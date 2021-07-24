«На какой результат рассчитывать — непонятно». Хаджи — о Карпине в сборной

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Странное назначение: полгода, совмещение, причем по последнему ранее категорически говорили «нет». Понимаю, что и ситуация сложная — хорваты, Словакия в отборе ЧМ, и Валера человек тщеславный, ему хочется в сборной поработать. Но на какой результат рассчитывать — непонятно.
И опять же, кого в сборную брать? Ходят же до сих пор разговоры о проблеме с Дзюбой, хотя эта история давнишняя, может быть сейчас она и яйца выведенного не стоит. Но человеческие отношения бывают разными, порой имеется несовместимость.
Совмещение? Тут надо тренера понимать: сейчас Карпин работает с «Ростовом», чего-то хочет с ним добиться, а если не получится и с ним, и в сборной? Потом куда приходить-то? Без работы тоже не хочется сидеть.
Сейчас получится раздвоение: и с «Ростовом» надо работать, и со сборной, а у нее впереди ответственный отрезок: надо в отборе к ЧМ занимать первое место. Пока не верю, что это случится. Но посмотрим, на каких игроков обопрется национальная команда.
Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.
Я уже и забыл кто такой Хаджи.
Я уже и забыл кто такой Хаджи.
А, какой результат будет в итоге, поживём-увидим...
А, какой результат будет в итоге, поживём-увидим...