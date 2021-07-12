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«Локомотив» показал хайлайты товарищеской игры с «Целе»

12 июля 2021, 10:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦелеЦелеМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» показала хайлайты товарищеской игры против «Целе».

Московский клуб с минимальным счетом победил в этой встрече.

Недавно «Локомотив» неудачно сыграл против греческого клуба в товарищеском матче.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
12 июля в 11:11
Ну ну...посмотрим ваши хайлайты в чемпионате
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 10:23
Исторический момент...
Победу над 8-й командой первой лиги Словении надо не в хайлайтах запечетлевать....а в книгах...
Василий 50
Василий 50
12 июля в 10:13
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