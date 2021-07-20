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«Брайтон» хочет подписать игрока «Ливерпуля»

20 июля 2021, 19:33

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс может сменить клубную прописку этим летом.

На 24-летнего игрока претендует «Брайтон». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов фунтов.

Филлипс рассматривается в качестве замены Бену Уайту, который близок к трансферу в топ-клуб АПЛ.

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Все комментарии
протон1
протон1
20 июля в 21:46
За счет одного Бена , Брайтон может хорошо усилить состав .
shlifen
shlifen
20 июля в 21:05
Сейчас у Ливерпуля довольно большая обойма игроков на позиции ЦЗ: Ван-Дейк, Джо Гомес, Матип, Конате, Рис Уильямс, Бен Дэвис и Натаниэль Филлипс. Думаю как раз последних двух и отпустят. Тем более если за Филлипса дают нормальные деньги (а 15 лимонов за него - вполне норм) - то почему бы и нет?
Даже с учётом травматичности Матипа, ещё 3 ЦЗ (и в качестве подстраховки - Фабиньо) вполне достаточно. Другое дело, что я бы на месте "красных" продал бы и Филлипса, и Дэвиса (который так и не сыграл) и Матипа, а вместо них постарался бы подписать Свена Ботмана из Лилля - молодой, рослый, талантливый защитник, который потенциально, мог бы закрыть проблемы ЦЗ для Ливерпуля на годы вперед (с учётом что в команде остаются Ван-Дейк, Гомес и Конате с Фабиньо "на подхвате").
А так - вполне хороший трансфер. Нечего парню на лавке сидеть - в Брайтоне он будет основным, так что пожелаем удачи.
ДСА
ДСА
20 июля в 19:45
У Брайтона похоже кошелек резиновый.
beefs
beefs
20 июля в 19:41
Молодым нужно играть, а не сидеть на лавке...
STVA 1
STVA 1
20 июля в 19:40
Глядишь и заиграет в Брайтоне
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 19:36
Если не нужен, продать
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