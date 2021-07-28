Игонин: «Дриусси продал свою карьеру»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о нападающем , который покинул питерский клуб.

Дриусси продержался дольше всех в «Зените» [из аргентинских игроков], потому что, как мне кажется, больше всего подходил российской команде по характеру. Работал, даже сидя на скамейке. Хотя южные ребята очень этого не любят — быть в запасе. Но я думаю, если бы в Петербурге погода была как в Майами, он бы туда так не рвался. А так получается, что сейчас продал свою карьеру, потому что ни о чем большем, как о МЛС , не думал и не думает.