Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили

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13 апреля 2021, 13:38

Все встречи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о спортивном враче Александре Ярдошвили.

Напомним, что главный врач московского «Динамо» умер во вторник в возрасте 66 лет.