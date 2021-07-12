«Локомотив» показал хайлайты товарищеской игры с «Целе»

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12 июля 2021, 10:07

Пресс-служба «Локомотива» показала хайлайты товарищеской игры против «Целе».

Московский клуб с минимальным счетом победил в этой встрече.

Недавно «Локомотив» неудачно сыграл против греческого клуба в товарищеском матче.