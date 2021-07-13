Стукалов подвёл итоги австрийского сбора «Уфы»

Главный тренер «Уфы» подвёл итоги австрийского сбора.

Всю работу, которую мы планировали, команда выполнила. На австрийский сбор мы ехали с целью играть с соперниками высокого уровня, наигрывать новые связи, набирать кондиции через игры. Планировалось больше футболистов на этот сбор, но, к сожалению, по разным причинам часть игроков осталась в Уфе, соответственно мы приехали в усеченном составе, и эти ребята получили большую нагрузку.

Заключительный матч с «Викторией» был наиболее тяжелым, шел 20-й день сборов, накопилась усталость, психологическое и эмоциональное состояние футболистов было не лучшее. В функциональном плане было тяжеловато тем, кто провел большую часть игр. Во втором тайме мы выпустили ребят, которые меньше играли в предыдущих встречах, тем самым освежили игру.

В целом есть удовлетворение от австрийского сбора, тренерский штаб получил пищу для размышлений. Опять же отмечу, что только в Австрии мы смогли бы провести контрольные матчи со столь сильными соперниками, а это немаловажный фактор, мы сыграли с командами, которые регулярно играют в еврокубках и являются лидерами в своих чемпионатах.