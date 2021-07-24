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Созин: «РФС не назначил Семака в сборную, чтобы не развалить „Зенит“»

24 июля 2021, 15:24

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что на пост главного тренера сборной России следовало назначить наставника «Зенита» Сергея Семака.

Эмоции от назначения Карпина улеглись. Пришло понимание, что руководство РФС согласилось на совмещение постов в сборной и в клубе. Но, если разрешать совмещение, то тренером сборной России должен быть Сергей Семак. Понятно, что он больше выигрывал как тренер, но дело даже не в этом. Во время перерывов на матчи сборных «Зенит» стабильно отпускает в сборную Россию пять-семь футболистов, ещё несколько уезжает в иностранные команды. Поэтому для «Зенита» потеря Семака была бы не критичной – помощники бы справились, а вот для «Ростова» потерять Карпина – плохо. Да, он может вызвать Осипенко, Глебова или Песьякова, но это лишь три игрока.

Я думаю, что Семака не назначили, потому что в РФС не хотели нарушать гегемонию «Зенита» в РПЛ. «Ростову» развалиться можно, а развалить «Зенит» – нет.

Ранее стало известно, кто будет помогать Валерию Карпину в сборной России.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 09:54
С поддержкой Кремля-Зенит вечный чемпион!Кто бы не тренировал,даже Сем ак.
протон1
протон1
24 июля в 23:00
Сергей Богданович, зачем Вам лишний "геморрой"? Покажите себя в ЛЧ - это будет намного значимее и важнее и для Зенита, и для российского футбола
cska1948
cska1948 ответ Q-J-G (раскрыть)
24 июля в 22:54
    второй
    второй
    24 июля в 19:37
    "Когда вы говорите, Андрей Созин, впечатление такое, что вы бредите."(из легендарного кино)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    24 июля в 19:33, ред.
    При чём здесь Миллер ??
    Вон в РЖД главы меняются....и на бюджете клуба это не отражается...
    Незаменимых у нас нет......не помню из какого кинофильма....но в тему...))
    Байкал-38
    Байкал-38
    24 июля в 19:21

    Это про Созина!
    oFANATo
    oFANATo
    24 июля в 19:14, ред.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      24 июля в 19:12, ред.
      Меня, уважаемый постоянно удивляет ваша произвольная интерпретация новостей. Речь идёт О СОВМЕЩЕНИИ, т. е. не об уходе семака а о периодических кратковременные отлучках. К тому же и в том, и в другом случае устойчивость зенита не от тренера зависит, а от Миллера. Пока он на свободе и при должности Зенит непоколебим. Это аксиома.
      88_DEIVID
      88_DEIVID
      24 июля в 18:11
        ДСА
        ДСА
        24 июля в 16:59
        Этого члена из этики пожалуй подальше от футбола нужно убрать.
        Ironigor
        Ironigor
        24 июля в 16:36, ред.
        Созин человек вообще очень странный, не первое его высказывание кажется мягко говоря очень странные . И вот такие чиновники у нас заседают в комитете по этике . Я думаю если бы Зенит начала тренировать даже уборщица, результаты были такими же. На поле за Зенит выходят игроки которые сами знают что и как делать против таких соперников как Тамбов и Уфа . А вот чтобы играть хотя бы на равных в евро кубках, где нужна мысль ,схемы и тренерские подсказки на ту или иную ситуацию, вот тут уже начинаются проблемы с которыми как мы все видели Семак не справлялся . И оказывается что гений Семака не работает вообще. И ставить его на пост главного тренера это вообще бессмысленно, то есть абсолютно !!! Таковы реалии !!!
        А Карпину пожелаем только Удачи и Успехов !!!
        Всем Добра !!!
        Антон Белянкин
        Антон Белянкин
        24 июля в 16:35, ред.
        Уважаю Сергея Богдановича, но это не тренер уровня сборной. Выигрывать в России обладая самым сильным составом не сложно. Для тренера Зенита показателям должны быть результаты в еврокубках, а с этим у него как-то не очень.
        Брулин
        Брулин
        24 июля в 16:23, ред.
          За адекватность
          За адекватность
          24 июля в 16:19
          О, тяжелая артиллерия подтянулась в лице члена комитета по этике господина Созина. "«Ростову» развалиться можно, а развалить «Зенит» – нет." Ну так ФК"Ростов" же с Ваших слов в свое время совершил " преступление против России и нашего народа." А если без попыток иронизировать, то ежели память не изменяет, то Л.В.Слуцкий совмещая должность главного тренера "ЦСКА" и сборной умудрился и сборную на ЧЕ вывести и чемпионат России выиграть, и как-то "ЦСКА" не развалился. Правда на ЧЕ выступил неудачно, но это уже другая история.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          24 июля в 16:18, ред.
          Всё...лидер...да что там...Чемпион по самому абсурдному и бессмысленному высказыванию по назначению тренера определён....
          Нынче Созин превзошёл сам себя....))

