РПЛ провела совещание по лицензированию с клубами ФНЛ

Сообщается, что РПЛ провела рабочее совещание по лицензированию клубов ФНЛ, которые претендуют на право получения лицензии РФС I на спортивный сезон 2021/22.
В совещании приняли участие президент РПЛ Сергей Прядкин, директор департамента по проведению соревнований Евгений Савин, руководители других подразделений лиги, а также представители ФНЛ и семи клубов этой лиги («Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Велес» и «Балтика»).
На совещании клубам ФНЛ рассказали о направлениях и целях развития РПЛ, а также об основных принципах лицензирования.