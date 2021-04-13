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Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили

13 апреля 2021, 13:38

Все встречи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили.

Напомним, что главный врач московского «Динамо» умер во вторник в возрасте 66 лет.

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Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 15:26
Александр Ярдошвили вошёл в число восьми десятков «почётных железнодорожников» — игроков, тренеров и функционеров клуба, — в «Официальной истории футбольного клуба „Локомотив“ Москва 1923—2005», книге, изданной в 2006 году к юбилею «Локомотива»
Александр Эдуардович Ярдошвили отдал Локо 20 лет 1992—2012!!! Он один из тех кто с Палычем подымал Локо до грандов нашего футбола. Спасибо за всё, вечная память тебе.
Байкал-38.
Байкал-38.
13 апреля в 15:20
Прежде всего соболезнования родным и близким.
Доктор Александр Эдуардович Ярдошвили на протяжении всей жизни был предан футболу и отвечал за здоровья футболистов. Одесский "Черноморец, московское Динамо, Локо, ЦСКА, сборная России где бы не работал всегда был предан своему делу.
Минута молчания в память о замечательном докторе правильное решение.
Шуnя771
Шуnя771
13 апреля в 15:17
Светлая память.
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 13:58
Очень правильное решение.
Светлая память Александру Ярдошвили .
Человек который сам боролся с недугами травмами футболистов. Мои соболезнования доктору и человеку .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 13:41
Всё правильно,так и надо
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