Стало известно, сколько предложил «Ливерпуль» «Атлетико» за Сауля

По данным СМИ, полузащитник «Атлетико» Ньигес Сауль может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Активный интерес к хавбеку проявляет «Ливерпуль». «Красные» готовы предложить за трансфер хавбека 40 млн евро.
Вполне вероятно, что мадридский клуб пойдет на сделку, учитывая непростое финансовое положение команды.
Ранее слухи связывали Сауля с топ-клубом Примеры.
Для Атлетико (если у них действительно финансовые проблемы) и самого Сауля такой трансфер тоже кажется выгодным. Не будут злить фанатов (это я про хэштэг "спасибоненадо" в отношении Гризмана от испанских фанов Атлетико), а игрок не перейдёт к конкурентам...
Для Атлетико (если у них действительно финансовые проблемы) и самого Сауля такой трансфер тоже кажется выгодным. Не будут злить фанатов (это я про хэштэг "спасибоненадо" в отношении Гризмана от испанских фанов Атлетико), а игрок не перейдёт к конкурентам...