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Гризманн может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

вчера, 10:08

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Утверждается, что английский клуб попробует подписать игрока в том случае, если форвард Харри Кейн уйдет в другую команду.

Ранее стало известно, что Гризманн включен в список из девяти игроков, которых «Барселона» готова продать этим летом.

На Кейна в данный момент претендует английский гранд.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Опасный хулиган (раскрыть)
вчера в 15:02
ясное дело, вот Хохланд - будет в самую десяточку.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:00, ред.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 14:59
    как раз для шпор самое то,ведь Сон кореец,а у них есть серьёзные претензии к японцам,которых оскорблял Тошик.
    dok66
    dok66
    вчера в 14:09
    Если уж он в Испании никому не нужен , то АПЛ для него просто конец истории . Думаю в Тоттенхэме это понимают , и вряд ли это произойдет
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:32
    И что получится.
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 12:13
    Прокатился вниз Гризманн
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    вчера в 11:57
    Кейн не равноценная замена Агуэро
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 11:10
    Посмотрим чем это всё закончится.
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    вчера в 11:09
    Интересуются Гризманом многие, но хотя либо в аренду либо дешево. Ну и зарплату как в Барселоне никто не захочет платить.
    Только если ПСЖ вдруг захочет Гризмана.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    вчера в 11:05
    пришёл пацан за трофеями
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 10:46
    Подешевле Кейна нашли ?
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 10:38, ред.
    Игрок, которого включили в "оптовую" распродажу, (список-9-ти) игрок, который играет за "Барселону" всё хуже и хуже, игрок с "подмоченной репутацией", сложно будет продать такого игрока, тем более, за хорошую цену... От такого игрока лучше избавиться, что и пытается руководство "Барселоны", чем покупать...

    Честно говоря, зачем такой Гризманн, особо не выделяющийся игрой, но с "пятном" в своей автобиографии, зачем такого надо приглашать, тем более, что сейчас на вопросы, имеющие какое-либо отношение к расизму, унижению одного человека другим, очень пристальное внимание... Зачем "пятно" Гризманна, к примеру, "шпорам"...

    Да, на всякий товар есть покупатель, но очень сложно будет продать такого Гризманна, несмотря на то, что президент "Барселоны" заявляет, что Гризманном интересуются многие...
    swed27
    swed27
    вчера в 10:19
    Куда его только слухи не отправляли
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 10:16
    Не однозначный трансфер
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:15
    Заиграет ли он в Тоттенхеме?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:12
    Движуха идёт полным ходом...
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 10:09
    Это хороший трансфер.
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