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РПЛ провела видеоконференцию с Ла Лигой по современной организации матчей

23 марта 2021, 23:22

РПЛ провела видеоконференцию с Ла Лигой по современной организации матчей.

В пресс-релизе РПЛ сообщает, что стороны обменялись опытом по разным направлениям. Конференция продлилась более 7 часов. Слушателями были не только руководители и сотрудники лиг, а также представители клубов РПЛ, которые могли задавать докладчикам вопросы.

«Представители Ла Лиги выступили с презентациями на следующие темы:

– матч-менеджер и его функции;

– работа с вещателями;

– SGA-система контроля зрителей и управление стадионом;

– обеспечение безопасности на матчах;

– календарь.

Со стороны РПЛ начальник группы управления матчами Дмитрий Солдаткин разъяснил положения санитарного протокола по COVID-19, заместитель директора по безопасности Александр Сафонов подробно рассказал об использовании QR-кодов на матчах РПЛ, а начальник отдела проведения соревнований Александр Поляков поделился опытом формирования календаря на сезон в российских условиях.

Испанские коллеги особо отметили стандарты безопасности, которые позволяют проводить матчи РПЛ со зрителями в условиях пандемии», – отметили в РПЛ.

Также недавно РПЛ провела совещание по лицензированию с клубами ФНЛ.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
23 марта в 23:55
Как в старые добрые времена, обмен опытом, правда в онлайн режиме но это уже  сегодняшнее реалий современного мира. Удачи
beefs
beefs
23 марта в 23:42
учиться никогда не поздно...
sv_1969
sv_1969
23 марта в 23:42
Надеюсь плодотворно прошла
David Young
David Young
23 марта в 23:24, ред.
Надеюсь РПЛ и Ла Лига почерпнули немало ценного друг у друга благодаря этому.
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