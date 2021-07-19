«Челси» ищет покупателя для Вернера

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вчера, 14:43

«Челси» готов продать нападающего в летнее трансферное окно, сообщает Sky Germany.

По информации источника, лондонский клуб уже вышел на несколько ведущих европейских клубов, чтобы найти потенциального покупателя для 25-летнего игрока.

Если Вернер будет продан, «Челси» планирует использовать эти деньги для подписания форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Ранее появлялась информация, что трансфером Вернера интересуются в одном из топ-клубов Европы.