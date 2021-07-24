Созин: «РФС не назначил Семака в сборную, чтобы не развалить „Зенит“»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что на пост главного тренера сборной России следовало назначить наставника «Зенита» Сергея Семака.
Эмоции от назначения Карпина улеглись. Пришло понимание, что руководство РФС согласилось на совмещение постов в сборной и в клубе. Но, если разрешать совмещение, то тренером сборной России должен быть Сергей Семак. Понятно, что он больше выигрывал как тренер, но дело даже не в этом. Во время перерывов на матчи сборных «Зенит» стабильно отпускает в сборную Россию пять-семь футболистов, ещё несколько уезжает в иностранные команды. Поэтому для «Зенита» потеря Семака была бы не критичной – помощники бы справились, а вот для «Ростова» потерять Карпина – плохо. Да, он может вызвать Осипенко, Глебова или Песьякова, но это лишь три игрока.
Я думаю, что Семака не назначили, потому что в РФС не хотели нарушать гегемонию «Зенита» в РПЛ. «Ростову» развалиться можно, а развалить «Зенит» – нет.
Ранее стало известно, кто будет помогать Валерию Карпину в сборной России.
Нынче Созин превзошёл сам себя....))
Спалетти уходил - Зенит выстоял...
Виллаш с Боашем уходили - Зенит не развалился...
Синьор Роберто оставил Зенит ради Евро 2020 - Зенит не пропал....
А с уходом Семака - команда просто исчезнет...арена развалится...клуб испарится...)))
Стоял, стоит и стоять будет лишь Семаком одним Гегемон и Флагман !!!!!!!!
Созину давно пора из Членов Комитета стать ГлавЧленом Комитета по этике РФС !!!!
Нынче Созин превзошёл сам себя....))
Спалетти уходил - Зенит выстоял...
Виллаш с Боашем уходили - Зенит не развалился...
Синьор Роберто оставил Зенит ради Евро 2020 - Зенит не пропал....
А с уходом Семака - команда просто исчезнет...арена развалится...клуб испарится...)))
Стоял, стоит и стоять будет лишь Семаком одним Гегемон и Флагман !!!!!!!!
Созину давно пора из Членов Комитета стать ГлавЧленом Комитета по этике РФС !!!!