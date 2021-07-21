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Стало известно, сколько предложил «Ливерпуль» «Атлетико» за Сауля

вчера, 09:23

По данным СМИ, полузащитник «Атлетико» Ньигес Сауль может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Активный интерес к хавбеку проявляет «Ливерпуль». «Красные» готовы предложить за трансфер хавбека 40 млн евро.

Вполне вероятно, что мадридский клуб пойдет на сделку, учитывая непростое финансовое положение команды.

Ранее слухи связывали Сауля с топ-клубом Примеры.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:45
«Ливерпуль» предлагал за Сауля 40 миллионов евро. «Атлетико» ответил отказом. Сумма компенсации, которая устроила бы мадридский клуб, – 50 миллионов евро.
berda2003
berda2003
вчера в 11:11
надо продавать, хотя можно и торговаться, недолго...
shlifen
shlifen
вчера в 10:52, ред.
Для Ливерпуля отличный вариант, как раз в качестве замены Вейналдуму. Сауль отличный пахарь с довольно широким арсеналом действий, который, откровенно говоря, заслужил уже на право НЕ быть "игроком затычкой дыр в составе". С другой же стороны, подобная универсальность может позволить стать и заменой Милнеру. 40 млн, даже с учётом современных реалий не кажется большой суммой за такого игрока. Кстати это будет уже третий кого красные покупают в рамках такого бюджета за пару лет - Жота, Конате, а теперь вот Сауль. Для топ-клуба довольно экономно.
Для Атлетико (если у них действительно финансовые проблемы) и самого Сауля такой трансфер тоже кажется выгодным. Не будут злить фанатов (это я про хэштэг "спасибоненадо" в отношении Гризмана от испанских фанов Атлетико), а игрок не перейдёт к конкурентам...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 10:06
Надо подписать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:53
Вполне приличные деньги предлагают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:47
Ну 40 лямов не так уж и много!
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