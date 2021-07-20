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«Ювентус» претендует на Холанда

20 июля 2021, 18:09

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Италии, пишет Don Balon.

К 20-летнему норвежцу проявляет интерес «Ювентус». Впрочем, туринцы постараются подписать игрока следующим летом, когда в контракте Холанда начнет действовать особый пункт об отступных.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 07:02
"...пишет Don Balon."
Don Balon - одно из самых мусорных испанских изданий, не где не имеющее своих инсайдеров, регулярно печатающее футбольные фейковые "сенсации".
xysan_8181
xysan_8181
вчера в 05:45
Макаронники Кристину попросили чтоб зарплату снизить.хотят Холанда купить.его сможет только Челси купить.
Ислам0926
Ислам0926
20 июля в 22:29
Ювентус себе не может позволить этот трансфер,сказать например что на Холланда претендует Зенит выглядит правдободобней
VeniaminS
VeniaminS
20 июля в 21:01
еще один желающий!!!
dimagas2
dimagas2
20 июля в 20:57
    andrefino13
    andrefino13
    20 июля в 20:36
    Не по зубам Ювентусу Холанд, не по зубам.
    juvenale
    juvenale ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
    20 июля в 20:30
      juvenale
      juvenale
      20 июля в 20:29
      75 млн Боруссии 20 млн жиробасу-агенту 10 отцу холланда зарплата брутто 25-30 млн
      juvenale
      juvenale
      20 июля в 20:27
      хаха ну да за последний год - 350 млн и на Холланда претендуют хахах
      Иван Сидоров 2
      Иван Сидоров 2
      20 июля в 20:00
      Если желающих будет много, то за отступные не купить, кто больше даст и самого Холланда заинтересует.
      Помнится еще Суарес имел отступные в Ливерпуле 40 миллионов фунтов, эти деньги Ливерпулю предложил Арсенал. Только игрока в Арсенал не продали все равно.
      А ушел Суарес потом в Барселону за вдвое большую сумму.
      КЭТиК
      КЭТиК
      20 июля в 19:47
      Его им не потянуть.
      Ironigor
      Ironigor
      20 июля в 19:16
      СУПЕР УТКА - "ХОЛАНД " !!!
      СТОИМОСТЬЮ В 175 МИЛЛИОН ЕВРО !!!)
      Стасодзюб
      Стасодзюб
      20 июля в 18:34
      Лет таки к сорока можно и прийти за денюшкой.
      Всея Руси вернулся
      Всея Руси вернулся ответ sv_1969 (раскрыть)
      20 июля в 18:34
        sv_1969
        sv_1969 ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
        20 июля в 18:31
        Нафталином))) гы-гы
        sv_1969
        sv_1969
        20 июля в 18:30
        Лет через 15 придёт к старушке свободным агентом)))
        Всея Руси вернулся
        Всея Руси вернулся ответ Ozabot (раскрыть)
        20 июля в 18:29
        Не старостью, а опытом. Кьел и Бон натаскали голандца.
        Ты лучше скажи, почему молодой Долларума сбежал из "вернувшегося" Милана? Ахаха)
        mihaluch
        mihaluch
        20 июля в 18:26
        Холанд становится камнем приткновения для многих клубов.
        Ozabot
        Ozabot
        20 июля в 18:23
        Слишком молодой для «Ювентуса». Вон Де Лигт пришел за кучу денег, а в итоге весь пропах старостью.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        20 июля в 18:12
        Все претендуют, но ни кто не берёт, денег не хватает!
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