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КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести матч между Италией и Аргентиной

13 июля 2021, 09:50

КОНМЕБОЛ и УЕФА могут организовать матч между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Журналист Луис Мазариегос в твиттере сообщил, что Южноамериканская конфедерация футбола предложила коллегам из Европы провести матч за Суперкубок между сборными Италии и Аргентины.

Отмечается, что встречу не получится провести в этом году из-за напряженного календаря и последствий пандемии, однако она может быть организована в 2022 году.

Напомним, что в финале Евро-2020 итальянская сборная обыграла команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти), а аргентинцы взяли верх над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.

Также недавно президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проекте нового турнира, в котором будут участвовать лучшие клубы мира.

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Все комментарии
myst5
myst5
13 июля в 16:23
Смысл . Это только возможно для южноамериканцев интересно было бы . А европейский команды и сборные вообще к такого рода матчам не серьезно относиться . Вон международный кубок чемпионов вообще не кому не интересен .
Kostya P.
Kostya P.
13 июля в 16:05
Комнеболу неплохо бы объединиться с Конкокаф . Конечно ,расстояние от Канады до Аргентины и Чили очень большое ( тоже самое ,что нам летать в ЮАР или Ботсвану), но их турниры стали бы значительно интереснее , особенно учитывая резко возросший уровень сборных США и Канады.
протон1
протон1
13 июля в 15:41
не плохая задумка ващето. ажиотаж был бы сильнейший... сделайте матч сборная европы - сборная латинской Америки. Вот на это бы посмотрел
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
13 июля в 15:34
Неплохо, но, возможно, турнир будет восприниматься несерьезно.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
13 июля в 13:05
Если проводить такой матч можно в Японии, но пока Италия сильнее и уверенно обыграет не только Аргентину но и любого соперника
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Sexual Harassment (раскрыть)
13 июля в 12:05
Получим чемпионат мира в усечённом формате. А что, мне нравится.
CАRLOS
CАRLOS
13 июля в 12:05
Идея то старая, но кубок конфедераций упразднили, а один матч то можно провести.
Vave666
Vave666 ответ амурец (раскрыть)
13 июля в 11:26
Уточняю, за последние 6-7 лет прошло 4 КА, за последние 10лет - 5КА, т.е. в среднем кубок разыгрывали раз в 2года.
И что интересно в общем зачёте КА перуанец Паоло Герреро(14) обходит пока Месси(13) на 1 мяч, а 1-2 в списке арг Норберто Мендес и браз Зизиньо, у них по 17 голов
виктор бочарников
виктор бочарников
13 июля в 11:01
Было-бы желание,один матч организовать не проблема.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 10:55
Было бы -супер ! Вот только пусть Спинаццола с Кьезой поправятся !
Sexual Harassment
Sexual Harassment
13 июля в 10:48
Почему бы и нет? С другой стороны почему бы не пригласить и чемпионов Азии и Африки?
амурец
амурец
13 июля в 10:47
да было бы интересно посмотреть Италия бы раскатала Аргентину, только потому что Италия настоящий чемпион Европы, который проводится раз в четыре года, а не каждый год с целью дать хоть один трофей со сборной ну этому, инопланетянину
stanichnik
stanichnik
13 июля в 10:41
Последствия ковида ещё долго будут аукаться организаторам футбольных соревнований и вносить изменения в расписание международных турниров. Через год стартует ЧМ-2022, и по давно сложившейся традиции за год до открытия проводился Кубок Конфедераций с участием лучших команд континентов и хозяйкой чемпионата. Для огромной армии болельщиков всего мира было бы интересно узнать чей чемпион в этом году сильнее, хотя бы на двух континентах, и для этого можно было бы организовать один матч в том же Катаре в период предоставленных дней для проведения отборочных игр к ЧМ-2022.
mat73
mat73
13 июля в 10:38
Прикольно!
Но надо бы, и интереснее было бы по свежим следам сразу после ЧЕ и КА. Так реально выявить сильнейшего именно на сегодня, а не через год! Мало ли что случается за год, команды меняются.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 10:37
Один матч в Италии , второй в Аргентине , чтобы собрать по максимум болельщиков на стадионах , ну и призовые хорошие сделать, чтобы матч не был выставочным.
112910415
112910415
13 июля в 10:34
светлая идея ... но надо бы сейчас !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 10:34
Прикольно было бы на это посмотреть
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ 311 (раскрыть)
13 июля в 10:25, ред.
    sir_Alex
    sir_Alex
    13 июля в 10:24
    Почему бы и нет? Было бы интересно посмотреть.
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов
    13 июля в 10:23
    Ну раз опять решили мериться у кого больше, смысл было отменять кубок конфедераций?
    Bivaliy67
    Bivaliy67
    13 июля в 10:21
    Только позавчера задавал себе вопрос, почему не проводятся такие матчи по
    аналогии (давно почившему) клубному "Межконтинентальному кубку"?
    Ну, наконец-то!)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 июля в 10:18
    Идея отличная! Южноамериканская и европейская конфедерация являются сильнейшими в мире - только их представители становились чемпионами мира. И выявить сильнейшего в 20-21 году было бы просто интересно для миллионов болельщиков.
    Вопрос только, где проводить? Или нейтральная территория (Африка, Америка, Азия), или два матча на обоих континентах.
    С удовольствием посмотрел бы это противостояние...
    Futurista
    Futurista
    13 июля в 10:17
    Это слищком сложно...пусть Месси пробьет 3 пенальти Доннаруме...Доннарума пробьет 3 пенальти Месси...и фсе)...
    311
    311
    13 июля в 10:08
    В 2022 году уже ЧМ, там и будете мериться письками!)
    cska1948
    cska1948
    13 июля в 10:04
    "...Отмечается, что встречу не получится провести в этом году,.."
    -----------------
    Пословица гласит, что дорога ложка к обеду! Этот матч был бы интересен тем, что в нём бы приняли участие ТОЛЬКО игроки заявленные на Евро 2020 и на прошедший Кубок Америки. А в следующем году будут уже другие сборные и выяснить кто сильнее был в 2021 году уже не удастся.
    Johnes
    Johnes
    13 июля в 10:01
    Хорошее предложение
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 июля в 10:01
    отличная идея но это невозможно ))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 июля в 10:00
    Было бы неплохо...
    abramjan
    abramjan
    13 июля в 09:57
    Меся требует титул межгалактического чемпиона..
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