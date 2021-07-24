Канчельскис: «Игроки будут уважать Карпина намного больше, чем Черчесова»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.
Будет точно лучше, чем при Черчесове. Валере желаю огромной удачи и фарта, наконец-то будем болеть за сборную по-настоящему. Все должно получиться.
«Космонавты» из РФС не перестают удивлять. Странное решение с совмещением. Конечно, тренер должен заниматься чем-то одним, но это все равно лучше, чем доверить команду вратарю. Чтобы у Карпина получилось вытащить сборную из ямы, нужна максимальная поддержка. Мы будем это делать.
Тренерских знаний и авторитета Карпину точно хватит. Черчесов же как-то справлялся. Стас всю жизнь был вторым вратарем, а Карпин — звезда нашего футбола. Черчесов только рассказывал всем, какой он крутой вратарь, а по факту обычный запасной. Игроки будут уважать Валерия Георгиевича намного больше.
От предложения возглавить сборную отказываться нельзя. Да, сейчас это сродни самоубийству, но Карпин всегда был смелым человеком, он не мог не принять этот вызов.
Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.
Многие из нынешней молодёжи слыхом не слыхала про Карпина, а уж тем более про Черчесова. И вряд ли полезут гуглить их игру и результаты, если в те времена род стол пешком ходили.
Так что завоёвывать авторитет нужно именно нынешними достижениями. У Карпина они так себе, но хоть игроки его знают как тренера. Уже плюс.
И остаюсь при мнении, что его назначили временно, чтобы взять паузу для переговоров с тренером, имеющим опыт работы со сборной.
Вот взглянул на расписание сборной. Получается, он назначен до конца отбора (почему -то мне казалось, что до НГ сборная проведёт 3-4 матча). Значит, или провалит выход на ЧМ - и свободен, или пройдёт - и тогда свободен Ростов? Интересно, как они договорились...
Многие из нынешней молодёжи слыхом не слыхала про Карпина, а уж тем более про Черчесова. И вряд ли полезут гуглить их игру и результаты, если в те времена род стол пешком ходили.
Так что завоёвывать авторитет нужно именно нынешними достижениями. У Карпина они так себе, но хоть игроки его знают как тренера. Уже плюс.
И остаюсь при мнении, что его назначили временно, чтобы взять паузу для переговоров с тренером, имеющим опыт работы со сборной.
Вот взглянул на расписание сборной. Получается, он назначен до конца отбора (почему -то мне казалось, что до НГ сборная проведёт 3-4 матча). Значит, или провалит выход на ЧМ - и свободен, или пройдёт - и тогда свободен Ростов? Интересно, как они договорились...