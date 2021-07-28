Божович — о сборной на Евро: «Не понимаю, почему критикуют только Дзюбу»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» ответил критикам нападающего «Зенита» и сборной России .

Артём ещё может принести пользу сборной. Я не понимаю, почему критикуют только его. На Евро уступила вся сборная по качеству. Дзюба — не супермен, который может что-то сделать в одиночку, он зависимый игрок. Ему должны доставлять мяч в штрафную. Партнеры по сборной России не смогли этого сделать, поэтому Дзюбе было очень трудно показать себя во всей красе.