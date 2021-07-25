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«Спартак» предлагает Соболеву новый контракт на улучшенных условиях

вчера, 11:08

«Спартак» предлагает нападающему Александру Соболеву новый контракт.

По информации источника, стороны ведут переговоры о новом соглашении на улучшенных для футболиста условиях.

Нынешний контракт 24-летнего игрока с красно-белыми истекает в 2024 году.

Также недавно в «Спартаке» рассказали о ситуации с продлением контракта Георгия Джикии.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 08:37, ред.
Чел такой пируэт исполнил в штрафной Рубина.... Нырок в стиле Тройной тулуп... Я тоже заценил 😁😁😁😁😁😁😁😁
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 06:15
Вот что такого видят в Соболеве ,что улучшают условия контракта? Что произошло , что случилось с клубом?
Увидели выдающегося игрока в Соболеве?
Не понимаю. Крупногабаритный игрок в нападении
Нужен, наверное, но из этого игрока ,,звезды" , я думаю, не получится.
Дело не в деньгах, конечно: хозяин барин.
Но о Соболеве стали много говорить в последнее время, и прежде всего в среде болельщиков Спартака.
Что в нем особенного, что он делает на поле такого, что не делает среднестатистический российский нападающий?
Играет прекрасно головой, дриблинг блестящий, быстрый,
думает и читает игру быстро, тянет команду в качестве лидера?
Смешно, ибо таких Соболевых в России, наверняка, много.
Отбор талантов плохой в стране , никаму, видимо это не интересно.
Вечно недовольный на поле Соболев, падающий от малейшего толчка, требующий и указывающий, с большим эго футболист не вызывает ощущения футболиста скромного, командного игрока с высокими человеческими качествами.
Одним словом, второго Радионова, Мостового, Карпина, Черенкова, Цымбаларя и других больших футболистов из Соболева не не получится, не ждите.
Это и сейчас видно.
И еще. А нужен ли Спартаку, с его стилем быстрой и маневренной игры( увы, в прошлом) столб, тем более ,легко падающий ,,дельвин"?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:37
Мне кажется Соболев не для Спартака ,он постоянно падает от ветра !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:40, ред.
А что был отказ играть за старую зарплату ??
Или это порыв руководства....после вчерашнего хет-трика Рубину ??..)))
Dzolo
Dzolo
вчера в 18:12
Закончится тем , что один человек скажет что Соболев из-за копейки удавится .
протон1
протон1
вчера в 18:07
Его и за 20 то никто не купит
dok66
dok66
вчера в 17:22
Если предлагают , надо брать . Танцуй , пока молодой .
berda2003
berda2003
вчера в 17:13
зарема, ещё 3 года - зачем пересматривать?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:50
Соболев? Это который НЫРУН ?!.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:26
Руководству решать!
1-я конная
1-я конная
вчера в 14:37
Александр "Нырок" Соболев
Байкал-38
Байкал-38 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
Тут скорее всего наоборот всё. Возьмём к примеру Влашича. Сейчас кажется, что Никола попал в кабалу и ты вот говоришь, что на год надо заключать такие контракты. Но если бы Влашич требовал заключить контракт на год, то ЦСКА его просто не купила бы. Зачем за игрока платить огромные деньги, когда он всего у тебя год отыграет. Но это ещё цветочки, а есть игроки. которые стоят по несколько сот лямов.
Клубам тоже нужна страховка и возможная прибыль.
Кстати о кабале, есть очень много футболистов, которые жертвуют своей карьерой ради этой золотой кабалы. За последнее время в Европе самый громкий случай это Бейл, а у нас стоит посмотреть сколько прошло, через такую "золотую кабалу" на берегах Невы реки. Даже Кокорин до последнего упирался, готов на скамейки сидеть, но не ехать в аренду в Сочи.
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:57
ну это другое дело!))))...а вообще то...контракт лучше заключать на год(пока ты в активной фазе), чтоб не попасть в кабалу, ....другое дело, когда игроку за 30-ть, вот тогда нужно постараться на максимальный срок))))
Байкал-38
Байкал-38 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:47
Нет, контракт перезаключается и Соболев получает зарплату уже прописанную в новом контракте сразу же.
Старый контракт теряет юридическую силу.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:44
По сути ты подтвердил мою теорию.
Рязань 062
Рязань 062 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:44
лицо нужно было другое сделать...было бы супер!!!
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:37
Если я тебя правильно понял, то до 2024 года. Соболь будет получать те же условные 1.5 ляма)))) ...вот, а после))))))
arsena1
arsena1
вчера в 13:36
Не понимаю, что за статус такой у Соболева в Спартаке
К полезности Ларсона он даже близко не стоял. Никаких достоинств кроме российского паспорта.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:29
Всё гораздо проще.
Соболев получает сейчас условные 1,5 млн, что явно мало для игрока его уровня и статуса в команде. Поэтому и решили контракт продлить на улучшенных условиях. Например, до 2,5 млн евро. И по Джикии так же.
Для клуба это возможность прописать отступные для Европы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:18
«Спартак» предлагает нападающему Александру Соболеву новый контракт, хотя действующий контракт до лета 2024 года.
Возможно в Спартаке рассудили так. Карпин стал тренером сборной и у него "конфликт" с Дзюбой. Это автоматический делает Соболева основным нападающим и цена его резко растёт до небывалых размеров. За Соболевым выстраивается очередь из таких клубов как: Реал, Барса, Бавария, ПСЖ, МС, МЮ, Пахтакор и т.д.
Ну, не знаю, другого объяснения у меня просто нет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 13:07
Ну это уж точно не проблема футболистов. Акинфеев про рабочих с заводов уже всё за всех сказал.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 13:03
Опять вчера Соболев начал нырять в матче с Рубином выпрашивая пенальти. Руководство спартака оценило качество нырков и решило улучшить контракт игроку)))
Брулин
Брулин
вчера в 12:34
До конца контракта ещё туча времени! Зачем его продлевать? Пусть играет на текущих условиях, в чем проблема? А что будет через сезон никому не известно. А то будет как Кутепов - после одного удачного сезона удвоилт ставку и он спокойно сел. Ни рвения играть ни развиваться.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:28
Не торопись Соболь. Смотри. Слушай. Принюхивайся.
Охотников много, а жизнь одна. Удачи!
beefs
beefs ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:25
а на заводе зарплата что то не растет...
YVG
YVG
вчера в 12:20
Неужели после Цорна и Газизова еще деньги остались?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:12
Всё к Празднику было уже готово ✔ !!!
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 12:09
А нафига спрашивается на него спроса нет и не будет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:03
Пожизненный контракт, чтоб не сбежал???
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:57
Ну это и следовало ожидать.
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