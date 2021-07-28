Погба может остаться в «Манчестер Юнайтед» до истечения срока контракта

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вчера, 10:10

Полузащитник может провести ещё один сезон в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, француз принял решение не уходить из своего нынешнего клуба этим летом. Погба намерен провести последний сезон в составе «красных дьяволов», а после покинуть команду на правах свободного агента, чтобы иметь больше вариантов продолжения карьеры.

На полузащитника претендует ПСЖ , который готов заплатить за француза 45 млн фунтов стерлингов уже сейчас, однако Погба рассчитывает перейти в «Реал». Именно поэтому Поль намерен до конца отработать свой контракт с «Манчестер Юнайтед», а после перебраться в мадридский клуб бесплатно.

Ранее стало известно, кто может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед».