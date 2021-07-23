Шомуродов — в шорт-листе «Ромы»

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов может в ближайшее время перейти в «Рому».
По информации источника, руководство римлян считает узбекского форварда одной из целей на усиление команды.
Утверждается, что «Рома» уже контактировала с «Дженоа» по поводу трансфера Шомуродова. Клуб из Генуи хочет получить за 26-летнего футболиста не менее 15 млн евро.
Ранее на Элдора также претендовал самый титулованный клуб Италии.
По любому удачи ему!
Скорее еще с Дженоа повоюет за выживание.
Ну а потом уже в другой клуб с повышением.
По любому удачи ему!
Скорее еще с Дженоа повоюет за выживание.
Ну а потом уже в другой клуб с повышением.
Так и надо, не боятся сложностей ,работать в поте лица. Удача приходит к упорным. Элдор это доказывает своим ростом. Из Узбекистана в Россию далее в Италию.
Не за горами какой-нибудь английский или немецкий топ. Удачи Эльдору, он трудолюбивый парень....
Так и надо, не боятся сложностей ,работать в поте лица. Удача приходит к упорным. Элдор это доказывает своим ростом. Из Узбекистана в Россию далее в Италию.
Не за горами какой-нибудь английский или немецкий топ. Удачи Эльдору, он трудолюбивый парень....
Посмотрим где парень окажется в ближайшее время.
Посмотрим где парень окажется в ближайшее время.