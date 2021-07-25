Масалитин: «Хочется более внятной игры от ЦСКА в новом сезоне»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о предстоящем матче «армейцев» с «Уфой» в 1-м туре РПЛ , который состоится сегодня, 25 июля в Москве.

Хочется более внятной игры от ЦСКА в новом сезоне. Надеюсь, к нам вернется стабильность и будет результат. На сегодняшний день мы можем пока только гадать, какой футбол будет ставить Березуцкий. У нас нет нестабильности и в составе, и в тренерском штабе.