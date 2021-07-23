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Налетилич о Влашиче: «Нет смысла удерживать игрока, который хочет уйти»

вчера, 07:54

Хорватский агент Марко Налетилич поделился мнением о ситуации с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем. В услугах хорватского хавбека заинтересован «Милан», однако итальянскому клубу пока не удаётся достичь соглашения с армейцами.

Когда игрок решает уйти, он точно уйдёт, и клуб должен пойти ему навстречу. Но при этом ЦСКА должен продать Влашича по приемлемой цене. Влашич профессионал, и с ним не будет такой истории, как с Фёдором Чаловым. Никола из самой настоящей спортивной семьи, семьи чемпионов, поэтому уровень его игры точно не снизится.

Я думаю, что обе стороны найдут компромисс, потому что удерживать игрока, который хочет уйти, нет смысла.

Шансы на трансфер этим летом? Минимум 50 процентов, но сейчас рынок особенный в связи с пандемией, и клубам не всегда просто договориться.

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ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 19:33
Когда Никола контракт подписывал, его прочёл? А агентишко? Уже почти неделю фигню на вентилятор бросают - в чём смысл? ЦСКА не устраивает предложение Милана. Милан не готов оплатить требуемую сумму.
Буква А: контракт есть контракт, и не стоит свои хотелки даже через агента вбрасывать.
Буква Б: Концовка прошлого сезона в исполнении Влашича крайне разочаровала. По мне, так приземлить парня на банку на пару-тройку матчей, чтобы в чувство пришёл, а там уже решать как и что...
протон1
протон1
вчера в 17:34
Так его никто и не держит. Но покупатель не желает платить нужную сумму. Проблема не в МЮ.
1-я конная
1-я конная
вчера в 12:46
Налетилич какой-то странный. Ну хочет уйти - пусть уходит. Но это не значит, что его теперь надо продавать дешевле его стоимости. Лучше пусть потенциальных покупателей уговаривает раскошелиться
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:37
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 11:56
странный хорват подписывал контракт с такими отступными сам ,а сейчас плачет
isamsn
isamsn
вчера в 11:39
В аренду отдают игроков которые в той или иной степени не вписываются в игровую схему или избыточны для игровой позиции. К Влашичу это никак не относится. Личное желание понятно, но есть контракт который его насильно никто не принуждал подписывать. Держать его никто не собирается, но и за даром не отпустят.
112910415
112910415
вчера в 11:29
" Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон."
galem72
galem72
вчера в 11:22
Никто его и не удерживает. По мнению Налетилича, лошади должны его за мешок картошки что ли отдать, если Влашич изъявил желание свалить из клуба? Есть цена — покупайте, если надо.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 11:16
Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья... но деньги вперёёёд!!!)
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 11:13
Неймар же выкупил свой трансфер, пускай и Влашич выкупит)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:07, ред.
ЦСКА ни кому и ни чего не должен. Есть контракт с Николой, который покупатель выкупить не собирается, пусть Никола сам доплачивает с %% недостающую сумму и вопрос закрыт. В убыток себе никто продавать не будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:00
У меня такое ощущение, что Влашич своим нытьем о том, что он перерос уровень РПЛ и ему надо в топ, и он обязательно уйдет, во-первых сбил цену, а во-вторых создал этот вариант с арендой, да еще и без обязательного выкупа. А что это значит? Отдать его в аренду, пусть даже за 5, а он получит травму, вернется через год и лечи его потом. Не пойдет категорически. Гинер не такой простак, чтобы пойти на это. Только полноценный трансфер!
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 09:57
Ха, ЦСКА должен пойти навстречу, ЦСКА никому ничего не должен, тем более таким проходимцам как Влашич. ЦСКА рад бы его отдать, но покупателя нет, Милан хочет купить, если бы хотел уже отдал бы 30 млн и все, Влашич гудбай. А если Влашич кинет обидку и играть не будет, то весь сезон на лавке будет сидеть. В дубль могут еще отправить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:48
Вообщем никто и не против чопрос в деньгах, Милан не в состоянии платить пусть Никола доплачивает.
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:09
ЦСКА не отдаст Влашича в аренду. Если «Милан» не согласится на полноценный трансфер, игрок не сменит клуб

ЦСКА не намерен отдавать в аренду полузащитника Николу Влашича, интерес к которому проявляет «Милан».

