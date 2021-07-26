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Жена Карпина: «Я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь»

26 июля 2021, 18:02

Дарья Карпина, жена наставника «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала назначение супруга на должность главного тренера сборной России.

Для нашей семьи с сегодняшнего дня официально начался очень непростой период. Но я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь.

И я и дети очень эмоционально привязаны к нему. Но именно поэтому мы сделаем всё, чтобы ему было комфортно и спокойно за семью, за нас.

Валерий Карпин уже определился с помощниками в сборной России.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:48
правильная семья !
протон1
протон1
26 июля в 23:27
Карпин назвал выход футбольной сборной на ЧМ в Катаре своей главной целью
посмотрим как будет
Comentarios
Comentarios
26 июля в 20:22
Вот это жена так жена.. боевая подруга
Аксинья
Аксинья
26 июля в 19:35
Дарья Карпина: "Даже если весь мир будет против моего мужа я буду молча стоять у него за спиной и тихо подавать ему патроны."
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 июля в 19:15
Главное, чтобы жена справилась.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 июля в 18:10
Правильные слова от супруги и очень дорогие от семьи.
Хороший дом, хорошая жена. Что ещё нужно, чтобы встретить сборную?
Трезвый повар
Трезвый повар
26 июля в 18:06
У Карпина 5 детей. Хорошо когда есть такая поддержка от семьи
КЭТиК
КЭТиК
26 июля в 18:05
За такого мужа всеми руками держаться надо.
Ironigor
Ironigor
26 июля в 18:04
Молодец девочка !!! Респект!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 июля в 18:03
Конечно справитесь,вам не привыкать
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