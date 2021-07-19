«Челси» ищет покупателя для Вернера

«Челси» готов продать нападающего Тимо Вернера в летнее трансферное окно, сообщает Sky Germany.
По информации источника, лондонский клуб уже вышел на несколько ведущих европейских клубов, чтобы найти потенциального покупателя для 25-летнего игрока.
Если Вернер будет продан, «Челси» планирует использовать эти деньги для подписания форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Ранее появлялась информация, что трансфером Вернера интересуются в одном из топ-клубов Европы.
Не надо его продавать, даже если он на этом уровне останется.
И тем более, такая непруха по забиванию точно пройдет.
Не надо его продавать, даже если он на этом уровне останется.
И тем более, такая непруха по забиванию точно пройдет.
Не может же Вернер все время не забивать..
Хотя бы до зимнего ТО надо дать время Тимохе..
Не может же Вернер все время не забивать..
Хотя бы до зимнего ТО надо дать время Тимохе..