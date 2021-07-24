«На какой результат рассчитывать — непонятно». Хаджи — о Карпине в сборной

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России.

Странное назначение: полгода, совмещение, причем по последнему ранее категорически говорили «нет». Понимаю, что и ситуация сложная — хорваты, Словакия в отборе ЧМ , и Валера человек тщеславный, ему хочется в сборной поработать. Но на какой результат рассчитывать — непонятно.

И опять же, кого в сборную брать? Ходят же до сих пор разговоры о проблеме с Дзюбой, хотя эта история давнишняя, может быть сейчас она и яйца выведенного не стоит. Но человеческие отношения бывают разными, порой имеется несовместимость.

Совмещение? Тут надо тренера понимать: сейчас Карпин работает с «Ростовом», чего-то хочет с ним добиться, а если не получится и с ним, и в сборной? Потом куда приходить-то? Без работы тоже не хочется сидеть.