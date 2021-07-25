Траньков: «„Спартак“ легко может навязать „Зениту“ борьбу за чемпионство»

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вчера, 17:07

Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Максим Траньков оценил шансы «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

Не думаю, что четыре года подряд возможно так доминировать. «Зенит» становится всё более и более возрастной командой, с молодыми конкурировать тяжело. Посмотрел матчи «Спартака» — «красно-белые» запросто могут навязать борьбу за золото в новом сезоне. У них созрело поколение молодых игроков. А в Лиге чемпионов от «Зенита» у меня никаких ожиданий нет. А какие ожидания могут быть с нынешним лимитом?

В первом матче нового сезона «Зенит» сумел добиться победы над «Химками», однако в игре питерского клуба выделялись несколько главных проблем, которые могут помешать «сине-бело-голубым» снова стать чемпионами.