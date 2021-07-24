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Канчельскис: «Игроки будут уважать Карпина намного больше, чем Черчесова»

24 июля 2021, 12:27

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.

Будет точно лучше, чем при Черчесове. Валере желаю огромной удачи и фарта, наконец-то будем болеть за сборную по-настоящему. Все должно получиться.

«Космонавты» из РФС не перестают удивлять. Странное решение с совмещением. Конечно, тренер должен заниматься чем-то одним, но это все равно лучше, чем доверить команду вратарю. Чтобы у Карпина получилось вытащить сборную из ямы, нужна максимальная поддержка. Мы будем это делать.

Тренерских знаний и авторитета Карпину точно хватит. Черчесов же как-то справлялся. Стас всю жизнь был вторым вратарем, а Карпин — звезда нашего футбола. Черчесов только рассказывал всем, какой он крутой вратарь, а по факту обычный запасной. Игроки будут уважать Валерия Георгиевича намного больше.

От предложения возглавить сборную отказываться нельзя. Да, сейчас это сродни самоубийству, но Карпин всегда был смелым человеком, он не мог не принять этот вызов.

Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 06:58
Канчельскис как всегда адекватен и компетентен.
zooveterinar
zooveterinar ответ Kuvkil (раскрыть)
24 июля в 23:08
Може он так думал,выдавал желаемое за действительное?!!
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ zooveterinar (раскрыть)
24 июля в 22:23, ред.
Зачем им уровень в иностранных лигах,за МЕНЬШИЕ деньги(которые ещё отработать надо)если можно вариться в болотете за на много большие!!!!
Kuvkil
Kuvkil
24 июля в 20:31
А Стас говорил, что он никогда не был вторым вратарем
Сергей Комлев 1
Сергей Комлев 1
24 июля в 19:56
Сейчас любого поставь тренера, даже с большим именем, будет мгновенный результат , а дальше? Пока ни начнем с низов, то бишь детский футбол, результата не будет! Надо просто перестать пилить деньги и заняться футболом
Сергей Комлев 1
Сергей Комлев 1
24 июля в 19:08
На первое время будет подъем в сборной, как всегда когда приходит новый тренер, но Карпин на дистанции в концовке сдувается, но я все равно за него, только без совмещения и без дзюбы ПОЖАЛУЙСТА
edubokom
edubokom
24 июля в 17:44
Хорошо, что есть друзья, которые найдут нужные слова и поддержат. Поддержка ему сейчас не помешает, а всё остальное у него есть
Mi6
Mi6
24 июля в 17:31
Удачи Карпину
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
24 июля в 16:41
Главное чтоб не прогнулся под РФС
Хотяяяя…….
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
24 июля в 16:10
А я Валере пожелаю стать более зрелым человеком, научиться грамотно и спокойно отвечать на вопросы в интервью, без быдловатости, набираться солидности в общем
97sjrnfdknxp
97sjrnfdknxp ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 июля в 15:39
Сейчас все возможно.Я не застал игру Нетто,Понедельника,Стрельцова.Но с каким удовольствием слушал истории про их игру,смотрел старые документальные фильмы ,где показывали игры сборной .Да и в мое время кумирами были игроки,действительно умеющие играть в футбол Дассаев,чивадзе,Гаврилов Блохин,Желудков.В любом клубе из высшей лиги,можно было найти как минимум 2-3 игроков для сборной Хороших игроков .
Garrincha58
Garrincha58 ответ dok66 (раскрыть)
24 июля в 15:20
чудеса бывают в сказках, а у нас тут правда жизни и она суровая
Garrincha58
Garrincha58
24 июля в 15:19
Особенно Дзюба будет просто любить Валеру
quinn-se
quinn-se ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 июля в 14:56, ред.
