РПЛ провела видеоконференцию с Ла Лигой по современной организации матчей.
В пресс-релизе РПЛ сообщает, что стороны обменялись опытом по разным направлениям. Конференция продлилась более 7 часов. Слушателями были не только руководители и сотрудники лиг, а также представители клубов РПЛ, которые могли задавать докладчикам вопросы.
«Представители Ла Лиги выступили с презентациями на следующие темы:
– матч-менеджер и его функции;
– работа с вещателями;
– SGA-система контроля зрителей и управление стадионом;
– обеспечение безопасности на матчах;
– календарь.
Со стороны РПЛ начальник группы управления матчами Дмитрий Солдаткин разъяснил положения санитарного протокола по COVID-19, заместитель директора по безопасности Александр Сафонов подробно рассказал об использовании QR-кодов на матчах РПЛ, а начальник отдела проведения соревнований Александр Поляков поделился опытом формирования календаря на сезон в российских условиях.
Испанские коллеги особо отметили стандарты безопасности, которые позволяют проводить матчи РПЛ со зрителями в условиях пандемии», – отметили в РПЛ.
Также недавно РПЛ провела совещание по лицензированию с клубами ФНЛ.