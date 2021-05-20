Общее собрание РПЛ состоится 24 мая. В повестку включены 9 тем

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что общее собрание состоится 24 мая.
В повестку заседания включены девять тем:
1. Утверждение итогов сезона РПЛ-2020/21.
2. Исключение из АФК «РПЛ» клубов, команды которых потеряли право участия в РПЛ сезона-2021/22 по итогам чемпионата-2020/21.
3. Рассмотрение заявлений АО ПФК «Крылья Советов» и АНО ФК «Нижний Новгород» о вступлении в АФК «РПЛ».
4. Рассмотрение Регламента РПЛ, Санитарного, Коммерческого и Технического регламентов на сезон-2021/22.
5. Внесение изменений в Положение о турнире за Суперкубок России.
6. Изучение заявок на проведение Суперкубка России-2021.
7. Выдвижение делегата от РПЛ на Конференцию РФС.
8. Рассмотрение вопроса о распределении доходов, полученных от реализации коммерческих и вещательных прав, в сезоне-2021/22.
9. Разное.
Ранее «Крылья Советов» получили лицензию на участие в РПЛ.
Не скажи-не скажи, по восьмому пункту повестки дня ожидаются жаркие споры.)))
Не скажи-не скажи, по восьмому пункту повестки дня ожидаются жаркие споры.)))