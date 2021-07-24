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Гришин — о назначении Карпина: «Нелогично. Надо было назначить Семака»

24 июля 2021, 13:09

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.

Для меня это назначение нелогичное. Давайте говорить прямо, Карпин по большому счету ничего не выиграл. Мы знаем, как он работал с «Мальоркой», с «Армавиром», когда он вылетел из ФНЛ.

У нас есть сильнейший тренер в РПЛ – Сергей Семак, который за три года выиграл три чемпионства, два Кубка России, два Суперкубка. В сборной должен работать сильнейший тренер, тот человек, который познал вкус побед. Семак показывает своей работой, что он достоин быть тренером сборной, но ни в коем случае не Карпин.

Совмещение работы в сборной и клубе – это неправильно, но ничего страшного в этом нет. Семак будет знать состояние футболистов, есть три игры – с Хорватией, Кипром и Мальтой, ничего сложного не вижу. Если Семак уедет на два дня, возьмет восемь человек, игроки будут под контролем. Семак – это логичное решение, потому что это тренер-победитель, у него под рукой все восемь человек игроков сборной, он знает российский чемпионат.

Сборную должен тренировать только российский специалист. Мы уже видели, как Капелло приехал, снял свой кэш и ни о чем не переживает, а Семак, Карпин будут переживать. Они живут в этой стране, им будет стыдно, если они не покажут результат.

Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 июля в 14:27
Семак даёт результат только внутри страны, где к Зенита самый сильный состав. В еврокубках он постоянно проваливается.
протон1
протон1
24 июля в 14:27
С акционером зенита любой чемпионство возьмет
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
24 июля в 14:26, ред.
Вкус побед есть только у Бердыева. Он побеждал с теми, на кого никто не ставил. И обыгрывал Баварию с Барселоной.
У Семака страшный сон с Брюгге.
1-я конная
1-я конная
24 июля в 14:26
Разницы никакой
112910415
112910415
24 июля в 14:14
Семак успешен только в тепличных условиях
Мага Шульман
Мага Шульман
24 июля в 13:55
Вроде бы бывший футболист, а такую хрень несет...
Шуnя771
Шуnя771
24 июля в 13:45
В нынешний Зенит поставь любого тренера и он сделает "Зенит" чемпионом РПЛ.
Igo0rek
Igo0rek
24 июля в 13:44
Семак как тренер, даже ниже нуля (sub-zero xD). По ресурсам, объективно в РПЛ никто не сможет что-то противопоставить Зениту, однако питерцы все равно умудряются усложнить себе жизнь. В Лиге чемпионов Зенит полностью провален. Так в чем тренерский гений Семака?
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 13:42
при всём уважении к армейскому прошлому семака он на сегодня слаб как тренер. в победах газпрома его заслуг пока немного)))))))))))
makkie
makkie
24 июля в 13:42, ред.
У Семака в Зените более 20 помощников, их всех тащить в сборную что ли?
Этот Гришин бы еще Березуцкого насоветовал ))
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
24 июля в 13:37
Несомненно сможет))
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
24 июля в 13:32
Да в "Зените" даже Черчесов может тренировать)
STVA 1
STVA 1
24 июля в 13:28, ред.
Семак однозначно не сильнейший! В Зените может тренировать мало мальски соображающий в футболе! Это я про РПЛ))
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 13:24
Сравнивать возможности Зенита и других клубов просто некорректно. Дай порулить любому в Зените и он периодически будет чемпионить. Так что Семак - это дутая фигура. А Карпин из игроков малоизвестных или ненужных другим клубам умудряется создавать боеспособный коллектив , что как раз и нужно нашей сборной.
Единственный минус этого назначения - это совмещение. Но окажет ли оно влияние на сборную и клуб - сказать пока трудно.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
24 июля в 13:19
До декабря хватит.
beefs
beefs
24 июля в 13:17
в его словах есть доля правды, а вообще то большой разницы нет (с составом Зенита и Карпин был бы чемпионом)...
ОПС
ОПС
24 июля в 13:13
У каждого свое мнение.
Ironigor
Ironigor
24 июля в 13:13
Семак не готов тренировать сборную.
Газпром мечты сбываются только в Зените !!!)))
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