ГлавнаяБлогиBla Bla BlaРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Топит за смелый футбол и обещает не третировать Дзюбу. Тренер сборной России ответил на главные вопросы

вчера, 17:30
00:00 / 00:00

Валерий Карпин в новом амплуа.

Сегодня у сборной России официально появился главный тренер: Валерий Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность. За этим важным событием последовала первая пресс-конференция Валерия Георгиевича в статусе главного тренера сборной России. Карпин отвечал на вопросы журналистов вместе с президентом РФС Александром Дюковым, был спокоен, рассудителен и мудр, что не помешало выдать несколько ярких реплик для заголовков. О самом важном — в пересказе «Соккер.ру».

О совмещении

Самый спорный момент в назначении Валерия Карпина — совмещение должностей в сборной России и ФК «Ростов». Сначала ответ держал Александр Дюков:

Я по-прежнему считаю, что совмещение, особенно если оно долгосрочное, не является правильным. В этом отношении ничего не изменилось. В данном случае речь идет о краткосрочном совмещении постов, это немного другая ситуация. Я не вижу рисков, если мы говорим о совмещении на протяжении короткого цикла продолжительностью в 3-4 месяца. Уверен, этот фактор никак не повлияет на результаты сборной России в отборе ЧМ-2022. Мы исходили из пожеланий Валерия Георгиевича, который не хотел ставить свою команду в тяжелую ситуацию, оставлять «Ростов» без главного тренера перед самым стартом сезона.

Высказался и сам Валерий Карпин:

Полностью согласен, в долгосрочном периоде никто на это не согласился бы — ни я, ни РФС. Нужно понимать, что случился форс-мажор, заставивший принять такое решение. Если не было бы ковида, Евро прошел бы в 2020-м. Возможно, и решение было бы другим. Это форс-мажорная ситуация, мы учли это и вошли в положение. От себя добавлю, что выступления в отборе ЧМ-2022 не будут зависеть от моего совмещения. От других факторов — да, но не от этого.

Забавно, но после этих слов Карпин сказал, что больше всего его беспокоит психологическая усталость. Не физическая, а именно психологическая — Валерий Георгиевич задавался вопросом, хватит ли ему эмоций для работы и в «Ростове», и в сборной. Но ведь это и есть очевидный фактор риска от двойной нагрузки. При этом нет никаких сомнений, что Карпин выложится на 100%, характер и выносливость, которыми он славился еще в бытность футболистом, должны помочь.

О Дзюбе в сборной России

Всей футбольной России известно, что между Карпиным и Дзюбой очень сложные отношения. Валерий Георгиевич оказался готов к вопросу об Артеме и ответил максимально адекватно:

Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Все остается за бортом. Если Артем будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там. Ни перед кем не закрыты двери в сборную, но они открываются не мной, а теми футболистами, которые будут приносить результат.

О том, какой Карпин видит сборную России

Валерий Георгиевич обошел еще одну стандартную ловушку, отказавшись давать оценку выступлениям сборной России на Евро-2020 («Это точно не мое дело»). После этого Карпин заявил, что в выборе игроков в национальную команду будет отталкиваться от их состояния на данный момент («Можно быть хорошим игроком, но находиться в плохой форме»).

Уже здесь обнаруживается принципиальная разница с подходом Черчесова, который часто недооценивал текущее состояние футболистов, делая ставку на тех, «кто четко знаком с требованиями и встроен в игру». Когда же у Карпина спросили, в какой футбол он хочет играть со сборной России, новоиспеченный главный тренер начал с шутки, но продолжил вполне серьезно:

Понятно, что мне бы хотелось играть как «Барселона» в лучшие годы. И дело даже не в стиле «Барселоны», а в том, что она все выигрывала. Но это все красивые слова, а исходить нужно из возможностей наших игроков и учитывать силу соперников. Лично я верю, что российские футболисты могут играть в смелый футбол. И мне бы хотелось, чтобы сборная России играла именно так. Нужно прибавить в смелости, выходить на матч без пиетета. Все сильные качества соперника можно и нужно нейтрализовать

О семье

Муж и отец малолетних детей Валерий Карпин не мог согласиться на работу в сборной России без одобрения своей семьи:

Груз семейных дел и так в основном лежал на плечах моей жены Дарьи, а теперь он целиком и полностью будет на ней. До декабря, как сказал Олег Иванович, у моей семьи не будет ни мужа, ни папы. Несмотря на это, жена меня поддержала. Сказала: «Ничего, справимся». Это же не на всю жизнь, такой ритм будет 4-5 месяцев. Так что со стороны семьи я получил понимание и поддержку.

