В РПЛ отреагировали на публикации проекта реформы чемпионата от РФС

Пресс-секретарь Российской Премьер-Лиги Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу информации о проекте реформ российского футбола.

Существуют разные взгляды на развитие Лиги, в том числе и разные проекты реформ, направленные на улучшение спортивной и маркетинговой составляющих. При выборе конкретного сценария следует применять всесторонний и комплексный анализ.