Московский клуб готов рассмотреть вариант только с полноценным трансфером.

Если итальянцы не согласятся на условия армейцев, Влашич останется в ЦСКА на сезон-2021/22.

ЦСКА донес данную позицию и до представителей хорватского хавбека, чтобы избежать давления.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:04
Да не вопрос, ЦСКА уже смирился с возможным уходом Влашича, только сначала пусть деньги заплатят и забирают Колю
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:00, ред.
А никто Влашича и не удерживает....плати 30 млн.евро и забирай ....а нет денег , давай, до свидания🤗
А то видетели Милан хочет продать Леау, а Влашича им подавай в аренду.

«Милан» может продать Леау за € 30 млн, на игрока претендуют клубы Англии и Франции

«Милан» планирует продать своего португальского нападающего Рафаэла Леау в летнее трансферное окно. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Продаете Леау и покупаете Влашича ......
Mangur
Mangur
вчера в 08:57
Так прав Налетич.
sbk
sbk
вчера в 08:54
Еще вопрос. У меня в наличии 46 трансферов. Означает ли это, что я их могу использовать целиком до конца месяца, а не по два в день? И капитан м.б. каждый день новый?
swed27
swed27
вчера в 08:40
Пусть уходит если есть желание
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:38
Каков игрок , такова и цена. Деньги на бочку и завернем , и упакуем!!! Доставка - бесплатно.
Gahi
Gahi
вчера в 08:37, ред.
Для каждого агента главное сбить цену у продавца и повысить контракт своего клиента с новым клубом при этом свой интерес не забывать. Марко Налетилич ссылается на трудные условия, но тем не менее в АПЛ, Лиге 1, Ла Лиге, цены достаточно высокие и кое-где и рекорды ставят. Так что нужно искать компромисс и с клубом тоже, а нежелание только игрока оставаться в клубе и поскорее улизнуть. Каким бы он великим не был игроком он должен уважительно относится клубу, а не давить сбивая цену на себя. Думаю всегда можно договориться и найти приемлемый результат, но это должно исходит с обеих сторон, а не требовать у ЦСКА в ультимативной форме свои условия. И это понимают все, но не каждый хочет делать шаг на встречу друг к другу чтобы по скорее решить вопрос дальнейшей судьбы Никола Влашича. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:29
Хватит оказывать давление на ЦСКА....
Несут с утра до ночи какую то абсурдятину...ещё с плакатами выйдете..."Свободу Влашичу"..
У ЦСКА умный Президент...сам разберётся что и как делать....

Марко этот ничего нового не сказал...лишь бросил камень в огород Чалова....
Если такой умный...вмешайся финансово...устакань сделку...вместо того чтоб рисовать тут кому и как ЦСКА "должен пойти навстречу"...........да никому ЦСКА не должен.....
И будет делать как выгодно клубу в данной ситуации....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:25
Милан не хочет платить нормальную компенсацию.
альсато
альсато
вчера в 08:22
Одно дело, когда игрок хочет перейти в клуб, от которого получает приглашение..и совсем другое...бежать -куда глаза глядят))))
beefs
beefs
вчера в 08:21
скоро побегут, интереса не стало, даже большие деньги не держат...
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:11, ред.
Интересная логика. Клуб "должен" пойти навстречу. А игрок должен выполнять контракт? Или он должен бесплатно отдать? Набаловались смотрю. В кандалы и на галеры)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:06
пусть платят требуемое и забирают))) а делать подарки макаронникам не стоит)))
Cat01
Cat01
вчера в 08:05
Верно говорит так будет лучше
drug01
drug01
вчера в 08:04
Поиграл и игра спала надо отпускать
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