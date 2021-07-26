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Федотов: «Обидно проигрывать такие матчи»

26 июля 2021, 22:34
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (0:1).

Обидно проигрывать такие матчи. Владели инициативой, создавали опасные моменты, возможно, не хватало конкретных действий. Тем не менее в футболе выигрывает тот, кто забивает голы. Сегодня «Нижний» этот гол забил, а мы, имея шансы, не смогли ими распорядиться. Отдаю им должное, они сегодня старались, отдали все силы и очень самоотверженно играли в обороне. Нам не хватило тонкости и последнего паса, хотя, повторюсь, были моменты, когда мы могли выходить вперёд.

Выход Дуганджича связан с тем, что нужно было добавить роста на последние минуты. Только с этим. Барсов сделал всё, что мы просили. У него было пару моментов, где он хорошо открылся, но так не смог реализовать момент.

Будем восстанавливаться, проведем анализ игры и поработаем над ошибками. Только после этого будет думать о «Кешле». Юсупов будет восстанавливаться около недели. Сегодня он приступил к лёгким пробежкам, скоро будет на футбольном поле.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Сочи» — «Нижний Новгород».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:42
Нет, не умеют и не могут наши команды играть на 2 фронта! Очень вялый и медлительный футбол показал Сочи и неудивительно, что проиграл.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 июля в 23:15
Было ощущение , что Сочи явно недооценили соперника , ведь даже после накачки тренером в перерыве не смогли полностью включиться . Лишь Нобоа - светлое пятно в игре Сочи, все остальные сыграли явно ниже своих возможностей. Винить должны только себя .
НН респект, бились до последнего.
Всем здоровья.
Cat01
Cat01
26 июля в 23:02
Были слишком уверены в своих силах
Ironigor
Ironigor
26 июля в 22:59
Как может быть обидно??? Сочи по большому счету ничего серьёзного не создало , унылые движения с мячом , удары по воротам которые особой трудности не создавали для вратаря Нижнего Новгорода Нигматулина , из 23 ударов по воротам , всего 4 удара пришлось в створ ворот. Владение мячом всего 53/ 47 в пользу Сочи . А вот у Нижнего два удара в створ привели к забитому голу . И этот гол стал первым для команды пришедшей из ФНЛ с третьего места, стал первым и победным в РПЛ. Которые играли с командой которая в прошлом сезоне заняла пятое место и уже сыграла в лиге конференции и вышла в следующий раунд. И вот это очень странно, переоценка своих сил сыграла плохую шутку для Сочи. И это отразилось на конечном результате . С первой победой Нижнего и мои поздравления Александру Кержакову с его первой победой в РПЛ !!! Всем Добра !!!
протон1
протон1
26 июля в 22:42
ищите нормального напа. Капец, а ведь Заболотный без шуток был неплох.
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