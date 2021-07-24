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Дриусси договорился с «Зенитом» о выкупе контракта

24 июля 2021, 18:54

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси близок к уходу из клуба.

Сообщается, что стороны пришли к соглашению о том, что футболист может выкупить свой контракт.

Ранее стало известно, куда хочет перейти 25-летний аргентинец.

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Все комментарии
Хороший Малый
Хороший Малый
вчера в 19:51
Интересно будут ли покупки у Зенита.
Garrincha58
Garrincha58 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:56
это не манчиневский отряд, их привёл в команду покойный Сарсания с одобрения Фурсенко и теперь по прошедствии времени ясно что это была ошибка
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:16
Как сильно хочет свалить!
oFANATo
oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 июля в 23:27, ред.
По последним новостям Влашич готовится вместе с командой к первой игре против Уфы.....
У него контракт с ЦСКА до 2024 года.
протон1
протон1
24 июля в 22:54
Возникает 2 вопроса: это какая же у него тогда з/п и неужели это настолько донный игрок, что его нельзя нормально продать, если уж так не нужен?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 июля в 22:07
Наверное и клуб и игрок вздохнули с облегчением от такого хода.
Wolf77785
Wolf77785
24 июля в 21:00
Интересно, а продажа атрибутики и другие аспекты считать не будем? Не выгодно! Можно умолчать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 июля в 20:56
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    24 июля в 20:32
    Что непонятно то ??
    Оставлять Дриусси - продолжать тратить на его зарплату....это нехорошо...
    Избавиться от Дриусси - не продолжать тратиться на его зарплату...это хорошо....
    А ваши бухгалтерские заморочки это не ко мне...к агентам...селекции...
    Нет клубов со 100%-ым попаданием в селекции....
    Все трансферы всех клубов делятся на удачные...и не совсем оправдавшие надежды...
    Все...кроме ЦСКА, именно в вашем описании...там всё гладко...успешно...удачно...и великолепно...)))
    С чем вас и поздравляю....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    24 июля в 20:27
    Паредес хороший игрок...
    Но я не его биограф чтоб следить за ним после того как Зенит получил за него 40 млн евро от ПСЖ...
    112910415
    112910415
    24 июля в 20:18
    Свободен, наконец-то свободен
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    24 июля в 20:02
    Ему и так Зенит по барабану)...
    particular
    particular
    24 июля в 19:59, ред.
    Вот, Оздоев сподобился бы на такой поступок... Но - нет, жидок и меркантилен...
    А по Дриусси осталось впечатление недораскрытого игрока... Для всех он играл различные партии на своей скрипке, а, возможно ему надо было выдать барабан...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 июля в 19:55
    Оказывается не всех золотая питерская лавка устраивает. Молодец Себастьян!!! Парень играть хочет и лавочные трофеи его не устраивают.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    24 июля в 19:46
    Передас затрамплинился а подпрыгнуть не смог! ПСЖ на трансфер выставляют!
    Gahi
    Gahi
    24 июля в 19:38
    Молодец Дриусси не стал ныть и просить уменьшить отступных по контракту, договорился и решил по обоюдному с достоинством уходить. Удачи
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    24 июля в 19:31
    "......в ситуации с Себастьеном все в плюсе...". А не могли бы , уважаемый этот "плюс" цифрой указать. Напомню , как это делается. надо из того, что он заплатил за свой трансфер ( по слухам около 3 млн) вычесть сумму его трансфера (напомнить?) и сумму выплаченных ему денег по контракту ( 2,7 х 3). Я полагаю, что вы сможете это посчитать и убедиться в том, что сильно отрицательное число не может быть " с плюсом". Впрочем для Зенита минус 10-15 млн евро это сущие пустяки (это примерно годовой бюджет Уфы , или КС). Вот так и живем. "Конкуренция"......
    Сп62
    Сп62
    24 июля в 19:24
    А были ли у нас такие прецеденты раньше?
    makkie
    makkie
    24 июля в 19:23
    Ишь, пострел... так хочет сбежать из Зенита, что готов выкупить свой контракт.
    А питерские облизывались, что толкнут Дриусси за 30 млн в Европу 😂
    Futurista
    Futurista ответ Брулин (раскрыть)
    24 июля в 19:19, ред.
    Заплатит - вернут)...вход рубль...выход - два...
    drug01
    drug01
    24 июля в 19:15
    Значит хочет сменить команду
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ oFANATo (раскрыть)
    24 июля в 19:11
    У тебя новости про Влашича ???
    oFANATo
    oFANATo
    24 июля в 19:10
    Отмучился бедолага.......))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    24 июля в 19:03, ред.
    Свершилось....
    Последний аргентинец из многочисленного манчиневского отряда "превосходных игроков"...покидает гавань...
    Как и ожидалось ...удачно затрамплинится удалось только Паредесу...остальные видать играли свиту...

    Но не смотря на всё это.....в ситуации с Себастьеном все в плюсе...
    Дриусси наконец то будет где нибудь играть...не на "де....мовой позиции"....
    Зениту не надо будет платить 2,7 млн в год неиграющему футболисту....
    В команде освобождается еще одно лимитированное место для толкового легионера...
    ДСА
    ДСА
    24 июля в 19:03
    Зенит по любому в убытке.
    dok66
    dok66
    24 июля в 19:02
    Это по мужски ! Выкупил , и забыл как страшный сон . Сам себе хозяин .
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    24 июля в 19:00
    Настолько "ценный" и "классный", что никто даже 100 руб за него не дал. Пришлось самому покупать. Так редко, но бывает.
    Брулин
    Брулин
    24 июля в 18:57, ред.
    Паспорт верните ему.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 июля в 18:55
    Ну наконец то...
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