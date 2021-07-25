«Спартак» предлагает Соболеву новый контракт на улучшенных условиях

«Спартак» предлагает нападающему Александру Соболеву новый контракт.
По информации источника, стороны ведут переговоры о новом соглашении на улучшенных для футболиста условиях.
Нынешний контракт 24-летнего игрока с красно-белыми истекает в 2024 году.
Также недавно в «Спартаке» рассказали о ситуации с продлением контракта Георгия Джикии.
Увидели выдающегося игрока в Соболеве?
Не понимаю. Крупногабаритный игрок в нападении
Нужен, наверное, но из этого игрока ,,звезды" , я думаю, не получится.
Дело не в деньгах, конечно: хозяин барин.
Но о Соболеве стали много говорить в последнее время, и прежде всего в среде болельщиков Спартака.
Что в нем особенного, что он делает на поле такого, что не делает среднестатистический российский нападающий?
Играет прекрасно головой, дриблинг блестящий, быстрый,
думает и читает игру быстро, тянет команду в качестве лидера?
Смешно, ибо таких Соболевых в России, наверняка, много.
Отбор талантов плохой в стране , никаму, видимо это не интересно.
Вечно недовольный на поле Соболев, падающий от малейшего толчка, требующий и указывающий, с большим эго футболист не вызывает ощущения футболиста скромного, командного игрока с высокими человеческими качествами.
Одним словом, второго Радионова, Мостового, Карпина, Черенкова, Цымбаларя и других больших футболистов из Соболева не не получится, не ждите.
Это и сейчас видно.
И еще. А нужен ли Спартаку, с его стилем быстрой и маневренной игры( увы, в прошлом) столб, тем более ,легко падающий ,,дельвин"?
Увидели выдающегося игрока в Соболеве?
Не понимаю. Крупногабаритный игрок в нападении
Нужен, наверное, но из этого игрока ,,звезды" , я думаю, не получится.
Дело не в деньгах, конечно: хозяин барин.
Но о Соболеве стали много говорить в последнее время, и прежде всего в среде болельщиков Спартака.
Что в нем особенного, что он делает на поле такого, что не делает среднестатистический российский нападающий?
Играет прекрасно головой, дриблинг блестящий, быстрый,
думает и читает игру быстро, тянет команду в качестве лидера?
Смешно, ибо таких Соболевых в России, наверняка, много.
Отбор талантов плохой в стране , никаму, видимо это не интересно.
Вечно недовольный на поле Соболев, падающий от малейшего толчка, требующий и указывающий, с большим эго футболист не вызывает ощущения футболиста скромного, командного игрока с высокими человеческими качествами.
Одним словом, второго Радионова, Мостового, Карпина, Черенкова, Цымбаларя и других больших футболистов из Соболева не не получится, не ждите.
Это и сейчас видно.
И еще. А нужен ли Спартаку, с его стилем быстрой и маневренной игры( увы, в прошлом) столб, тем более ,легко падающий ,,дельвин"?
Или это порыв руководства....после вчерашнего хет-трика Рубину ??..)))
Или это порыв руководства....после вчерашнего хет-трика Рубину ??..)))
Клубам тоже нужна страховка и возможная прибыль.
Кстати о кабале, есть очень много футболистов, которые жертвуют своей карьерой ради этой золотой кабалы. За последнее время в Европе самый громкий случай это Бейл, а у нас стоит посмотреть сколько прошло, через такую "золотую кабалу" на берегах Невы реки. Даже Кокорин до последнего упирался, готов на скамейки сидеть, но не ехать в аренду в Сочи.
Клубам тоже нужна страховка и возможная прибыль.
Кстати о кабале, есть очень много футболистов, которые жертвуют своей карьерой ради этой золотой кабалы. За последнее время в Европе самый громкий случай это Бейл, а у нас стоит посмотреть сколько прошло, через такую "золотую кабалу" на берегах Невы реки. Даже Кокорин до последнего упирался, готов на скамейки сидеть, но не ехать в аренду в Сочи.
Старый контракт теряет юридическую силу.
Старый контракт теряет юридическую силу.
К полезности Ларсона он даже близко не стоял. Никаких достоинств кроме российского паспорта.
К полезности Ларсона он даже близко не стоял. Никаких достоинств кроме российского паспорта.
Соболев получает сейчас условные 1,5 млн, что явно мало для игрока его уровня и статуса в команде. Поэтому и решили контракт продлить на улучшенных условиях. Например, до 2,5 млн евро. И по Джикии так же.
Для клуба это возможность прописать отступные для Европы.
Соболев получает сейчас условные 1,5 млн, что явно мало для игрока его уровня и статуса в команде. Поэтому и решили контракт продлить на улучшенных условиях. Например, до 2,5 млн евро. И по Джикии так же.
Для клуба это возможность прописать отступные для Европы.
Возможно в Спартаке рассудили так. Карпин стал тренером сборной и у него "конфликт" с Дзюбой. Это автоматический делает Соболева основным нападающим и цена его резко растёт до небывалых размеров. За Соболевым выстраивается очередь из таких клубов как: Реал, Барса, Бавария, ПСЖ, МС, МЮ, Пахтакор и т.д.
Ну, не знаю, другого объяснения у меня просто нет.
Возможно в Спартаке рассудили так. Карпин стал тренером сборной и у него "конфликт" с Дзюбой. Это автоматический делает Соболева основным нападающим и цена его резко растёт до небывалых размеров. За Соболевым выстраивается очередь из таких клубов как: Реал, Барса, Бавария, ПСЖ, МС, МЮ, Пахтакор и т.д.
Ну, не знаю, другого объяснения у меня просто нет.
Охотников много, а жизнь одна. Удачи!
Охотников много, а жизнь одна. Удачи!