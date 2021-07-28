Червиченко: «Жиго должен получать меньше, чем Джикия»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о том, что защитник хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков московского клуба.

Жиго — хороший защитник, но мы должны понимать — никто не будет платить ему такие деньги, кроме «Спартака». Три миллиона он будет получать только в Москве. Считаю, Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия. К тому же, Самуэль не будет играть за сборную России. Тогда зачем платить ему такую сумму в год?

Если «Спартак» не сможет договориться с Самуэлем, позже они могут ошибиться на трансферном рынке, купив другого защитника с огромным ценником, а он не заиграет, как это обычно бывает в команде Федуна.