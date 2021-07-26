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Появились фотографии выездной формы МЮ. Она бело-голубая

вчера, 09:54

В Сети появились фотографии выездной формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2021/22.

Новая форма выполнена в оригинальной стилистике.

Появились фотографии выездной формы МЮ. Она бело-голубая
Ранее ПСЖ также удивил общественность своими нестандартными решениями по выбору дизайна формы.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:44
Фанаты далеко не факт что оценят. как лгбт форма . розовых не хватает полосок
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 19:04
Убогая какая то...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:25
в зебро-розовой
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:23
телезрители не поймут,им придётся списывать на помехи в трансляции.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 16:17
Хотят запутать оборону Сити, прекрасная тактика.
Анд-м
Анд-м
вчера в 12:57
Мне не нравится. Лучше бы синий цвет был или фиолетовый, но не как не голубой 😝
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:53
Старый бабушкин матрац !!!)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:12, ред.
Какое-то помешательство на формах, одна форма сменяет другую, домашняя, выездная, резервная, тренировочная... Порой, дизайн формы не имеет никакого отношения к команде, к форме, которая была изначально... Футбол превратился в бизнес, шоу-бизнес, клоунаду на футбольном поле, цирк, в котором участвуют и игроки и судьи....

Вот какое отношение имеет дизайн этой формы к МЮ...Уберите эмблему, и никто и никогда не догадается, что это форма МЮ...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:37
Какая-то динамовская форма.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:34
Манчестер Юнайтед перехватил форму у своего заклятого врага Манчестер Сити.
LOpp
LOpp
вчера в 10:29
Как они на выезде с МанСити играть будут с такой формой?
drug01
drug01
вчера в 10:28
Какая не стандартная???
d_fincher
d_fincher
вчера в 10:18
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 10:17
    Что за хрень? И сюда толерасты добрались!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 10:00
    Отсылка к 90-м
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:55
    хотят хоть немного быть похожими на сити)
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