Кержаков: «Хорошо, что мы начали сезон с исторической победы»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (1:0).

Игра сложилась для нас тяжело. Это очевидно, соперник доминировал на протяжении всего матча, «Сочи» очень хороший клуб, обученный и с качественными футболистами. Но в футболе не всегда побеждает то, кто владеет преимуществом. Я благодарен ребятам за их самоотдачу, выдержку. Им было тяжело большую часть времени играть в обороне, но они выдержали. Сделали то, о чем мы с ними договаривались и использовали момент, который им выдался. Хорошо, что мы начали сезон с исторической победы.

Было тяжело физически, но многие выдержали. Помогло и добавило сил то, что мы играли дома. Было слышно и чувствовалось, что болельщики помогают ребятам. Как они своей энергией и эмоциями придавали сил игрокам.

Я рад за всех дебютантов сегодня. За всех, кто вышел в первый раз, в том числе и за Игоря Горбунова. Это останется в их памяти и пусть наслаждаются моментом. Вся команда молодцы. Футбол – это командная игра, тут не играют личности. Мы создали момент – использовали его, поэтому молодцы.

Болельщики огромные молодцы. Эта победа во многом и благодаря им. Сегодня весь город помогал команде. Это наша общая победа.