          Спалетти уходил - Зенит выстоял...
          Виллаш с Боашем уходили - Зенит не развалился...
          Синьор Роберто оставил Зенит ради Евро 2020 - Зенит не пропал....
          А с уходом Семака - команда просто исчезнет...арена развалится...клуб испарится...)))

          Стоял, стоит и стоять будет лишь Семаком одним Гегемон и Флагман !!!!!!!!

          Созину давно пора из Членов Комитета стать ГлавЧленом Комитета по этике РФС !!!!
          Федор Паршунин
          Федор Паршунин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
          24 июля в 16:08
          Похоже на:
          Q-J-G
          Q-J-G
          24 июля в 16:08
          Созин: «РФС не назначил Семака в сборную, чтобы не развалить „Зенит“»

          Факт, который говорит о многом, о многом по отношению к РФС....

          Развалить "Ростов" можно и нужно, назначив В.Карпина, а вот назначить С.Семака главным тренером нельзя, чтобы не развалить "Зенит", и это заявляет член комитета по этике РФС, а не какая-то бабушка из подворотни...

          Отношение РФС к "Ростову" одно, к "Зениту" - другое... Двойные стандарты...
          Ravshan878
          Ravshan878 ответ quinn-se (раскрыть)
          24 июля в 16:05
          Мы все видели как Ростов вчера развалился.Так ли Misses.
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          24 июля в 16:01
          Я не считаю что Семак сильнее Карпина. С таким бюджетом и составом Зенит может и без тренера выигрывать чемпионаты России. Свой профессионализм Сергей Богданович демонстрирует в лиге чемпионов
          Caniggia
          Caniggia
          24 июля в 15:56, ред.
          Какое же счастье, что РФС не додумался до этой утопической авантюры и не назначил одного из слабейших тренеров РПЛ в сборную! Ведь для Семака, как и в Зените в итоге не стояла бы задача выхода из группы. И занял бы он своё любимое 4-е после Хорватии, Словакии и Словении, мямля всякую чепуху после этого, от которой уже выворачивает. Ну а в РПЛ Семак - это силища богатырская, глыба и титан, уничтожитель Уфы, Тамбовых и Роторов! Ему бы ещё в штаб пять-шесть помощников, ну так чтобы у каждого игрока был ещё индивидуальный тренер.
          r63vgbxebt8x
          r63vgbxebt8x ответ berda2003 (раскрыть)
          24 июля в 15:49
            ez2kj273b5f4
            ez2kj273b5f4
            24 июля в 15:46
            С теми легионерами как у Семака,Карпин бы и в Европе пошумел,не говоря о нашем чемпионате.Да,Семак был игроком не хуже Карпина,может в чем то и лучше,но как тренер Семак ничто.
            berda2003
            berda2003
            24 июля в 15:42
            дурилка картонная, не семак цементирует бомжей, а бабки газпрома...
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            24 июля в 15:39
            Зенит рано или поздно развалится.
            makkie
            makkie
            24 июля в 15:36
            Неплохой наброс на Зенит от Созина.
            Очень похоже на выпад в сторону Дюкова и Митрофанова - выходцев из Зенита в РФС.
            Они же искали и назначали тренера.
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            24 июля в 15:36
            Это он серьезно или шутит???
            Владимир_Спартак
            Владимир_Спартак
            24 июля в 15:36, ред.
            Ну зениту и дятькам с берегов Невы надо догнать и перегнать Спартак по чемпионству , как когда то был лозунг Хрущева ...догоним и перегоним Америку.....вот поэтому и нельзя трогать семака. Цель и средства по достижению их мечты ....)
            quinn-se
            quinn-se
            24 июля в 15:27
            Созин: «РФС не назначил Семака в сборную, чтобы не развалить „Зенит“»
            Решили развалить Ростов...)
            sir_Alex
            sir_Alex
            24 июля в 15:26
            Очень странная логика.
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