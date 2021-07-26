Жена Карпина: «Я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь»

Дарья Карпина, жена наставника «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала назначение супруга на должность главного тренера сборной России.
Для нашей семьи с сегодняшнего дня официально начался очень непростой период. Но я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь.
И я и дети очень эмоционально привязаны к нему. Но именно поэтому мы сделаем всё, чтобы ему было комфортно и спокойно за семью, за нас.
Валерий Карпин уже определился с помощниками в сборной России.
посмотрим как будет
посмотрим как будет
Хороший дом, хорошая жена. Что ещё нужно, чтобы встретить сборную?
Хороший дом, хорошая жена. Что ещё нужно, чтобы встретить сборную?