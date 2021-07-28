Игонин: «Дриусси продал свою карьеру»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о нападающем Себастьяне Дриусси, который покинул питерский клуб.
Дриусси продержался дольше всех в «Зените» [из аргентинских игроков], потому что, как мне кажется, больше всего подходил российской команде по характеру. Работал, даже сидя на скамейке. Хотя южные ребята очень этого не любят — быть в запасе. Но я думаю, если бы в Петербурге погода была как в Майами, он бы туда так не рвался. А так получается, что сейчас продал свою карьеру, потому что ни о чем большем, как о МЛС, не думал и не думает.
Ранее стали известны два главных претендента на Дриусси.
Другое дело, что не всегда ему находилось место в основе, но он не комплексовал и по этому поводу. Он остался "последним из могикан" из аргентинской диаспоры, возможно, и заскучал.
В Америке более комфортный для него климат, а может, и чемпионат тоже.
Удачи тебе в новом клубе и без травм!...
Другое дело, что не всегда ему находилось место в основе, но он не комплексовал и по этому поводу. Он остался "последним из могикан" из аргентинской диаспоры, возможно, и заскучал.
В Америке более комфортный для него климат, а может, и чемпионат тоже.
Удачи тебе в новом клубе и без травм!...
Выжал возможный финансовый максимум...
Осуждать его - палец над клавиатурой не поднимается...ибо у каждого свои цели в карьере...
Никаких сверхвосторгов или меганедовольств от его 4-х летнего пребывания в клубе не было и нет...
Удачи и дальнейшего процветания в Штатах !!!!!!
Выжал возможный финансовый максимум...
Осуждать его - палец над клавиатурой не поднимается...ибо у каждого свои цели в карьере...
Никаких сверхвосторгов или меганедовольств от его 4-х летнего пребывания в клубе не было и нет...
Удачи и дальнейшего процветания в Штатах !!!!!!