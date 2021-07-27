«Эвертон» ошеломил «Реал», назвав цену на Ришарлисона

«Реал» продолжает интересоваться форвардом «Эвертона» Ришарлисоном, пишет TuttoMercatoWeb.
Впрочем, представители мадридцев были удивлены, узнав, что «ириски» оценивают бразильца в 90 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом слухи связывали Ришарлисона с топ-клубом РПЛ.
Сейчас Эвертон просит 90 млн.фунтов, за что?? За 7 голов (6 с игры) и 3 голевые передачи за весь сезон в АПЛ?))
Сейчас Эвертон просит 90 млн.фунтов, за что?? За 7 голов (6 с игры) и 3 голевые передачи за весь сезон в АПЛ?))
У Эвертона амбициозные планы.
У Эвертона амбициозные планы.