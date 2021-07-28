Меркулов и Косарев продолжат карьеру в Хорватии

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что защитник Михаил Меркулов и нападающий Кирилл Косарев продолжат карьеру в Хорватии.
Меркулов перешел в «Риеку», а Косарев на правах аренды на один сезон отправился в «Хрватски Драговольяц».
Михаил Меркулов и Кирилл Косарев продолжат карьеру в Хорватии 🇭🇷— «Рубин» Казань (@fcrk) July 28, 2021
Меркулов перешел в «Риеку», а Косарев на правах аренды на один сезон отправился в «Хрватски Драговоляц». Оба клуба выступают в сильнейшей лиге чемпионата Хорватии.
Желаем успехов! ❤️💚 pic.twitter.com/Fhd1V3bMpd
Недавно «Рубин» отправил своего игрока в «Селтик».