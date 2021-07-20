«Ювентус» претендует на Холанда

1626793796

20 июля 2021, 18:09

Форвард дортмундской «Боруссии» может продолжить карьеру в Италии, пишет Don Balon.

К 20-летнему норвежцу проявляет интерес «Ювентус». Впрочем, туринцы постараются подписать игрока следующим летом, когда в контракте Холанда начнет действовать особый пункт об отступных.