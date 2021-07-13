КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести матч между Италией и Аргентиной

КОНМЕБОЛ и УЕФА могут организовать матч между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.
Журналист Луис Мазариегос в твиттере сообщил, что Южноамериканская конфедерация футбола предложила коллегам из Европы провести матч за Суперкубок между сборными Италии и Аргентины.
Отмечается, что встречу не получится провести в этом году из-за напряженного календаря и последствий пандемии, однако она может быть организована в 2022 году.
Напомним, что в финале Евро-2020 итальянская сборная обыграла команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти), а аргентинцы взяли верх над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.
Также недавно президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проекте нового турнира, в котором будут участвовать лучшие клубы мира.
Вопрос только, где проводить? Или нейтральная территория (Африка, Америка, Азия), или два матча на обоих континентах.
С удовольствием посмотрел бы это противостояние...
Вопрос только, где проводить? Или нейтральная территория (Африка, Америка, Азия), или два матча на обоих континентах.
С удовольствием посмотрел бы это противостояние...