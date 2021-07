Пресс-служба «Шальке» сообщает, что клуб подписал полузащитника «Генка» .

Контракт с игроком рассчитан на три сезона.

⚒️✍️ Centre-back Dries Wouters has completed a move to #S04, joining from Belgian side KRC Genk.



Glück Auf, Dries! Welcome! 💙