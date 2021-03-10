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РПЛ провела совещание по лицензированию с клубами ФНЛ

вчера, 14:20

Сообщается, что РПЛ провела рабочее совещание по лицензированию клубов ФНЛ, которые претендуют на право получения лицензии РФС I на спортивный сезон 2021/22.

В совещании приняли участие президент РПЛ Сергей Прядкин, директор департамента по проведению соревнований Евгений Савин, руководители других подразделений лиги, а также представители ФНЛ и семи клубов этой лиги («Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Велес» и «Балтика»).

На совещании клубам ФНЛ рассказали о направлениях и целях развития РПЛ, а также об основных принципах лицензирования.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:02
Похоже собрали самых состоятельных.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:00
А что они там обсуждали.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:22
А что эти сообщения играют какую-то роль?!
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