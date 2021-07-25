Масалитин: «Хочется более внятной игры от ЦСКА в новом сезоне»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о предстоящем матче «армейцев» с «Уфой» в 1-м туре РПЛ, который состоится сегодня, 25 июля в Москве.
Хочется более внятной игры от ЦСКА в новом сезоне. Надеюсь, к нам вернется стабильность и будет результат. На сегодняшний день мы можем пока только гадать, какой футбол будет ставить Березуцкий. У нас нет нестабильности и в составе, и в тренерском штабе.
Алексей Владимирович всю карьеру играл на позиции центрального защитника. Мне сложно представить атакующий футбол, когда у главного тренера фамилия Березуцкий. Если мы будем играть в атакующий футбол, тогда главное, чтобы это было не авантюрно и был порядок в защите. Ближе к пятому туру можно будет судить об игре ЦСКА, сейчас делать выводы рано.
Ранее стало известно, сколько болельщиков сможет присутствовать на матче ЦСКА — «Уфа».