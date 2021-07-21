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ПСВ и «Боруссия» Д не смогли договориться по Малену

вчера, 09:13

По данным Ruhr Nachrichten, «Боруссия» Д и ПСВ не смогли договориться по трансферу нападающего нидерландского клуба Дониэлла Малена.

Отмечается, что возможной причиной стала высокая агентская комиссия, запрошенная представителем игрока. Интересы форварда представляет Мино Райола.

Ранее на Малена претендовал один из ведущих итальянских клубов.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:00
Маллен играет чистого форварда.Он конечно играл вингера в псв несколько матчей, но это не прямая замена Санчо...
msa79
msa79
вчера в 15:47
Такими темпами у Райолы, скоро, клиентов станет очень мало, его клиентов будет выгодно брать только после окончания контрактов или при приемлемых отступных, всё остальное не выгодно. Время рассудит.
shlifen
shlifen
вчера в 11:02
И это при том что за Холланда БД не пожадничал заплатить 10 лимонов комиссии лично Райоле. Сколько же тогда Мино запросил за переход Малена?? 15-20?? ФИФА давно пора наводить порядок на рынке агентов, которые часто получают миллионы просто "за красивые глаза"...

P. S. Мален парень талантливый, и почему-то мне кажется что если бы не Райола, он уже перешёл бы на повышение. Лукаку с Райолой попрощался, и что-то его карьера не пошла на спад - скорее наоборот, расцвёл в Интере. Может не так то и нужен Мино своим клиентам?? Холланд и Де Лигт и без него бы хорошо устроились....
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 10:03
Холланда они хотят продать за цену Неймара если с агентскими считать, а Малена наверное хотят за копейки. Пусть почувствуют себя в шкуре покупателей их звезд.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:44
значит не очень хотели)))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:17
Когда этот Райола нажрется((
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:15
Агенты - зло сегодняшнего футбола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:14
Бывает, не срослось...
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