ПСВ и «Боруссия» Д не смогли договориться по Малену

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вчера, 09:13

По данным Ruhr Nachrichten, «Боруссия» Д и ПСВ не смогли договориться по трансферу нападающего нидерландского клуба .

Отмечается, что возможной причиной стала высокая агентская комиссия, запрошенная представителем игрока. Интересы форварда представляет Мино Райола.

Ранее на Малена претендовал один из ведущих итальянских клубов.