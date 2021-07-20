«Ювентус» претендует на Холанда

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Италии, пишет Don Balon.
К 20-летнему норвежцу проявляет интерес «Ювентус». Впрочем, туринцы постараются подписать игрока следующим летом, когда в контракте Холанда начнет действовать особый пункт об отступных.
Don Balon - одно из самых мусорных испанских изданий, не где не имеющее своих инсайдеров, регулярно печатающее футбольные фейковые "сенсации".
Don Balon - одно из самых мусорных испанских изданий, не где не имеющее своих инсайдеров, регулярно печатающее футбольные фейковые "сенсации".
Помнится еще Суарес имел отступные в Ливерпуле 40 миллионов фунтов, эти деньги Ливерпулю предложил Арсенал. Только игрока в Арсенал не продали все равно.
А ушел Суарес потом в Барселону за вдвое большую сумму.
Помнится еще Суарес имел отступные в Ливерпуле 40 миллионов фунтов, эти деньги Ливерпулю предложил Арсенал. Только игрока в Арсенал не продали все равно.
А ушел Суарес потом в Барселону за вдвое большую сумму.
СТОИМОСТЬЮ В 175 МИЛЛИОН ЕВРО !!!)
СТОИМОСТЬЮ В 175 МИЛЛИОН ЕВРО !!!)
Ты лучше скажи, почему молодой Долларума сбежал из "вернувшегося" Милана? Ахаха)
Ты лучше скажи, почему молодой Долларума сбежал из "вернувшегося" Милана? Ахаха)