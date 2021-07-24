Дриусси договорился с «Зенитом» о выкупе контракта

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24 июля 2021, 18:54

Форвард «Зенита» близок к уходу из клуба.

Сообщается, что стороны пришли к соглашению о том, что футболист может выкупить свой контракт.

Ранее стало известно, куда хочет перейти 25-летний аргентинец.