Траньков: «„Спартак“ легко может навязать „Зениту“ борьбу за чемпионство»

Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Максим Траньков оценил шансы «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.
Не думаю, что четыре года подряд возможно так доминировать. «Зенит» становится всё более и более возрастной командой, с молодыми конкурировать тяжело. Посмотрел матчи «Спартака» — «красно-белые» запросто могут навязать борьбу за золото в новом сезоне. У них созрело поколение молодых игроков.
А в Лиге чемпионов от «Зенита» у меня никаких ожиданий нет. А какие ожидания могут быть с нынешним лимитом?
В первом матче нового сезона «Зенит» сумел добиться победы над «Химками», однако в игре питерского клуба выделялись несколько главных проблем, которые могут помешать «сине-бело-голубым» снова стать чемпионами.
Как же так?)
Как же так?)
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у кого чего созрело?
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у кого чего созрело?
"А может поле наклонено в нашу сторону?",-подумал Руй.... :)))
"А может поле наклонено в нашу сторону?",-подумал Руй.... :)))
эти слова надо прочно позабыть !
эти слова надо прочно позабыть !
Слишком много разговора о конкурентоспособности Спартака, давайте туров 6-8 хотя бы подождём, а потом оценим шансы красно-белых. А то чемпионат-то начался, но у Спартака пока ноль очков.
Слишком много разговора о конкурентоспособности Спартака, давайте туров 6-8 хотя бы подождём, а потом оценим шансы красно-белых. А то чемпионат-то начался, но у Спартака пока ноль очков.