Меркулов и Косарев продолжат карьеру в Хорватии

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вчера, 14:59

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что защитник и нападающий продолжат карьеру в Хорватии.

Меркулов перешел в «Риеку», а Косарев на правах аренды на один сезон отправился в «Хрватски Драговольяц».

Михаил Меркулов и Кирилл Косарев продолжат карьеру в Хорватии 🇭🇷



Меркулов перешел в «Риеку», а Косарев на правах аренды на один сезон отправился в «Хрватски Драговоляц». Оба клуба выступают в сильнейшей лиге чемпионата Хорватии.



Желаем успехов! ❤️💚 pic.twitter.com/Fhd1V3bMpd — «Рубин» Казань (@fcrk) July 28, 2021

Недавно «Рубин» отправил своего игрока в «Селтик».