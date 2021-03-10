РПЛ провела совещание по лицензированию с клубами ФНЛ

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вчера, 14:20

Сообщается, что РПЛ провела рабочее совещание по лицензированию клубов ФНЛ , которые претендуют на право получения лицензии РФС I на спортивный сезон 2021/22.

В совещании приняли участие президент РПЛ Сергей Прядкин, директор департамента по проведению соревнований Евгений Савин, руководители других подразделений лиги, а также представители ФНЛ и семи клубов этой лиги («Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Велес» и «Балтика»).