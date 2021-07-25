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Ганчаренко — о новом сезоне: «Нам надо сделать более широкий шаг вперёд»

вчера, 17:58

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Настроение отличное, начало чемпионата — это всегда праздник. Соперника выбирать не приходится, с кем выпал жребий, с тем мы играем, мы не ищем, кто сильнее, а кто слабее.

Как изменилась игра команды? Это вам надо смотреть и давать оценки. Мы пробуем новые моменты на тренировках, где-то получается, где-то нет, ребята с воодушевлением относятся к тому, что мы предлагаем на тренировках.

План на сезон? Нам надо сделать более широкий шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, мы глубоко съехали после Лиги чемпионов. Будет острая конкуренция, это будет заводить и мотивировать команду.

Эксперты прогнозируют «Краснодару» попадание в зону еврокубков в нынешнем сезоне.

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Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 18:45
Штаны не порви.
112910415
112910415
вчера в 18:43
ещё одного провала не потерпят !
Gahi
Gahi
вчера в 18:40
В этом сезоне ничто не мешает Краснодару показать хороший результат. Команда не попала в еврокубки отсюда и больше возможности сосредоточиться на чемпионате РПЛ, если Виктор Ганчаренко с командой не войдут в тройку призёров чемпионата или в не попадания в еврокубки, то будет очень трудно тренеру объяснить причину такого результата. Поэтому Краснодару необходимо уже с первого тура набирать очки и при этом показывать игру которая так всегда привлекала болельщиков к команде. Хочется надеяться что Виктор Ганчеренко со своим тренерским штабом сможет решить поставленных задач перед клубом в новом сезоне. Удачи
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:29
Думаю, у Ганчаренко получится в Краснодаре сделать сильную команду и быки финишируют в зоне еврокубков. Не исключаю, что даже в тройке, конкурируя с Локомотивом и Спартаком. Во всяком случае хотелось бы пожелать команде удачи и разбавить собой московско-питерскую гегемонию в самом верху таблицы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:28
Ширинку не порви,"землемер"! Пардон-гульфик...
протон1
протон1
вчера в 18:08
лучшеб бате свой тренеровал. у него там лучше получалось. да и в лч играл стабильно каждый год
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:05
Нам надо сделать более широкий шаг вперёд! Вот и делай в Белорусию))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:04
Широко шагаешь, штаны порвёшь...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:03
Все знают, что надо, но немногие знают, как сделать...
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