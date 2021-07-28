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Червиченко: «Жиго должен получать меньше, чем Джикия»

вчера, 16:02

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о том, что защитник Самуэль Жиго хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков московского клуба.

Жиго — хороший защитник, но мы должны понимать — никто не будет платить ему такие деньги, кроме «Спартака». Три миллиона он будет получать только в Москве. Считаю, Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия. К тому же, Самуэль не будет играть за сборную России. Тогда зачем платить ему такую сумму в год?

Если «Спартак» не сможет договориться с Самуэлем, позже они могут ошибиться на трансферном рынке, купив другого защитника с огромным ценником, а он не заиграет, как это обычно бывает в команде Федуна.

Ранее стало известно, какую зарплату хочет получать Жиго по новому контракту.

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Все комментарии
311
311
вчера в 21:14
Так они оба не могут договориться по зарплате!)
112910415
112910415
вчера в 20:21
сомнительное утверждение
ДСА
ДСА
вчера в 18:04
Этого просто должен получать меньше и независимо от других получек.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:37
Пусть платят,не обеднеют!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:14
Сначала Червиченко пусть научится правильно доносить суть суть своих суждений, а то его очень сложно понять. В одном случае он говорит "получать", а в другом "зарабатывать", а это совсем разные понятия.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский
вчера в 17:00
Аргументы в пользу своего мнения не то,что несостоятельны,а глупы у Андрея.Мое мнение,зарплата должна складывать из уровня игры
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:34
Думаю там без Червя разберутся
Cat01
Cat01
вчера в 16:33
Кто как играет так и получает
makkie
makkie
вчера в 16:26
Сейчас бы слушать трансферного и финансового гения Червиченко.
Чуть Спартак не развалил окончательно... Молчал бы лучше!
YVG
YVG
вчера в 16:22
Ведомость будет вести Зарема, она точно знает кому сколько.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 16:05
Ну если Червиченко сказал, мнение Заремы уже никому не интересно))
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