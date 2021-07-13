КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести матч между Италией и Аргентиной

1626159008

13 июля 2021, 09:50

КОНМЕБОЛ и УЕФА могут организовать матч между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Журналист Луис Мазариегос в твиттере сообщил, что Южноамериканская конфедерация футбола предложила коллегам из Европы провести матч за Суперкубок между сборными Италии и Аргентины.

Отмечается, что встречу не получится провести в этом году из-за напряженного календаря и последствий пандемии, однако она может быть организована в 2022 году.

Напомним, что в финале Евро-2020 итальянская сборная обыграла команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти), а аргентинцы взяли верх над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.