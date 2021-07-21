ПСВ и «Боруссия» Д не смогли договориться по Малену

По данным Ruhr Nachrichten, «Боруссия» Д и ПСВ не смогли договориться по трансферу нападающего нидерландского клуба Дониэлла Малена.
Отмечается, что возможной причиной стала высокая агентская комиссия, запрошенная представителем игрока. Интересы форварда представляет Мино Райола.
Ранее на Малена претендовал один из ведущих итальянских клубов.
P. S. Мален парень талантливый, и почему-то мне кажется что если бы не Райола, он уже перешёл бы на повышение. Лукаку с Райолой попрощался, и что-то его карьера не пошла на спад - скорее наоборот, расцвёл в Интере. Может не так то и нужен Мино своим клиентам?? Холланд и Де Лигт и без него бы хорошо устроились....
P. S. Мален парень талантливый, и почему-то мне кажется что если бы не Райола, он уже перешёл бы на повышение. Лукаку с Райолой попрощался, и что-то его карьера не пошла на спад - скорее наоборот, расцвёл в Интере. Может не так то и нужен Мино своим клиентам?? Холланд и Де Лигт и без него бы хорошо устроились....