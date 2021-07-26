Федотов: «Обидно проигрывать такие матчи»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (0:1).

Обидно проигрывать такие матчи. Владели инициативой, создавали опасные моменты, возможно, не хватало конкретных действий. Тем не менее в футболе выигрывает тот, кто забивает голы. Сегодня «Нижний» этот гол забил, а мы, имея шансы, не смогли ими распорядиться. Отдаю им должное, они сегодня старались, отдали все силы и очень самоотверженно играли в обороне. Нам не хватило тонкости и последнего паса, хотя, повторюсь, были моменты, когда мы могли выходить вперёд.

Выход Дуганджича связан с тем, что нужно было добавить роста на последние минуты. Только с этим. Барсов сделал всё, что мы просили. У него было пару моментов, где он хорошо открылся, но так не смог реализовать момент.

Будем восстанавливаться, проведем анализ игры и поработаем над ошибками. Только после этого будет думать о «Кешле». Юсупов будет восстанавливаться около недели. Сегодня он приступил к лёгким пробежкам, скоро будет на футбольном поле.