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«Я в ужасе и шоке». Смородская о возможном уходе ведущих игроков из «Локо»

вчера, 00:10

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном уходе из московского клуба ряда ведущих игроков.

Я в шоке от этой истории. Если она окажется правдой, это только подтвердит мои опасения, что руководство «Локомотива» делает бог знает что. Оно хочет его обанкротить? Я не знаю, какие у него намерения.

Я в ужасе и шоке. А кем они играть-то будут? Бог знает, что творят с клубом на глазах у всех. Ни в Европе, ни в России надеяться будет абсолютно не на что.

Зачем это все делается, мы узнаем в самом конце. Чтоб закрыть клуб, использовать его территории для жилищного строительства? Я не знаю реальных намерений клуба. Такими игроками не бросаются.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 10:56
Возможно Локо считает, что скоро отменят лимит и русские игроки подешевеют ? И хотят сейчас срубить бабло пока не поздно..
112910415
112910415
вчера в 06:25
так и все в шоке
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:05
Наверное она знает о чём говорит
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 05:12
Как может тётя Оля обвинять кого то, если она занималась ещё более тёмными делами. Во временя её правления она со своими родственниками думали о своём кармане, а не о команде. Так, что кому кому, но только не ей осуждать других.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 04:52
Поведения руководителей в последнее время как минимум подозрительны.
ДСА
ДСА
вчера в 04:49
Избавляются от высокооплачиваемых игроков, а возьмут тех кто будет готов играть за копейки
альсато
альсато
вчера в 04:46
хотят уменьшить (официально) платежную ведомость...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:22, ред.
Что то странное происходит в Локомотиве , странные назначения, странные планы??? Команде скоро в ЕК играть, а тут какие то подозрительные слухи витают в воздухе . Что уж там задумали пришедшие иноземцы , даже предположить трудно. И тренер им негож , и лидеров продать хотят , страшно становится за Локо.
Ждем очередных новостей от Локомотива .
Всем здоровья.
протон1
протон1
вчера в 00:31
Когда хотят закрыть клуб не приглашают специалистов уровня Рангника
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:19
Зачем у этой.... Спрашивать
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:16
Даже Оленька уже в ужасе 😱 !
Видать действительно грядёт революция, только вот для каких целей интересно будет посмотреть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 00:16
Если уже Ольга Юрьевна сокрушается по поводу слухов вокруг фк Локомотив, значит точно что-то там затевается неладное.
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