«Я в ужасе и шоке». Смородская о возможном уходе ведущих игроков из «Локо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном уходе из московского клуба ряда ведущих игроков.

Я в шоке от этой истории. Если она окажется правдой, это только подтвердит мои опасения, что руководство «Локомотива» делает бог знает что. Оно хочет его обанкротить? Я не знаю, какие у него намерения.

Я в ужасе и шоке. А кем они играть-то будут? Бог знает, что творят с клубом на глазах у всех. Ни в Европе, ни в России надеяться будет абсолютно не на что.

Зачем это все делается, мы узнаем в самом конце. Чтоб закрыть клуб, использовать его территории для жилищного строительства? Я не знаю реальных намерений клуба. Такими игроками не бросаются.