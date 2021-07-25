Ганчаренко — о новом сезоне: «Нам надо сделать более широкий шаг вперёд»

Главный тренер «Краснодара» поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Настроение отличное, начало чемпионата — это всегда праздник. Соперника выбирать не приходится, с кем выпал жребий, с тем мы играем, мы не ищем, кто сильнее, а кто слабее.

Как изменилась игра команды? Это вам надо смотреть и давать оценки. Мы пробуем новые моменты на тренировках, где-то получается, где-то нет, ребята с воодушевлением относятся к тому, что мы предлагаем на тренировках.

План на сезон? Нам надо сделать более широкий шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, мы глубоко съехали после Лиги чемпионов. Будет острая конкуренция, это будет заводить и мотивировать команду.