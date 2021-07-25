«Спартак» предлагает Соболеву новый контракт на улучшенных условиях

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вчера, 11:08

«Спартак» предлагает нападающему новый контракт.

По информации источника, стороны ведут переговоры о новом соглашении на улучшенных для футболиста условиях.

Нынешний контракт 24-летнего игрока с красно-белыми истекает в 2024 году.

Также недавно в «Спартаке» рассказали о ситуации с продлением контракта Георгия Джикии.