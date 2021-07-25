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Траньков: «„Спартак“ легко может навязать „Зениту“ борьбу за чемпионство»

вчера, 17:07

Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Максим Траньков оценил шансы «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

Не думаю, что четыре года подряд возможно так доминировать. «Зенит» становится всё более и более возрастной командой, с молодыми конкурировать тяжело. Посмотрел матчи «Спартака» — «красно-белые» запросто могут навязать борьбу за золото в новом сезоне. У них созрело поколение молодых игроков.

А в Лиге чемпионов от «Зенита» у меня никаких ожиданий нет. А какие ожидания могут быть с нынешним лимитом?

В первом матче нового сезона «Зенит» сумел добиться победы над «Химками», однако в игре питерского клуба выделялись несколько главных проблем, которые могут помешать «сине-бело-голубым» снова стать чемпионами.

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Все комментарии
djo11
djo11
вчера в 21:56
для начала неплохо бы точность удара потренировать) а то стрельбой по воробьям не то что чемпионства, можно и вообще в середняки переместится)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:17
Если будут играть как вчера - какое чемпионство Спартака может быть?
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:14
Ты же громче всех кричал, мол у Спартака Юбилей и его тянуть победами будут.
Как же так?)
второй
второй
вчера в 18:52
У них созрело поколение молодых игроков.
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у кого чего созрело?
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:19
Пока не очень верится
протон1
протон1
вчера в 18:12
ни в чем не сомневаюсь. конечно могут.
ABir
ABir
вчера в 18:10
Они оба могут, железная логика
sv_1969
sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 18:08
Я за них не топлю!Это тебе он покоя не даёт!А я ржу . Ведь по логике он все равно является популярным , со всеми косяками!
Gunslinger
Gunslinger ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:54, ред.
Поросята бегали, суетились, стирали в кровь пятачки но мячик в ворота не закатывался.....
"А может поле наклонено в нашу сторону?",-подумал Руй.... :)))
Izmar
Izmar
вчера в 17:51
Пока спартак даже Рубину навязать ничего не может, как и Уфе в недавнем прошлом.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:50
Спартак сразу потонул.
YVG
YVG ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:48
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:47
    Конечно, мы вчера стали свидетелями началу чемпионства спартака.
    sv_1969
    sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
    вчера в 17:44
      swed27
      swed27
      вчера в 17:39
      После вчерашнего поражения в этом большие сомнения
      yk2ru
      yk2ru
      вчера в 17:33
      Так то и Зенит Рубину проигрывает, дома причем, 24.10.2020 Зенит - Рубин - 1:2 .
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 17:29
      Легко и непринуждённо вчера в Казани Спартак начал навязывать борьбу за чемпионство Зениту! Там ещё товарищ Траньков о лимите чего-то вякнул, связав его с Лигой чемпионов. Да будет ему известно, что в еврокубках лимита на иностранцев нет и Семак в ЛЧ может выпускать хоть всех 11 иностранцев на поле. В одном грандиозный эксперт Траньков прав - Зениту и это не поможет в ЛЧ, вообще ничего не поможет. Не лимит надо винить, а ужасающий уровень РПЛ!
      YVG
      YVG
      вчера в 17:25
      В спартаке ничего не поменялось, кроме лозунгов и восхвалений себя, осталась та же безумная беготня, не приносящая результатов.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:17
      "легко", "запросто" ...
      эти слова надо прочно позабыть !
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 17:15
      Уже навязал и...завязал.
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 17:14
      Спартак играл вчера хорошо, но за это очки не дают. Если так и дальше москвичи продолжат раздавать очки, то они не только Зениту, они ещё нескольким клубам борьбу за высокие места навязать не смогут.
      Слишком много разговора о конкурентоспособности Спартака, давайте туров 6-8 хотя бы подождём, а потом оценим шансы красно-белых. А то чемпионат-то начался, но у Спартака пока ноль очков.
      Землянин
      Землянин
      вчера в 17:12
      Траньков тоже за футболом следит 🙂
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 17:09
      Уже вчера начали навязывать......
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