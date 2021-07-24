Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус».
Diario Sport сообщает, что агент боснийца работает над переходом в «Юве» на правах аренды на год. Отмечается, что зарплата игрока при успехе в переговорах будет сокращена, также в контракт будет включен пункт о возможности продления аренды еще на один сезон. Пьянич понимает, что не входит в планы Рональда Кумана на новый сезон и как можно быстрее хочет сменить команду даже с понижением зарплаты.
Пьянич уже выступал в «Ювентусе», за который провел 178 матчей, забил 22 гола и сделал 41 результативную передачу.
Ранее появлялась информация об интересе к Пьяничу со стороны одного из ведущих клубов АПЛ.
Думаю, в Юве ещё немного попылит (хотя не основным ибо возраст).
А тот трансфер - нулевой для всех сторон. Ювентус потерял даже больше:
обменялись «нулевыми» футболистами (Артур не уровень профессионального футбола вообще), но Юве заплатил сверху 12 млн ни за что.
Думаю, в Юве ещё немного попылит (хотя не основным ибо возраст).
А тот трансфер - нулевой для всех сторон. Ювентус потерял даже больше:
обменялись «нулевыми» футболистами (Артур не уровень профессионального футбола вообще), но Юве заплатил сверху 12 млн ни за что.
Всем здоровья.
Всем здоровья.