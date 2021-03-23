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23 марта 2021, 23:22

РПЛ провела видеоконференцию с Ла Лигой по современной организации матчей.

В пресс-релизе РПЛ сообщает, что стороны обменялись опытом по разным направлениям. Конференция продлилась более 7 часов. Слушателями были не только руководители и сотрудники лиг, а также представители клубов РПЛ , которые могли задавать докладчикам вопросы.

«Представители Ла Лиги выступили с презентациями на следующие темы:

– матч-менеджер и его функции;

– работа с вещателями;

– SGA-система контроля зрителей и управление стадионом;

– обеспечение безопасности на матчах;

– календарь.

Со стороны РПЛ начальник группы управления матчами Дмитрий Солдаткин разъяснил положения санитарного протокола по COVID-19, заместитель директора по безопасности Александр Сафонов подробно рассказал об использовании QR-кодов на матчах РПЛ , а начальник отдела проведения соревнований Александр Поляков поделился опытом формирования календаря на сезон в российских условиях.

Испанские коллеги особо отметили стандарты безопасности, которые позволяют проводить матчи РПЛ со зрителями в условиях пандемии», – отметили в РПЛ .