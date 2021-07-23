Налетилич о Влашиче: «Нет смысла удерживать игрока, который хочет уйти»

Хорватский агент Марко Налетилич поделился мнением о ситуации с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем. В услугах хорватского хавбека заинтересован «Милан», однако итальянскому клубу пока не удаётся достичь соглашения с армейцами.
Когда игрок решает уйти, он точно уйдёт, и клуб должен пойти ему навстречу. Но при этом ЦСКА должен продать Влашича по приемлемой цене. Влашич профессионал, и с ним не будет такой истории, как с Фёдором Чаловым. Никола из самой настоящей спортивной семьи, семьи чемпионов, поэтому уровень его игры точно не снизится.
Я думаю, что обе стороны найдут компромисс, потому что удерживать игрока, который хочет уйти, нет смысла.
Шансы на трансфер этим летом? Минимум 50 процентов, но сейчас рынок особенный в связи с пандемией, и клубам не всегда просто договориться.
Несут с утра до ночи какую то абсурдятину...ещё с плакатами выйдете..."Свободу Влашичу"..
У ЦСКА умный Президент...сам разберётся что и как делать....
Марко этот ничего нового не сказал...лишь бросил камень в огород Чалова....
Если такой умный...вмешайся финансово...устакань сделку...вместо того чтоб рисовать тут кому и как ЦСКА "должен пойти навстречу"...........да никому ЦСКА не должен.....
И будет делать как выгодно клубу в данной ситуации....
Несут с утра до ночи какую то абсурдятину...ещё с плакатами выйдете..."Свободу Влашичу"..
У ЦСКА умный Президент...сам разберётся что и как делать....
Марко этот ничего нового не сказал...лишь бросил камень в огород Чалова....
Если такой умный...вмешайся финансово...устакань сделку...вместо того чтоб рисовать тут кому и как ЦСКА "должен пойти навстречу"...........да никому ЦСКА не должен.....
И будет делать как выгодно клубу в данной ситуации....