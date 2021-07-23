Шомуродов — в шорт-листе «Ромы»

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вчера, 09:24

Нападающий «Дженоа» может в ближайшее время перейти в «Рому».

По информации источника, руководство римлян считает узбекского форварда одной из целей на усиление команды.

Утверждается, что «Рома» уже контактировала с «Дженоа» по поводу трансфера Шомуродова. Клуб из Генуи хочет получить за 26-летнего футболиста не менее 15 млн евро.

Ранее на Элдора также претендовал самый титулованный клуб Италии.