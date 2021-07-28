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Меркулов и Косарев продолжат карьеру в Хорватии

вчера, 14:59

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что защитник Михаил Меркулов и нападающий Кирилл Косарев продолжат карьеру в Хорватии.

Меркулов перешел в «Риеку», а Косарев на правах аренды на один сезон отправился в «Хрватски Драговольяц».

Недавно «Рубин» отправил своего игрока в «Селтик».

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протон1
протон1
вчера в 16:43
Добби свободен теперь в Хорватии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:15
Странный выбор.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:14
Рубин пока держит свое слово ,ни одного игрока в Россию !)
pj84jt7xjd84
pj84jt7xjd84
вчера в 15:05
Успехов им в новом клубе.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:04, ред.
Пусть тренируются !
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