О тренерском штабе

Все слухи относительно помощников Валерия Карпина в сборной России нашли официальное подтверждение:

В штаб войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и аналитик Джонатан Альба. Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это будут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич и предоставлять мне всю информацию о кандидатах.

Ответственность, волнение и просьба

Валерий Георгиевич признался, что испытывает волнение из-за работы со сборной России, а еще обратился с просьбой к клубам РПЛ:

Хочу поблагодарить РФС за оказанное доверие и честь. Это назначение – огромная ответственность. У меня даже присутствует волнение, что в принципе странно. Сам удивляюсь. Надеюсь, мы сможем справиться с поставленной задачей — выходом на ЧМ в Катаре. Без контрольных матчей сразу начинаем. Времени не так много, надо провести его с пользой.

30 августа футболисты приедут на сбор, потому что 29-го – тур РПЛ. Если не попросить клубы РПЛ этот тур сдвинуть (не знаю, куда и как), то у нас будет полторы тренировки 30-го и 31-го, а потом – матч с Хорватией. Моя просьба, не требование, а именно просьба — пойти навстречу сборной и сдвинуть этот тур, чтобы я получил игроков раньше, чем 30 августа. Но решение, конечно, не от меня зависит.

Первая тренировка на данный момент? 30-го приедут на сбор, будет восстановление, так что 30-31 августа, ориентировочно, будет полторы тренировки. Я сам клубный тренер и говорил: сдвинули тур — а толку никакого. Ну да. Может получиться, а может нет. Но это лично моя просьба, не требование, а просто просьба помочь и пойти навстречу сборной и лично мне заиметь игроков раньше, чем 30-го числа. Но зависит это не от меня.

Червиченко: «В целом мне „Спартак“ понравился. „Рубин“ победил неожиданно»
Сегодня, 03:52 Комментарии14
Горбунов: «Я мечтал о таком дебюте в РПЛ»
Сегодня, 03:04 Комментарии6
Бауэр: «Считаю, что мы играли не хуже ЦСКА»
Сегодня, 02:42 Комментарии11
Андронов: «Какие основания назначать Карпина? Очень слабый тренер»
Сегодня, 01:55 Комментарии30
Артур Нигматуллин: «Справились с эмоциями и одержали в итоге победу»
Сегодня, 00:25 Комментарии2
Федотов: «Обидно проигрывать такие матчи»
Вчера, 22:34 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:38
Карпин даже разговаривать не умеет. О каком нормальном тренере можно говорить?
mtoc57
mtoc57 ответ autochthon (раскрыть)
сегодня в 08:59
а какая команда рпл не для внутреннего чемпа?!?
kts99
kts99
сегодня в 07:31
Сдохни Валера. Кинул Ростов
autochthon
autochthon
вчера в 21:08
Да, по Зениту, команда внутреннего чемпионата (в наше время), евро кубки не для нее.
autochthon
autochthon
вчера в 21:04
Я не поклонник тренера Карпина, но Семак явно слабее как тренер. Посмотрим...
112910415
112910415
вчера в 19:28
нужны успехи, тренер !
mordvin60
mordvin60
вчера в 18:53
Должныо у Валеры получиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:33
Q-J-G Сегодня 17:51
...И ещё, информация к размышлению:
Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что на пост главного тренера сборной России следовало назначить наставника «Зенита» Сергея Семака.
Я думаю, что Семака не назначили, потому что в РФС не хотели нарушать гегемонию «Зенита» в РПЛ. «Ростову» развалиться можно, а развалить «Зенит» – нет.

