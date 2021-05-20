Общее собрание РПЛ состоится 24 мая. В повестку включены 9 тем

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20 мая 2021, 12:34

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что общее собрание состоится 24 мая.

В повестку заседания включены девять тем:

1. Утверждение итогов сезона РПЛ -2020/21.

2. Исключение из АФК « РПЛ » клубов, команды которых потеряли право участия в РПЛ сезона-2021/22 по итогам чемпионата-2020/21.

3. Рассмотрение заявлений АО ПФК «Крылья Советов» и АНО ФК «Нижний Новгород» о вступлении в АФК « РПЛ ».

4. Рассмотрение Регламента РПЛ , Санитарного, Коммерческого и Технического регламентов на сезон-2021/22.

5. Внесение изменений в Положение о турнире за Суперкубок России.

6. Изучение заявок на проведение Суперкубка России-2021.

7. Выдвижение делегата от РПЛ на Конференцию РФС .

8. Рассмотрение вопроса о распределении доходов, полученных от реализации коммерческих и вещательных прав, в сезоне-2021/22.

9. Разное.