Жена Карпина: «Я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь»

Дарья Карпина, жена наставника «Ростова» , прокомментировала назначение супруга на должность главного тренера сборной России.

Для нашей семьи с сегодняшнего дня официально начался очень непростой период. Но я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь.

И я и дети очень эмоционально привязаны к нему. Но именно поэтому мы сделаем всё, чтобы ему было комфортно и спокойно за семью, за нас.