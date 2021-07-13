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В РПЛ отреагировали на публикации проекта реформы чемпионата от РФС

13 июля 2021, 15:28

Пресс-секретарь Российской Премьер-Лиги Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу информации о проекте реформ российского футбола.

Существуют разные взгляды на развитие Лиги, в том числе и разные проекты реформ, направленные на улучшение спортивной и маркетинговой составляющих. При выборе конкретного сценария следует применять всесторонний и комплексный анализ.

Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно, чтобы его обязательно рассмотрели в клубах, комитете профессионального футбола РФС, изучили все плюсы и минусы.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 00:04
Разогнать и на завод - гайки точить.
А футболом - после смены, в свободное от работы время.
Безплатно.
Прекрасный рецепт побед.
А эти все йухеркубы - мёртвому припарка
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
13 июля в 17:07
Эта система называется швейцарской совсем не потому, что по ней играют в Швейцарии. Эта система была придумана для шахмат много лет тому назад для того, чтобы обеспечить равенство партнеров на разных стадиях турнира. Эту идею РФС хочет внедрить и в футбол. Но для любого дела нужно не только желание, но и мозги, а попросту знания. А с этим проблемы.
112910415
112910415
13 июля в 16:59
какой проект, такой и комментарий
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 16:13
Что мужик сказал? НИ-ЧЕ-ГО!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 июля в 16:03, ред.
Реформа похожа не на попытку вылечить болезнь, а на попытку лечения симптомов болезни. Паспортисты вряд ли научаться играть лучше, лимит понятно никуда не девается, качественно работающие тренеры из-за введения швейцарской системы не появятся, а школы, выпускающие талантливых футболистов оптом тоже из воздуха не образуются, на футболе как пилили так и будут пилить бабло и в структуре и кадровом составе РФС ничего не поменяется. Не говоря уже о том, что в этой швейцарской системе пока без бутылки не разберешься и как прочитал, самое интересное, по этой системе в Швейцарии не играют.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 16:02
нужно уменьшать количество клубов. а то не успели начать уже претенденты на вылет)))))))))
YVG
YVG
13 июля в 15:51, ред.
Покуда в РФС сидит почетный член Симонян, толку никакого не будет, а будут юбилейные чемпионства.
нечитайло
нечитайло
13 июля в 15:51
Конкретика нужна
oFANATo
oFANATo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
13 июля в 15:47
Просто после провала нашей сборной на Евро РФС во главе с питерским Дюковым демонстрируют бурную деятельность....что бы удержаться в своих креслах.
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 15:34
Комментарий ни о чем.
протон1
протон1
13 июля в 15:33
ничто уже не поможет чётко коррумпированной системе в рфс.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 15:31
Очередная бюрократическая фигня!
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