 19:00 на 20:00

25 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Ахмат» с 17:30 на 19:00

2-й тур

30 июля (суббота)
«Крылья Советов» – «Спартак» с 18:00 на 19:00

2 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Сочи» с 19:00 на 20:00

На данный момент известно расписание первых 6 туров нового сезона РПЛ.

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протон1
протон1
13 июля в 15:48
готовы пойти на встречу. только бы играли .
Gotlib
Gotlib ответ ДАША Д (раскрыть)
13 июля в 14:16
По ночам пусть играют.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 июля в 12:22
Видимость кипучей деятельности создают. Через неделю ещё на 1час/1,5 часа сдвинут.
stanichnik
stanichnik
13 июля в 11:42
Матч-открытие чемпионата РПЛ между командами Ростов и Динамо можно было бы вообще провести в Москве, где температура воздуха в июле не намного, но всё же ниже, чем в Ростове-на-Дону, зато во втором круге будут играть в столице при отрицательных температурах. В общем всё, как всегда, круглое носим, а квадратное катаем.
Garrincha58
Garrincha58
13 июля в 11:40
перенесите чемпионат на декабрь - январь как все играют в Европе кстати многие критикуют перенос системы весна-осень на осень-весна не приемлемо плохой мол поэтому у нас сейчас такой низкий уровень я лично считаю что эти пессимисты дураки что хотят вернуть нас в старое тогда давайте вернём СССР где футбол был на голову лучше и сильней нынешнего
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 11:11
Похоже еще на позже надо переносить.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 11:07
Пора уже привыкать! И так по 15 минут отдыхают из-за водопоев и ВАРева. Не миллионеры,а просто состоятельные "слесари-пекари" футбольного фронта СССР играли в полдень летом в Ашхабаде,Ташкенте и Алма-Ате в кожаных бутсах,хэбэшных футболках и труселях,без пауз для весёлых картинок и добивались на международной арене поболе дзюб.Словом,по принятому тогда принципу :Матч состоится при любой погоде!
Впрочем,я забыл,что даже дорогостоящего раба в Древнем Риме берегли,а тут ещё и "раб-миллионер",предмет возможного торга...
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 10:57
с этим всё понятно)))
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