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Стукалов подвёл итоги австрийского сбора «Уфы»

13 июля 2021, 15:03

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги австрийского сбора.

Всю работу, которую мы планировали, команда выполнила. На австрийский сбор мы ехали с целью играть с соперниками высокого уровня, наигрывать новые связи, набирать кондиции через игры. Планировалось больше футболистов на этот сбор, но, к сожалению, по разным причинам часть игроков осталась в Уфе, соответственно мы приехали в усеченном составе, и эти ребята получили большую нагрузку.

Заключительный матч с «Викторией» был наиболее тяжелым, шел 20-й день сборов, накопилась усталость, психологическое и эмоциональное состояние футболистов было не лучшее. В функциональном плане было тяжеловато тем, кто провел большую часть игр. Во втором тайме мы выпустили ребят, которые меньше играли в предыдущих встречах, тем самым освежили игру.

В целом есть удовлетворение от австрийского сбора, тренерский штаб получил пищу для размышлений. Опять же отмечу, что только в Австрии мы смогли бы провести контрольные матчи со столь сильными соперниками, а это немаловажный фактор, мы сыграли с командами, которые регулярно играют в еврокубках и являются лидерами в своих чемпионатах.

Старт чемпионата у нас достаточно сложный, мы начинаем сезон гостевой игрой с ЦСКА, затем два тяжелых домашних матча с «Динамо» и «Локомотивом». Поэтому я просил те спарринги, в которых уровень соперника будет достаточно высокий, чтобы подготовится к такому тяжелому старту.

Недавно «Уфа» подписала экс-игрока «Сток Сити».

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Все комментарии
minai
minai
13 июля в 15:16, ред.
Почему именно в Австрии? Они что, привыкают к местному климату и намерены там играть ? Или просто хотели ухлопать много денег?
Ironigor
Ironigor
13 июля в 15:05
Посмотрим как Газизов и Стукалов в новом сезоне подготовят команду !!!
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