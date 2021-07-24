Дриусси договорился с «Зенитом» о выкупе контракта

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси близок к уходу из клуба.
Сообщается, что стороны пришли к соглашению о том, что футболист может выкупить свой контракт.
Ранее стало известно, куда хочет перейти 25-летний аргентинец.
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси близок к уходу из клуба.
Сообщается, что стороны пришли к соглашению о том, что футболист может выкупить свой контракт.
Ранее стало известно, куда хочет перейти 25-летний аргентинец.
Последний аргентинец из многочисленного манчиневского отряда "превосходных игроков"...покидает гавань...
Как и ожидалось ...удачно затрамплинится удалось только Паредесу...остальные видать играли свиту...
Но не смотря на всё это.....в ситуации с Себастьеном все в плюсе...
Дриусси наконец то будет где нибудь играть...не на "де....мовой позиции"....
Зениту не надо будет платить 2,7 млн в год неиграющему футболисту....
В команде освобождается еще одно лимитированное место для толкового легионера...
Последний аргентинец из многочисленного манчиневского отряда "превосходных игроков"...покидает гавань...
Как и ожидалось ...удачно затрамплинится удалось только Паредесу...остальные видать играли свиту...
Но не смотря на всё это.....в ситуации с Себастьеном все в плюсе...
Дриусси наконец то будет где нибудь играть...не на "де....мовой позиции"....
Зениту не надо будет платить 2,7 млн в год неиграющему футболисту....
В команде освобождается еще одно лимитированное место для толкового легионера...