ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Шомуродов — в шорт-листе «Ромы»

вчера, 09:24

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов может в ближайшее время перейти в «Рому».

По информации источника, руководство римлян считает узбекского форварда одной из целей на усиление команды.

Утверждается, что «Рома» уже контактировала с «Дженоа» по поводу трансфера Шомуродова. Клуб из Генуи хочет получить за 26-летнего футболиста не менее 15 млн евро.

Ранее на Элдора также претендовал самый титулованный клуб Италии.

Все новости
СлухиДриусси перейдёт в клуб Мэттью Макконахи
Сегодня, 20:30 Комментарии11
СлухиКварацхелия договорился с «Миланом»
Сегодня, 19:51 Комментарии39
Слухи«Интер» назвал цену на Лукаку
Сегодня, 18:13 Комментарии20
СлухиПьянич может вернуться в Италию, но не в «Ювентус»
Сегодня, 16:17 Комментарии6
СлухиКамавинга хочет играть в Ла Лиге, несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 16:13 Комментарии5
СлухиХавбек Уилсон перейдёт из «Ливерпуля» в «Фулхэм» за 14 млн евро
Сегодня, 14:49 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 17:31
А вот наш топ-форвард уже разрывает Серию А в составе Фиалок!
azkan
azkan
вчера в 16:13
Мавр интересуется Элдором?! Конечно отличная новость. Но может быть и утка.
По любому удачи ему!
Скорее еще с Дженоа повоюет за выживание.
Ну а потом уже в другой клуб с повышением.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 15:06
Раньше Жозе интересовали дорогие трансферы,сейчас же - дорогие неустойки. Как всё меняется,как всё течёт.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 12:04
Очень рад за Шому ,даже если летом никуда не уйдет то зимой по любому заберут
ОПС
ОПС
вчера в 10:16
А неплохо бы было.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:04
Можно только порадоваться, как складывается карьера у Шомуродова в Серии А после ростовского периода. И трансферная стоимость выросла и солидные клубы всерьёз заинтересовались его игрой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:59
Растет шаг за шагом парень.
Так и надо, не боятся сложностей ,работать в поте лица. Удача приходит к упорным. Элдор это доказывает своим ростом. Из Узбекистана в Россию далее в Италию.
Не за горами какой-нибудь английский или немецкий топ. Удачи Эльдору, он трудолюбивый парень....
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:54
скорее всего это утка.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:49
удачи Элдору! может и Миранчуку стоило выбрать клуб попроще для начала, а то получается один играет постоянно, а другой лавку полирует
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:42, ред.
Хочется чтобы этот переход состоялся. Рома все же более солидный клуб, тем более там сейчас Жозе ревизию наводит, так что ждем Элдора в Роме. Парень в отличии от Кокорина показал себя в Италии очень даже прилично. Теперь есть возможность перейти в клуб который борется за попадание в ЛЧ.
Посмотрим где парень окажется в ближайшее время.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:30
Хотелось бы посмотреть на него, играющего за "Рому"
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100