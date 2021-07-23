Гризманн может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

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вчера, 10:08

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Утверждается, что английский клуб попробует подписать игрока в том случае, если форвард уйдет в другую команду.

Ранее стало известно, что Гризманн включен в список из девяти игроков, которых «Барселона» готова продать этим летом.

На Кейна в данный момент претендует английский гранд.