Налетилич о Влашиче: «Нет смысла удерживать игрока, который хочет уйти»

Хорватский агент Марко Налетилич поделился мнением о ситуации с полузащитником ЦСКА . В услугах хорватского хавбека заинтересован «Милан», однако итальянскому клубу пока не удаётся достичь соглашения с армейцами.

Когда игрок решает уйти, он точно уйдёт, и клуб должен пойти ему навстречу. Но при этом ЦСКА должен продать Влашича по приемлемой цене. Влашич профессионал, и с ним не будет такой истории, как с Фёдором Чаловым. Никола из самой настоящей спортивной семьи, семьи чемпионов, поэтому уровень его игры точно не снизится.

Я думаю, что обе стороны найдут компромисс, потому что удерживать игрока, который хочет уйти, нет смысла.

Шансы на трансфер этим летом? Минимум 50 процентов, но сейчас рынок особенный в связи с пандемией, и клубам не всегда просто договориться.