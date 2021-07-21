Стало известно, сколько предложил «Ливерпуль» «Атлетико» за Сауля

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вчера, 09:23

По данным СМИ , полузащитник «Атлетико» может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Активный интерес к хавбеку проявляет «Ливерпуль». «Красные» готовы предложить за трансфер хавбека 40 млн евро.

Вполне вероятно, что мадридский клуб пойдет на сделку, учитывая непростое финансовое положение команды.

Ранее слухи связывали Сауля с топ-клубом Примеры.