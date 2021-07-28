Погба может остаться в «Манчестер Юнайтед» до истечения срока контракта

Полузащитник Поль Погба может провести ещё один сезон в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, француз принял решение не уходить из своего нынешнего клуба этим летом. Погба намерен провести последний сезон в составе «красных дьяволов», а после покинуть команду на правах свободного агента, чтобы иметь больше вариантов продолжения карьеры.
На полузащитника претендует ПСЖ, который готов заплатить за француза 45 млн фунтов стерлингов уже сейчас, однако Погба рассчитывает перейти в «Реал». Именно поэтому Поль намерен до конца отработать свой контракт с «Манчестер Юнайтед», а после перебраться в мадридский клуб бесплатно.
Ранее стало известно, кто может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед».
Погба переоценивает свою значимость, играет по настроению, создаёт проблемы...
Погба переоценивает свою значимость, играет по настроению, создаёт проблемы...