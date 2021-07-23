Гризманн может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Утверждается, что английский клуб попробует подписать игрока в том случае, если форвард Харри Кейн уйдет в другую команду.
Ранее стало известно, что Гризманн включен в список из девяти игроков, которых «Барселона» готова продать этим летом.
На Кейна в данный момент претендует английский гранд.
Честно говоря, зачем такой Гризманн, особо не выделяющийся игрой, но с "пятном" в своей автобиографии, зачем такого надо приглашать, тем более, что сейчас на вопросы, имеющие какое-либо отношение к расизму, унижению одного человека другим, очень пристальное внимание... Зачем "пятно" Гризманна, к примеру, "шпорам"...
Да, на всякий товар есть покупатель, но очень сложно будет продать такого Гризманна, несмотря на то, что президент "Барселоны" заявляет, что Гризманном интересуются многие...
Честно говоря, зачем такой Гризманн, особо не выделяющийся игрой, но с "пятном" в своей автобиографии, зачем такого надо приглашать, тем более, что сейчас на вопросы, имеющие какое-либо отношение к расизму, унижению одного человека другим, очень пристальное внимание... Зачем "пятно" Гризманна, к примеру, "шпорам"...
Да, на всякий товар есть покупатель, но очень сложно будет продать такого Гризманна, несмотря на то, что президент "Барселоны" заявляет, что Гризманном интересуются многие...