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«На какой результат рассчитывать — непонятно». Хаджи — о Карпине в сборной

24 июля 2021, 14:27

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Странное назначение: полгода, совмещение, причем по последнему ранее категорически говорили «нет». Понимаю, что и ситуация сложная — хорваты, Словакия в отборе ЧМ, и Валера человек тщеславный, ему хочется в сборной поработать. Но на какой результат рассчитывать — непонятно.

И опять же, кого в сборную брать? Ходят же до сих пор разговоры о проблеме с Дзюбой, хотя эта история давнишняя, может быть сейчас она и яйца выведенного не стоит. Но человеческие отношения бывают разными, порой имеется несовместимость.

Совмещение? Тут надо тренера понимать: сейчас Карпин работает с «Ростовом», чего-то хочет с ним добиться, а если не получится и с ним, и в сборной? Потом куда приходить-то? Без работы тоже не хочется сидеть.

Сейчас получится раздвоение: и с «Ростовом» надо работать, и со сборной, а у нее впереди ответственный отрезок: надо в отборе к ЧМ занимать первое место. Пока не верю, что это случится. Но посмотрим, на каких игроков обопрется национальная команда.

Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 июля в 15:02
Карпин - смелый парень, шансы есть
протон1
протон1
24 июля в 14:41
Убирать надо Карпину Дрочпула из сборной.Самое верное решение.
Байкал-38.
Байкал-38.
24 июля в 14:31
А эта свинья откуда вылезла?
Я уже и забыл кто такой Хаджи.
Q-J-G
Q-J-G
24 июля в 14:30
Рассчитывать надо на положительный результат,
А, какой результат будет в итоге, поживём-увидим...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 июля в 14:29
Верим в гений Карпина!😜
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