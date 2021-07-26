«Может быть, однажды мы встретимся вновь». Дриусси попрощался с «Зенитом»

Нападающий попрощался с болельщиками «Зенита». Аргентинец выкупил свой контракт.

Всем привет! Спасибо большое!

Дорогой «Зенит» и его болельщики! Во-первых, огромное спасибо вам за эти 4 года, которые мы провели вместе. Спасибо от меня и моей семьи. Петербург — потрясающий город, а «Зенит» — фантастический клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных футболистов. И они не только классные игроки, но и замечательные люди. Спасибо за вашу любовь!

Вы и Петербург навсегда останетесь в моём сердце. И не только из-за футбола, но ещё и потому, что именно здесь я узнал, каково это — стать отцом. Здесь родилась моя дочь, и это незабываемое чувство.

И наконец огромное спасибо всему тренерскому штабу, врачам и персоналу клуба. Не хочу забыть ни одного человека, потому что все они были частью моей жизни здесь, всегда были рядом и приходили на помощь. Спасибо вам за все моменты, что мы прожили вместе, за все турниры, в которых победили. Может быть, однажды мы встретимся вновь.

Желаю «Зениту» большой удачи в новом сезоне, побед и титулов. Не сомневаюсь, что этот год для клуба будет успешным! Крепко обнимаю вас и очень люблю!