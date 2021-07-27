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«Эвертон» ошеломил «Реал», назвав цену на Ришарлисона

27 июля 2021, 14:17

«Реал» продолжает интересоваться форвардом «Эвертона» Ришарлисоном, пишет TuttoMercatoWeb.

Впрочем, представители мадридцев были удивлены, узнав, что «ириски» оценивают бразильца в 90 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом слухи связывали Ришарлисона с топ-клубом РПЛ.

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Все комментарии
протон1
протон1
27 июля в 23:04
ему только 24, уходить ему нужно в топ-клуб. Потенциал у него определенно есть. Один сезон не показатель
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
27 июля в 21:05
ну если Кейн 170 лямов,то почему бы Ришу за 90 не впарить,тем более Реалу.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
27 июля в 21:03, ред.
Папа Карло должен будет отдать должок ирискам и купить в три дорого Ришарлисона,парня костолома. Тот всю Лолигу за полсезона вынесет в травмпункт и Месси тоже.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Garrincha58 (раскрыть)
27 июля в 20:53
Этот «беспонтовый» Азар в своём последнем сезоне, до перехода в Реал забил столько и отдал голевых передач, что Ришарлисон никогда и близко не стоял)) Реал тогда заплатил 130 млн за одного из лучших и титулованных футболистов на то время. Кто мог знать, что будет так часто ломаться после трансфера.
Сейчас Эвертон просит 90 млн.фунтов, за что?? За 7 голов (6 с игры) и 3 голевые передачи за весь сезон в АПЛ?))
Владимир 77
Владимир 77
27 июля в 20:40
Пусть ириски потрусят денежный мешок
Garrincha58
Garrincha58
27 июля в 19:17
за беспонтового Азара они дали, а за игрока который действительно забивает они ошеломлены правильно ириски что ценят своего игрока он того стоит, а Реал пусть и дальше лечит своего Азара
azkan
azkan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
27 июля в 16:33
Нет. Это значить, что хрен вам, он не продается.
У Эвертона амбициозные планы.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
27 июля в 15:36
"Реал" не был бы ошеломлен, если бы следил за трансферами, учитывая, что они год-полтора назад подтвердили, что отказались продать его за 100 миллионов "Барселоне".
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 июля в 15:14
45 его цена
КЭТиК
КЭТиК
27 июля в 15:07
Они просто ноль приписали.
УЕСКА
УЕСКА
27 июля в 14:53
А чего они ожидали? На халяву думали взять молодого игрока сборной Бразилии? Контракт у него действует до 2024 года и естественно что Эвертон запросит за него большую сумму.
VeniaminS
VeniaminS
27 июля в 14:47
Да уж цены заоблачные.
Project Pandora
Project Pandora
27 июля в 14:27, ред.
Лишний ноль случайно дорисовали, бывает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 июля в 14:20
В Эвертоне сошли с ума!
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