Уважаемый, в своём вью Карпин говорит про психологическую усталость от совмещения.
И это от двух фронтов. Семаку же предстоит ещё и о ЛЧ думать.
И потом, не вы ли первые бросите камень в Дюкова, обвинив его в протаскивании газпромовских Семака (и почти автоматически Дзюбу).
Вот вам вариант: Карпин не Газпром, ненавидит Дзюбу, отличный мотиватор, за словом в карман не полезет, сам недавно играл.
Радоваться надо! Так нет, всё опять не так. Дюков хочет утопить Ростов (что его топить, он и так девятый был).
Вывод: лишь бы наехать на Дюкова, приплетя заодно Зенит. А насчёт аргументов можно не париться...
nubom
nubom ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:29
Ростов свободен от Еврокубков. У Карпина чуток больше времени для сборной...
MIvan
MIvan ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:11
Сборная еще играть не начала, а "Зенит " уже виноват.
Чист
Чист
вчера в 18:11
Интересные вы ребята -вы что хотели что бы Карпин прямо открыт сказал что Дзюбв не будет играть и тут бу пятикласники начали вот Дзюба правду говорит Карпин его не любит а вы Черчесова ругали -он дипломатично сказал -если польза сборной будет -ну конню понятно от него только ущерб --в штравной стоять и рукой махать любой сможет
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:02
При всём уважении к Семаку, нельзя назвать его лучшим тренером страны. Выигрывать РПЛ с сильнейшим составом в стране + административном ресурсом не является критерием, чтобы считать тренера лучшим в стране. Об уровне тренера Зенита должны говорить результаты в еврокубках, а с этим у Сергея Богдановича не очень.
Впрочем Карпина я также не считаю сильнейшим. Валерию Георгиевичу нужно сказать спасибо, что согласился возглавить то, что другие отказывались.
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:02
А кто сказал, что Семак хотел возглавить сборную? Это раз . А во вторых , имея состав как у Зенита по меркам нашей лиги , не становится чемпионами надо очень постараться, а как тренер Семак показал себя в ЛЧ. Да и тактика Семака , частенько по мне Черчесова напоминает. Вперёд заброс на Дзюбу , а там как пойдёт дальше. В чемпионате России это прокатывает , а в ЛЧ результаты и игру все помнят
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:51, ред.
А.Дюков:
Я по-прежнему считаю, что совмещение, особенно если оно долгосрочное, не является правильным. В этом отношении ничего не изменилось. В данном случае речь идет о краткосрочном совмещении постов, это немного другая ситуация. Я не вижу рисков, если мы говорим о совмещении на протяжении короткого цикла продолжительностью в 3-4 месяца

Если нет рисков, то почему-бы не назначить главным тренером сборной России, тренера, который ежегодно лучший тренер РПЛ, и конкретно по мнению РФС лучший тренер РПЛ...
Как-то странно получается, лучший тренер РПЛ- С.Семак, но его нет ни в кандидатах, ни даже в резерве... Или он только лучший для РФС...
Если рассуждать здраво, то национальную сборную должен тренировать лучший из лучших, но в итоге, РФС утверждает тренера, который по итогу прошедшего сезона занимает со своей командой 9-ое место в РПЛ... Какой-то парадокс, однако!

И ещё, информация к размышлению:
Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что на пост главного тренера сборной России следовало назначить наставника «Зенита» Сергея Семака.
Я думаю, что Семака не назначили, потому что в РФС не хотели нарушать гегемонию «Зенита» в РПЛ. «Ростову» развалиться можно, а развалить «Зенит» – нет.

Залгались, "запутались" сами в своей лжи, один комментарий противоречит другому....

И ещё, развалить "Ростов" можно, а возможно и нужно...
Развалить "Зенит" ни, ни, ни в коем случае...
Тройные стандарты, лицемерие и ложь....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:43
Пока всё это только слова. Как будет на деле скоро увидим. Будет интересно посмотреть что из этого выйдет. Но если ничего хорошего, то следующая отставка должны быть не только Карпина, но и Дюкова.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:34
Удачи, Валерий Георгиевич!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100