Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили

Все встречи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили.
Напомним, что главный врач московского «Динамо» умер во вторник в возрасте 66 лет.
Матчи 26-го тура #ТинькоффРПЛ начнутся с минуты молчания в память об Александре Ярдошвилиhttps://t.co/swtQhfdUPR— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 13, 2021
Александр Эдуардович Ярдошвили отдал Локо 20 лет 1992—2012!!! Он один из тех кто с Палычем подымал Локо до грандов нашего футбола. Спасибо за всё, вечная память тебе.
Александр Эдуардович Ярдошвили отдал Локо 20 лет 1992—2012!!! Он один из тех кто с Палычем подымал Локо до грандов нашего футбола. Спасибо за всё, вечная память тебе.