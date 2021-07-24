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«Меня удивил срок контракта». Хацкевич — о назначении Карпина в сборную

24 июля 2021, 13:48

Бывший тренер «Ротора» Александр Хацкевич высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Меня не удивило назначение Карпина на пост главного тренера сборной: это было логично и правильно. Меня скорее удивил срок контракта — мне кажется странным, что он рассчитан всего на полгода. Не знаю, как они договаривались и на каких условиях сошлись, но если брать нового тренера, то не на полгода же, а на долгий отрезок времени. Должно же быть какое-то доверие к специалисту, а то в этом случае все выглядит как попытка залатать дыры на время. Поэтому я и говорил, что логичнее было дать время бывшему тренеру доработать отборочный цикл ЧМ, а потом уже решать.

Совмещение — очень трудное дело, но дай бог, чтобы все получилось. То, что специалист российский — это большой плюс. У Валерия Георгиевича есть все шансы себя проявить. Все впереди, главное, хорошо стартовать.

Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.

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протон1
протон1
24 июля в 23:03
Дзюба до свидания
Владимир 77
Владимир 77
24 июля в 18:11
Валера,верим!
ДАША Д
ДАША Д
24 июля в 14:38
Все должны проверить в Валеру.
Karkaz
Karkaz
24 июля в 14:27
Может через пол года РФС собрался другого тренера назначить, с кем сейчас не договорились?
stanichnik
stanichnik
24 июля в 14:24
Если говорить про старт Сборной, то его уже успешным не назовёшь(проигрыш словакам), а если имеется ввиду Карпин, то ему придётся сразу стартовать с "низкого старта" ибо соперник в дебютном матче - сборная Хорватии, фаворит нашей группы, с хорватами же и финишировать придётся. А что касается срока контракта и совмещения, то и тут всё предельно ясно. На повестке стоит вопрос выхода Сборной в финальную часть ЧМ-2022, ответ на него получим в ноябре, тогда можно будет и вернуться к обсуждению нового контракта с длительным сроком или вообще расторжение такового и в случае положительного решения можно обсудить с клубом о прекращении сотрудничества в пользу главной команды, где надеюсь отнесутся к этому с пониманием, но вот станут ли в Ростове терпеть отвлечение ГТ на работу в Сборной в случае неудовлетворительных показателей клуба в РПЛ это вопрос спорный. В любом случае решение уже принято и назад не отыграешь, пожелаем Валерию Георгиевичу успехов в работе на двух направлениях!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 13:56
Не надо бывшего , нарулился, хватит.
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