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Игонин: «Дриусси продал свою карьеру»

вчера, 12:22

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о нападающем Себастьяне Дриусси, который покинул питерский клуб.

Дриусси продержался дольше всех в «Зените» [из аргентинских игроков], потому что, как мне кажется, больше всего подходил российской команде по характеру. Работал, даже сидя на скамейке. Хотя южные ребята очень этого не любят — быть в запасе. Но я думаю, если бы в Петербурге погода была как в Майами, он бы туда так не рвался. А так получается, что сейчас продал свою карьеру, потому что ни о чем большем, как о МЛС, не думал и не думает.

Ранее стали известны два главных претендента на Дриусси.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
вчера в 17:55
Зачем клубу из майями какой-то Аргентине местного разлива так понадобился. Привлечь зрителей из Аргентины❓❓❓
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:17
Он продал свою карьеру когда перешел в зенит.
Сантус
Сантус
вчера в 15:06
...ха-ха...южные ребята...:)Нахожусь в Аргентине в данный момент....клацают зубы)))а по сути,все южноамериканцы заточены только на получении прибыли потому что изначально бедны и всеми силами тянут семью.В Зенит он тоже рванул не карьеру в ЛЧ делать.Так что не нужно ля-ля...:)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:48
В 21 год понял что не Месси....
Выжал возможный финансовый максимум...
Осуждать его - палец над клавиатурой не поднимается...ибо у каждого свои цели в карьере...
Никаких сверхвосторгов или меганедовольств от его 4-х летнего пребывания в клубе не было и нет...
Удачи и дальнейшего процветания в Штатах !!!!!!
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 13:21
Я понимаю если бы он из чемпионатов Англии, Испании или Италии ушел в МЛС, а так ушел на повышение из РПЛ или кто-то всерьез думает, что уйти из РПЛ - это продать карьеру?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:21
Себастьян решил спокойно доиграть
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:48
Карьера его кому хочет тому и продаст.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:46, ред.
О Дриусси можно сказать только самые добрые слова. Всегда настроен на ворота, создать момент, пробить помочь в защите. Выход его на поле помогает усилить давление на чужие ворота, это своего рода джокер.
Другое дело, что не всегда ему находилось место в основе, но он не комплексовал и по этому поводу. Он остался "последним из могикан" из аргентинской диаспоры, возможно, и заскучал.
В Америке более комфортный для него климат, а может, и чемпионат тоже.
Удачи тебе в новом клубе и без травм!...
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:35
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше.....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:34
его семья настояла на переезде в Штаты
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:28
Продал и молодец,а кто б не продал!?
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