А Вы уверены, что Дзюба вообще будет присутствовать в сборной у Карпина?)
quinn-se
quinn-se ответ Kosmos58 (раскрыть)
24 июля в 14:54
А Вы уверены, что "зюба" вообще будет присутствовать в сборной у Карпина?)
dok66
dok66
24 июля в 14:48
На сегодня Валера - единственный из тренеров РФ , кто может в короткие сроки сотворить чудо (не хотел этого слова, но без него никуда) ! Удачи ему . А что касается игроков - так это вообще не обсуждается . Вот только один человек в Питере сейчас сильно грустит .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 июля в 14:42
"Игроки будут уважать Валерия Георгиевича намного больше"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1270002/kanchelskis-andrey-rossiya
Особого уважения, внимания и даже учтивости следует ожидать от Дзюбы?
nikoladolgov
nikoladolgov
24 июля в 14:39
Здесь главное - Карпину разогнать РФС и выгнать дух Мутка , Дюкова и Зенита из Федерации !
Тогда все получится !
Kosmos58
Kosmos58 ответ 112910415 (раскрыть)
24 июля в 14:36
зюба будет уважать? Сомневаюсь ...
CSKA2012
CSKA2012
24 июля в 14:30
Карпин выведет сборную на ЧМ , Валера - верим !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ a4bhejaujfrf (раскрыть)
24 июля в 14:29
Я не спорю про Испанию. Здесь речь шла про игроков сборной. Застать игру Карпина вживую могли только ветераны сборной, остальные были детишками бестолковыми. У них будут другие кумиры...
112910415
112910415
24 июля в 14:18
Уважать его будут, факт
zooveterinar
zooveterinar
24 июля в 14:16, ред.
Дело не только в уважении, его, кстати, надо заработать, тут большая проблема в мастерстве и талантах - сумеет ли их отыскать Валерий Георгиевич "Негаззаев" Карпин, что делать с системой, нежеланием игроков играть, я так понял для наших футболистов отбывание в сборной - сплошное наказание, и кошмар, оно-то понятно,тем влетели 0:4, другим 1:4! Конечно, тут будеш в стрессе! Нежелание повышать уровень мастерства (играть в иностраных лигах). Зря Георгиевич согласился, а может сделали предложение, как в классике, мы же подробностей не знаем, как рфс мафиози поставили эту тему перед тренером фк.Ростов.
sten312
sten312
24 июля в 14:08
Не верю в пуделя и подписанта в одном лице,никогда ничего не выигрывал как тренер,а защита в его командах это что-то.
Брулин
Брулин
24 июля в 14:02
Как говорится - будем посмотреть. Хотя совмещение - это зло.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 июля в 14:01
Усача никто и не уважал.
a4bhejaujfrf
a4bhejaujfrf ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 июля в 13:57
Карпина,как и Дассаева любят и знают в Испании.До сих пор помнят его выступления за испанские команды.Даже неудачный опыт тренера Сельты не смог понизить его авторитет.Кто нибудь знает в этой очень футбольной стране Черчесова?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Q-J-G (раскрыть)
24 июля в 13:56
А в позапрошлом сезоне сколько потерял Ростов по подсчетам Карпина, дай бог памяти, 11 или 14 баллов...
juvenale
juvenale
24 июля в 13:53, ред.
Q-J-G
Q-J-G ответ Шуnя771 (раскрыть)
24 июля в 13:52
Уважаемый, я двумя руками за удачу Карпину, за удачу сборной, но уж, извините, не верю в успех Карпина в сборной...
А по поводу не будем судить по одной игре....
Не будем, давайте судить по итогам прошедшего сезона... 9-ое место в РПЛ...
Или будем судить по второй игре, "Ростов"-"Зенит"....
По поводу отношений судей и в целом РФС к "Ростову" полностью согласен...беспредел!
Кстати, в РПЛ болею за "Ростов"! Так что, предвзятое отношение -исключено...
Тем более, что к Валерию Георгиевичу, как к человеку, испытываю симпатии!
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