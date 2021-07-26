Топит за смелый футбол и обещает не третировать Дзюбу. Тренер сборной России ответил на главные вопросы

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вчера, 17:30

Валерий Карпин в новом амплуа.

Сегодня у сборной России официально появился главный тренер: Валерий Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность. За этим важным событием последовала первая пресс-конференция Валерия Георгиевича в статусе главного тренера сборной России. Карпин отвечал на вопросы журналистов вместе с президентом РФС Александром Дюковым, был спокоен, рассудителен и мудр, что не помешало выдать несколько ярких реплик для заголовков. О самом важном — в пересказе «Соккер.ру».

⚡️ ОФИЦИАЛЬНО. Карпин – главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС . pic.twitter.com/TnozFY7Vu9 — Сборная России (@TeamRussia) July 26, 2021

О совмещении

Самый спорный момент в назначении Валерия Карпина — совмещение должностей в сборной России и ФК «Ростов». Сначала ответ держал Александр Дюков:

Я по-прежнему считаю, что совмещение, особенно если оно долгосрочное, не является правильным. В этом отношении ничего не изменилось. В данном случае речь идет о краткосрочном совмещении постов, это немного другая ситуация. Я не вижу рисков, если мы говорим о совмещении на протяжении короткого цикла продолжительностью в 3-4 месяца. Уверен, этот фактор никак не повлияет на результаты сборной России в отборе ЧМ -2022. Мы исходили из пожеланий Валерия Георгиевича, который не хотел ставить свою команду в тяжелую ситуацию, оставлять «Ростов» без главного тренера перед самым стартом сезона.

Высказался и сам Валерий Карпин:

Полностью согласен, в долгосрочном периоде никто на это не согласился бы — ни я, ни РФС . Нужно понимать, что случился форс-мажор, заставивший принять такое решение. Если не было бы ковида, Евро прошел бы в 2020-м. Возможно, и решение было бы другим. Это форс-мажорная ситуация, мы учли это и вошли в положение. От себя добавлю, что выступления в отборе ЧМ -2022 не будут зависеть от моего совмещения. От других факторов — да, но не от этого.

Забавно, но после этих слов Карпин сказал, что больше всего его беспокоит психологическая усталость. Не физическая, а именно психологическая — Валерий Георгиевич задавался вопросом, хватит ли ему эмоций для работы и в «Ростове», и в сборной. Но ведь это и есть очевидный фактор риска от двойной нагрузки. При этом нет никаких сомнений, что Карпин выложится на 100%, характер и выносливость, которыми он славился еще в бытность футболистом, должны помочь.

О Дзюбе в сборной России

Всей футбольной России известно, что между Карпиным и Дзюбой очень сложные отношения. Валерий Георгиевич оказался готов к вопросу об Артеме и ответил максимально адекватно:

Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Все остается за бортом. Если Артем будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там. Ни перед кем не закрыты двери в сборную, но они открываются не мной, а теми футболистами, которые будут приносить результат.

О том, какой Карпин видит сборную России

Валерий Георгиевич обошел еще одну стандартную ловушку, отказавшись давать оценку выступлениям сборной России на Евро-2020 («Это точно не мое дело»). После этого Карпин заявил, что в выборе игроков в национальную команду будет отталкиваться от их состояния на данный момент («Можно быть хорошим игроком, но находиться в плохой форме»).

Уже здесь обнаруживается принципиальная разница с подходом Черчесова, который часто недооценивал текущее состояние футболистов, делая ставку на тех, «кто четко знаком с требованиями и встроен в игру». Когда же у Карпина спросили, в какой футбол он хочет играть со сборной России, новоиспеченный главный тренер начал с шутки, но продолжил вполне серьезно:

Понятно, что мне бы хотелось играть как «Барселона» в лучшие годы. И дело даже не в стиле «Барселоны», а в том, что она все выигрывала. Но это все красивые слова, а исходить нужно из возможностей наших игроков и учитывать силу соперников. Лично я верю, что российские футболисты могут играть в смелый футбол. И мне бы хотелось, чтобы сборная России играла именно так. Нужно прибавить в смелости, выходить на матч без пиетета. Все сильные качества соперника можно и нужно нейтрализовать

О семье

Муж и отец малолетних детей Валерий Карпин не мог согласиться на работу в сборной России без одобрения своей семьи:

Груз семейных дел и так в основном лежал на плечах моей жены Дарьи, а теперь он целиком и полностью будет на ней. До декабря, как сказал Олег Иванович, у моей семьи не будет ни мужа, ни папы. Несмотря на это, жена меня поддержала. Сказала: «Ничего, справимся». Это же не на всю жизнь, такой ритм будет 4-5 месяцев. Так что со стороны семьи я получил понимание и поддержку.

О тренерском штабе

Все слухи относительно помощников Валерия Карпина в сборной России нашли официальное подтверждение:

В штаб войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и аналитик Джонатан Альба. Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это будут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич и предоставлять мне всю информацию о кандидатах.

Ответственность, волнение и просьба

Валерий Георгиевич признался, что испытывает волнение из-за работы со сборной России, а еще обратился с просьбой к клубам РПЛ :

Хочу поблагодарить РФС за оказанное доверие и честь. Это назначение – огромная ответственность. У меня даже присутствует волнение, что в принципе странно. Сам удивляюсь. Надеюсь, мы сможем справиться с поставленной задачей — выходом на ЧМ в Катаре. Без контрольных матчей сразу начинаем. Времени не так много, надо провести его с пользой. 30 августа футболисты приедут на сбор, потому что 29-го – тур РПЛ . Если не попросить клубы РПЛ этот тур сдвинуть (не знаю, куда и как), то у нас будет полторы тренировки 30-го и 31-го, а потом – матч с Хорватией. Моя просьба, не требование, а именно просьба — пойти навстречу сборной и сдвинуть этот тур, чтобы я получил игроков раньше, чем 30 августа. Но решение, конечно, не от меня зависит.

Это назначение – большая ответственность – первые слова Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной 🇷🇺 pic.twitter.com/xtCGas3tyr — Сборная России (@TeamRussia) July 26, 2021