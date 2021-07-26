Появились фотографии выездной формы МЮ. Она бело-голубая

В Сети появились фотографии выездной формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2021/22.
Новая форма выполнена в оригинальной стилистике.
Ранее ПСЖ также удивил общественность своими нестандартными решениями по выбору дизайна формы.
В Сети появились фотографии выездной формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2021/22.
Новая форма выполнена в оригинальной стилистике.
Ранее ПСЖ также удивил общественность своими нестандартными решениями по выбору дизайна формы.
Вот какое отношение имеет дизайн этой формы к МЮ...Уберите эмблему, и никто и никогда не догадается, что это форма МЮ...
Вот какое отношение имеет дизайн этой формы к МЮ...Уберите эмблему, и никто и никогда не догадается, что это форма МЮ...