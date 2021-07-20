«Брайтон» хочет подписать игрока «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс может сменить клубную прописку этим летом.
На 24-летнего игрока претендует «Брайтон». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов фунтов.
Филлипс рассматривается в качестве замены Бену Уайту, который близок к трансферу в топ-клуб АПЛ.
Даже с учётом травматичности Матипа, ещё 3 ЦЗ (и в качестве подстраховки - Фабиньо) вполне достаточно. Другое дело, что я бы на месте "красных" продал бы и Филлипса, и Дэвиса (который так и не сыграл) и Матипа, а вместо них постарался бы подписать Свена Ботмана из Лилля - молодой, рослый, талантливый защитник, который потенциально, мог бы закрыть проблемы ЦЗ для Ливерпуля на годы вперед (с учётом что в команде остаются Ван-Дейк, Гомес и Конате с Фабиньо "на подхвате").
А так - вполне хороший трансфер. Нечего парню на лавке сидеть - в Брайтоне он будет основным, так что пожелаем удачи.
Даже с учётом травматичности Матипа, ещё 3 ЦЗ (и в качестве подстраховки - Фабиньо) вполне достаточно. Другое дело, что я бы на месте "красных" продал бы и Филлипса, и Дэвиса (который так и не сыграл) и Матипа, а вместо них постарался бы подписать Свена Ботмана из Лилля - молодой, рослый, талантливый защитник, который потенциально, мог бы закрыть проблемы ЦЗ для Ливерпуля на годы вперед (с учётом что в команде остаются Ван-Дейк, Гомес и Конате с Фабиньо "на подхвате").
А так - вполне хороший трансфер. Нечего парню на лавке сидеть - в Брайтоне он будет основным, так что пожелаем удачи.