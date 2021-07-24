Канчельскис: «Игроки будут уважать Карпина намного больше, чем Черчесова»

Бывший футболист сборной России высказался о назначении на пост главного тренера национальной команды.

Будет точно лучше, чем при Черчесове. Валере желаю огромной удачи и фарта, наконец-то будем болеть за сборную по-настоящему. Все должно получиться.

«Космонавты» из РФС не перестают удивлять. Странное решение с совмещением. Конечно, тренер должен заниматься чем-то одним, но это все равно лучше, чем доверить команду вратарю. Чтобы у Карпина получилось вытащить сборную из ямы, нужна максимальная поддержка. Мы будем это делать.

Тренерских знаний и авторитета Карпину точно хватит. Черчесов же как-то справлялся. Стас всю жизнь был вторым вратарем, а Карпин — звезда нашего футбола. Черчесов только рассказывал всем, какой он крутой вратарь, а по факту обычный запасной. Игроки будут уважать Валерия Георгиевича намного больше.

От предложения возглавить сборную отказываться нельзя. Да, сейчас это сродни самоубийству, но Карпин всегда был смелым человеком, он не мог не принять этот вызов.