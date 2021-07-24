Гришин — о назначении Карпина: «Нелогично. Надо было назначить Семака»

Бывший игрок ЦСКА высказался о назначении на пост главного тренера национальной команды.

Для меня это назначение нелогичное. Давайте говорить прямо, Карпин по большому счету ничего не выиграл. Мы знаем, как он работал с «Мальоркой», с «Армавиром», когда он вылетел из ФНЛ .

У нас есть сильнейший тренер в РПЛ – Сергей Семак, который за три года выиграл три чемпионства, два Кубка России, два Суперкубка. В сборной должен работать сильнейший тренер, тот человек, который познал вкус побед. Семак показывает своей работой, что он достоин быть тренером сборной, но ни в коем случае не Карпин.

Совмещение работы в сборной и клубе – это неправильно, но ничего страшного в этом нет. Семак будет знать состояние футболистов, есть три игры – с Хорватией, Кипром и Мальтой, ничего сложного не вижу. Если Семак уедет на два дня, возьмет восемь человек, игроки будут под контролем. Семак – это логичное решение, потому что это тренер-победитель, у него под рукой все восемь человек игроков сборной, он знает российский чемпионат.

Сборную должен тренировать только российский специалист. Мы уже видели, как Капелло приехал, снял свой кэш и ни о чем не переживает, а Семак, Карпин будут переживать. Они живут в этой стране, им будет стыдно, если они не покажут результат.