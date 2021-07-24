«Меня удивил срок контракта». Хацкевич — о назначении Карпина в сборную

Бывший тренер «Ротора» высказался о назначении на пост главного тренера сборной России.

Меня не удивило назначение Карпина на пост главного тренера сборной: это было логично и правильно. Меня скорее удивил срок контракта — мне кажется странным, что он рассчитан всего на полгода. Не знаю, как они договаривались и на каких условиях сошлись, но если брать нового тренера, то не на полгода же, а на долгий отрезок времени. Должно же быть какое-то доверие к специалисту, а то в этом случае все выглядит как попытка залатать дыры на время. Поэтому я и говорил, что логичнее было дать время бывшему тренеру доработать отборочный цикл ЧМ , а потом уже решать.

Совмещение — очень трудное дело, но дай бог, чтобы все получилось. То, что специалист российский — это большой плюс. У Валерия Георгиевича есть все шансы себя проявить. Все впереди, главное, хорошо стартовать.