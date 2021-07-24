Созин: «РФС не назначил Семака в сборную, чтобы не развалить „Зенит“»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что на пост главного тренера сборной России следовало назначить наставника «Зенита» .

Эмоции от назначения Карпина улеглись. Пришло понимание, что руководство РФС согласилось на совмещение постов в сборной и в клубе. Но, если разрешать совмещение, то тренером сборной России должен быть Сергей Семак. Понятно, что он больше выигрывал как тренер, но дело даже не в этом. Во время перерывов на матчи сборных «Зенит» стабильно отпускает в сборную Россию пять-семь футболистов, ещё несколько уезжает в иностранные команды. Поэтому для «Зенита» потеря Семака была бы не критичной – помощники бы справились, а вот для «Ростова» потерять Карпина – плохо. Да, он может вызвать Осипенко, Глебова или Песьякова, но это лишь три игрока.