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Масалитин: «Хочется более внятной игры от ЦСКА в новом сезоне»

вчера, 16:34
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о предстоящем матче «армейцев» с «Уфой» в 1-м туре РПЛ, который состоится сегодня, 25 июля в Москве.

Хочется более внятной игры от ЦСКА в новом сезоне. Надеюсь, к нам вернется стабильность и будет результат. На сегодняшний день мы можем пока только гадать, какой футбол будет ставить Березуцкий. У нас нет нестабильности и в составе, и в тренерском штабе.

Алексей Владимирович всю карьеру играл на позиции центрального защитника. Мне сложно представить атакующий футбол, когда у главного тренера фамилия Березуцкий. Если мы будем играть в атакующий футбол, тогда главное, чтобы это было не авантюрно и был порядок в защите. Ближе к пятому туру можно будет судить об игре ЦСКА, сейчас делать выводы рано.

Ранее стало известно, сколько болельщиков сможет присутствовать на матче ЦСКА — «Уфа».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:06, ред.
Глядя в расписание матчей с участием Армейцев можно сделать вывод, что у ЦСКА самый сложный календарь на старте чемпионата РПЛ. В первой четверти сразу три дерби с Локомотивом, Динамо и Спартаком и два сложных выезда в Ростов и Питер. Алексею Березуцкому в этих играх предстоит пройти сложный экзамен на проф.пригодность и дать ответ способен ли он вернуть команду на прежние позиции в нашем футболе, или ставка на своего доморощенного молодого главного тренера оказалась ошибкой. У этого назначения среди футбольных специалистов и критиков одинаково много, как сторонников, так и противников. Хочется надеяться, что всё у него получится и болельщики окажут поддержку тренеру и команде. Удачи вам Алексей Владимирович в нелёгкой тренерской работе!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:17
Откуда ей взяться,при третьем тренере за текущий год? Пока Максимка Орешкин там,так и будет колбасить.
112910415
112910415
вчера в 17:16
всем интересно, что получится !
RBA
RBA
вчера в 17:00
Посмотрим что получится у Лёши. Туров через 6-7 уже будет понятно . Удачи армейцам в этом сезоне.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:55
Удачи Алексею Владимировичу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:43
Все опасаются а вдруг получится наоборот, мир не без чудес.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:37
Береза её обеспечит...
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