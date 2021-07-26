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Кержаков: «Хорошо, что мы начали сезон с исторической победы»

26 июля 2021, 22:01
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:0).

Игра сложилась для нас тяжело. Это очевидно, соперник доминировал на протяжении всего матча, «Сочи» очень хороший клуб, обученный и с качественными футболистами. Но в футболе не всегда побеждает то, кто владеет преимуществом. Я благодарен ребятам за их самоотдачу, выдержку. Им было тяжело большую часть времени играть в обороне, но они выдержали. Сделали то, о чем мы с ними договаривались и использовали момент, который им выдался. Хорошо, что мы начали сезон с исторической победы.

Было тяжело физически, но многие выдержали. Помогло и добавило сил то, что мы играли дома. Было слышно и чувствовалось, что болельщики помогают ребятам. Как они своей энергией и эмоциями придавали сил игрокам.

Я рад за всех дебютантов сегодня. За всех, кто вышел в первый раз, в том числе и за Игоря Горбунова. Это останется в их памяти и пусть наслаждаются моментом. Вся команда молодцы. Футбол – это командная игра, тут не играют личности. Мы создали момент – использовали его, поэтому молодцы.

Болельщики огромные молодцы. Эта победа во многом и благодаря им. Сегодня весь город помогал команде. Это наша общая победа.

«Нижний Новгород» в матче с «Сочи» установил историческое достижение.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 08:16
А на самом деле Нижний смотрелся на удивление цельной командой. Понятно, что уровень игроков так себе, но именно командная игра уже видна и довольно эффективна. Честно сказать, приятно удивлен, я не ожидал от Кержакова такой прыти как от тренера.
112910415
112910415
вчера в 06:10
играли хуже ... но результат окрыляет !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 июля в 23:42
Нижегородцев с победой! Главное - не повторить судьбу Тамбова.
Caniggia
Caniggia
26 июля в 22:40
Круто Саша Воробьянинов сегодня отскочил и даже умудрился выиграть. Что же, наперво всегда везёт. Но он ещё получит своих люлей по полной. Слишком зыбкой была игра, на тоненького. Но это и к лучшму. Шишек набьёт, опыта наберётся. Ну а сегодня, гуляй Нижний! С победой!
Q-J-G
Q-J-G
26 июля в 22:40
Хорошее начало не без доли везения, курьёзный гол, и то, что игроки "Сочи" не успели восстановиться после матча "Сочи"-"Кешля", 22.07.21г. Хотя и выиграли с убедительным результатом... Было заметно, что игроки "тяжеловатые", не было той "свежести" которая должна быть в первой игре нового сезона...

Но победа заслуженная, победа, которая должна добавить оптимизма и уверенности команде , которая после ФНЛ, играет первую игру в РПЛ.
BBK33
BBK33
26 июля в 22:32
Александр, при всем уважении. Своими словами "историческая победа" Вы определили уровень чемпионата РПЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 июля в 22:28
Дебют Кержу удался
25процентный клоун
25процентный клоун
26 июля в 22:25
Такой воды налил, уши завяли, по делу ноль
beefs
beefs
26 июля в 22:24
Победа всегда приятна...
протон1
протон1
26 июля в 22:16
Глянул статистику. Сочи по ударам по воротам, по ударам в створ , угловым и прочим параметрам было лучше хозяев. Короче Сочи тупо не фартануло , типа как Спартаку с Рубином.
sv_1969
sv_1969
26 июля в 22:10
С победой однако
Ironigor
Ironigor
26 июля в 22:03
Поздравляю от души Александра Кержакова с первой победой в РПЛ и хочется пожелать ему только всяческих Успехов и Удачи !!!
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