«Локомотив» показал хайлайты товарищеской игры с «Целе»

Пресс-служба «Локомотива» показала хайлайты товарищеской игры против «Целе».
Московский клуб с минимальным счетом победил в этой встрече.
Недавно «Локомотив» неудачно сыграл против греческого клуба в товарищеском матче.
Пресс-служба «Локомотива» показала хайлайты товарищеской игры против «Целе».
Московский клуб с минимальным счетом победил в этой встрече.
Недавно «Локомотив» неудачно сыграл против греческого клуба в товарищеском матче.
Победу над 8-й командой первой лиги Словении надо не в хайлайтах запечетлевать....а в книгах...
Победу над 8-й командой первой лиги Словении надо не в хайлайтах запечетлевать....а в книгах...