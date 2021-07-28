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Погба может остаться в «Манчестер Юнайтед» до истечения срока контракта

вчера, 10:10

Полузащитник Поль Погба может провести ещё один сезон в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, француз принял решение не уходить из своего нынешнего клуба этим летом. Погба намерен провести последний сезон в составе «красных дьяволов», а после покинуть команду на правах свободного агента, чтобы иметь больше вариантов продолжения карьеры.

На полузащитника претендует ПСЖ, который готов заплатить за француза 45 млн фунтов стерлингов уже сейчас, однако Погба рассчитывает перейти в «Реал». Именно поэтому Поль намерен до конца отработать свой контракт с «Манчестер Юнайтед», а после перебраться в мадридский клуб бесплатно.

Ранее стало известно, кто может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:30
Отлично. В ПСЖ он не нужен. Пускай переходит к сливочным. В компанию к Азару и Бэйлу добавится еще один тунеядец.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:24
Надо было продавать пару лет назад, с ним одни слёзы и убытки, толку от него не так и много.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:23
Как старый чемодан без ручки.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:19
У Погбы "семь пятниц на неделе", то он уходит, то остаётся, то снова уходит, напоминает Неймара, правда Неймар сейчас немного успокоился...

Погба переоценивает свою значимость, играет по настроению, создаёт проблемы...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:12
Имеет право.
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