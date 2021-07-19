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«Челси» ищет покупателя для Вернера

вчера, 14:43

«Челси» готов продать нападающего Тимо Вернера в летнее трансферное окно, сообщает Sky Germany.

По информации источника, лондонский клуб уже вышел на несколько ведущих европейских клубов, чтобы найти потенциального покупателя для 25-летнего игрока.

Если Вернер будет продан, «Челси» планирует использовать эти деньги для подписания форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Ранее появлялась информация, что трансфером Вернера интересуются в одном из топ-клубов Европы.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:13
Попахивает бредом. Не стоит этих денег Холанд, да и Вернеру Тухель доверяет и рассчитывает на него, думаю у Тимо всё получится в следующем сезоне. А гарантий, что Холанд, перейдя в новый клуб и новую лигу не начнет играть на уровне своей игры за сборную на этом евро нет никаких.
azkan
azkan ответ Таганский (раскрыть)
сегодня в 00:37
Привет! По гол+ассист у него 27 баллов. Один из самых лучших.
Не надо его продавать, даже если он на этом уровне останется.
И тем более, такая непруха по забиванию точно пройдет.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 16:59
Сейчас Челси будет распродавать...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:18
В результативности хуже точно не будет, весь вопрос в сроках окупаемости этого трансфера.
Таганский
Таганский
вчера в 15:31
Глупо, однако..
Не может же Вернер все время не забивать..
Хотя бы до зимнего ТО надо дать время Тимохе..
протон1
протон1
вчера в 14:56
если честно удивлен. как бы боком не вышла вся эта авантюра челси. что бы купить Холанда.
David Young
David Young
вчера в 14:47
Не слишком удивлён этой новости.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:43
Даже так бывает...
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