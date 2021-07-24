Пьянич может вернуться в «Ювентус»

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24 июля 2021, 08:09

Полузащитник «Барселоны» может вернуться в «Ювентус».

Diario Sport сообщает, что агент боснийца работает над переходом в «Юве» на правах аренды на год. Отмечается, что зарплата игрока при успехе в переговорах будет сокращена, также в контракт будет включен пункт о возможности продления аренды еще на один сезон. Пьянич понимает, что не входит в планы Рональда Кумана на новый сезон и как можно быстрее хочет сменить команду даже с понижением зарплаты.

Пьянич уже выступал в «Ювентусе», за который провел 178 матчей, забил 22 гола и сделал 41 результативную передачу.