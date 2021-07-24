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Пьянич может вернуться в «Ювентус»

24 июля 2021, 08:09

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус».

Diario Sport сообщает, что агент боснийца работает над переходом в «Юве» на правах аренды на год. Отмечается, что зарплата игрока при успехе в переговорах будет сокращена, также в контракт будет включен пункт о возможности продления аренды еще на один сезон. Пьянич понимает, что не входит в планы Рональда Кумана на новый сезон и как можно быстрее хочет сменить команду даже с понижением зарплаты.

Пьянич уже выступал в «Ювентусе», за который провел 178 матчей, забил 22 гола и сделал 41 результативную передачу.

Ранее появлялась информация об интересе к Пьяничу со стороны одного из ведущих клубов АПЛ.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
24 июля в 17:02
Видимо, Барселона - не его команда. Ибо видение поля и пас у него очень хороши, а их даже с возрастом сложно потерять.
Думаю, в Юве ещё немного попылит (хотя не основным ибо возраст).

А тот трансфер - нулевой для всех сторон. Ювентус потерял даже больше:
обменялись «нулевыми» футболистами (Артур не уровень профессионального футбола вообще), но Юве заплатил сверху 12 млн ни за что.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
24 июля в 12:44, ред.
такое впечатление,что не Пьянич играет в футбол, а боснийцем - футболя из одного середняка в другой.
juvenale
juvenale
24 июля в 12:26
уровень этого боснийского трупа чемпионат рпл
Bom Bom
Bom Bom
24 июля в 11:55
Один из самых беспонтовых обменов за последнее время. Ни Артур, ни Пьянич не прижились в командах.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
24 июля в 09:10
Легенда юве
ОПС
ОПС
24 июля в 08:58
А играть то все равно надо.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 08:54
Болельщики Барселоны будут несказанно рады если этот переход состоится. Пьянич - это балласт и Барселона хочет от него избавиться. Вот только зачем он Ювентусу - непонятно??? Парень сдал и сдал очень сильно , он явно не соответствует уровню Ювентуса и Барселоны. Скорее всего - это очередной вброс агентов, но посмотрим , где Пьянич в итоге окажется???
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
24 июля в 08:50
Лишний раз убеждаюсь в бессмысленно тип этой сделки по отношению к Миралему
jobss
jobss ответ sbk (раскрыть)
24 июля в 08:19
Вам ниже уже дали подробный ответ
beefs
beefs
24 июля в 08:17
бывает что никуда не денешься...
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