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Общее собрание РПЛ состоится 24 мая. В повестку включены 9 тем

20 мая 2021, 12:34

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что общее собрание состоится 24 мая.

В повестку заседания включены девять тем:

1. Утверждение итогов сезона РПЛ-2020/21.

2. Исключение из АФК «РПЛ» клубов, команды которых потеряли право участия в РПЛ сезона-2021/22 по итогам чемпионата-2020/21.

3. Рассмотрение заявлений АО ПФК «Крылья Советов» и АНО ФК «Нижний Новгород» о вступлении в АФК «РПЛ».

4. Рассмотрение Регламента РПЛ, Санитарного, Коммерческого и Технического регламентов на сезон-2021/22.

5. Внесение изменений в Положение о турнире за Суперкубок России.

6. Изучение заявок на проведение Суперкубка России-2021.

7. Выдвижение делегата от РПЛ на Конференцию РФС.

8. Рассмотрение вопроса о распределении доходов, полученных от реализации коммерческих и вещательных прав, в сезоне-2021/22.

9. Разное.

Ранее «Крылья Советов» получили лицензию на участие в РПЛ.

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Источник: premierliga.ru
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Супервайзер
Супервайзер ответ stanichnik (раскрыть)
20 мая в 17:46
Остальные пункты существуют для прикрытия восьмого. И так все решено заранее.
Аксинья
Аксинья ответ stanichnik (раскрыть)
20 мая в 15:39
Привет станишник! А по моему там уже все распилино согласно занимаемых должностей))
stanichnik
stanichnik ответ Аксинья (раскрыть)
20 мая в 15:28
Доброго Здоровья, Аксинья!
Не скажи-не скажи, по восьмому пункту повестки дня ожидаются жаркие споры.)))
rubinovyi2
rubinovyi2
20 мая в 15:26
А,что это про доходы-то чуть-ли не последним вопросом будут рассматривать?)))
Аксинья
Аксинья
20 мая в 14:31
Ну надо хотя бы видуху создать что работают а не штаны об кресло протирают))
sv_1969
sv_1969 ответ Сп62 (раскрыть)
20 мая в 13:46
Тоже верно)
swed27
swed27
20 мая в 13:24
А что и когда будут решать с Оренбургом?
МапС
МапС
20 мая в 13:01
Под темой "разное" подразумевается, что места будут снова разыгрываться со 2-го по 16-е.
Сп62
Сп62 ответ sv_1969 (раскрыть)
20 мая в 13:01
А, если не утвердят, то и переделовать нечего будет.
Ironigor
Ironigor
20 мая в 12:43
Вообщем заседание ни о чём !!! Переписка прошлогоднего , просто цифры поменять не забудьте и две команды новые внести. Молодцы, здорово получилось у вас в этом сезоне. Обос..ли всё что и где можно было. РФС приветик передавайте, они тоже такое же ... !!! Всем Добра !!!
sv_1969
sv_1969
20 мая в 12:40
Смешно!Щас утвердят а потом,.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 мая в 12:37
Потом опять будут всё переделывать...
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