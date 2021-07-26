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«Может быть, однажды мы встретимся вновь». Дриусси попрощался с «Зенитом»

26 июля 2021, 17:36

Нападающий Себастьян Дриусси попрощался с болельщиками «Зенита». Аргентинец выкупил свой контракт.

Всем привет! Спасибо большое!

Дорогой «Зенит» и его болельщики! Во-первых, огромное спасибо вам за эти 4 года, которые мы провели вместе. Спасибо от меня и моей семьи. Петербург — потрясающий город, а «Зенит» — фантастический клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных футболистов. И они не только классные игроки, но и замечательные люди. Спасибо за вашу любовь!

Вы и Петербург навсегда останетесь в моём сердце. И не только из-за футбола, но ещё и потому, что именно здесь я узнал, каково это — стать отцом. Здесь родилась моя дочь, и это незабываемое чувство.

И наконец огромное спасибо всему тренерскому штабу, врачам и персоналу клуба. Не хочу забыть ни одного человека, потому что все они были частью моей жизни здесь, всегда были рядом и приходили на помощь. Спасибо вам за все моменты, что мы прожили вместе, за все турниры, в которых победили. Может быть, однажды мы встретимся вновь.

Желаю «Зениту» большой удачи в новом сезоне, побед и титулов. Не сомневаюсь, что этот год для клуба будет успешным! Крепко обнимаю вас и очень люблю!

Ранее стало известно, где Дриусси продолжит карьеру.

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88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 05:08, ред.
Мы встретимся снова,
Пусть свечи сгорели
И кончился бал.
Мы встретимся снова.
Я верю в судьбу
Я не умолял...

Маленький принц.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 июля в 21:20
Кто же идёт в РПЛ, чтобы расти в профессиональном плане? Все в первую очередь за зарплатой, а остальное как удастся. Сарсания, в своё время так и обещал аргентинцам, что, если в топ Европы не пробьётесь, то прилично заработаете точно. Дриусси и остальные получили, зачем шли, А Паредес получил всё. Так что, в Зените никто не в обиде и слова Дриуссии вполне искренние.
Влад Акимов
Влад Акимов
26 июля в 20:06
А мне жаль... Парень просто оказался не в том клубе. Это не камень в огород Зенита. Просто так бывает. Игрок классный, а клуб не твой....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 июля в 19:33
Лучшие годы в карьере...с 21-25...
Ни засиял в Зените...не затрамплинился в топ-5....
Жаль...очень жаль...
Конечно если у тебя зарплата как у Де Пауля за которым гоняются все топ-клубы европы - можно считать жизнь удалась......но так ли это в профессиональном плане...???
Навряд ли...
Удачи парню в Штатах !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 июля в 18:57
По таланту наверное не хуже Малкома, в теории мог бы стать ведущим игроком "Зенита" и тащить его в еврокубках, но запомнился в основном нытьем про не ту позицию, неблагополучный быт и прочее. Пускай едет.
Землянин
Землянин
26 июля в 18:10
Это врядли
mihaluch
mihaluch
26 июля в 17:51
Зачем было тогда уходить.
drug01
drug01
26 июля в 17:44
Может быть! Спасибо за игру...
STVA 1
STVA 1
26 июля в 17:41
Не думаю что встретитесь
Zenit_84
Zenit_84
26 июля в 17:37
Прощай, Себастьян Спасибо за игру
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