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Божович — о сборной на Евро: «Не понимаю, почему критикуют только Дзюбу»

вчера, 11:33

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович ответил критикам нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

Артём ещё может принести пользу сборной. Я не понимаю, почему критикуют только его. На Евро уступила вся сборная по качеству. Дзюба — не супермен, который может что-то сделать в одиночку, он зависимый игрок. Ему должны доставлять мяч в штрафную. Партнеры по сборной России не смогли этого сделать, поэтому Дзюбе было очень трудно показать себя во всей красе.

Может ли Соболев вытеснить Дзюбу? Хорошо, когда в России есть такая конкуренция. Кто будет лучше — должен играть на ЧМ в основе.

Ранее новый главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем Дзюбы в национальной команде.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:52, ред.
Оооо шабашник всплыл, наверно деньги закончились, в Крылья хочет. Осинькина теперь будет подсиживать.Главное дать интервью, вот он я, свободный, сижу без работы.)))))) А на счет Дзюбы это так, дался он ему вместе со сборной.
протон1
протон1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:39
самые юморные картинки у вас))
протон1
протон1
вчера в 16:39
А что его критиковать нельзя? Он священная корова? Он капитан. Лицо команды. Говорит больше всех. Так что получает по полной. А как по другому? Как говорил дядя Бен: С великой силой приходит и великая ответственность))))))))))))))))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:04
Я вообще никакой критики в адрес Дзюбы не видел..и не слышал...
Он то свои задачи выполнил....
Подпрыгнул больше всех на Евро...
7 раз оказался в оффсайде...
И забил половину !!!! всех голов сборной на большом турнире....
Божевич каких то газет начитался непонятных...10-ти летней давности...
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:17
Самым критикуемым был Черчесов. Из игроков, пожалуй, Дзюба. Но он сам сделал себя самым медийным футболистом сборной, к тому же ещё и капитанил. Ну а внефутбольные скандалы вообще сделали его самым обсуждаемым и критикуемым игроком. А критика и претензии к его футбольным кондициям вполне справедливы. Почти все 90 минут он передвигается по полю пешком. Отсюда самое большое количество попаданий в офсайд. Ни рывка ни скорости, только прыжок на мяч, стоя спиной к воротам и сбросы, 9 из 10 которых сопернику. И вообще, пешеходам не место в сборной, а он отыграл все 3 матча с КПД 0%. Понятна инициатива Газзаева, призывавшего не вызывать Дзюбу в сборную. Накипело, да ещё на фоне убогой игры сборной и общего результата. Так что всё по делу, товарищ Дзюба, получай то, что заслужил.
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:08
55 матчей, 30 голов всего-то.. До Соболева, а тем более до Зобнина далеко еще!
баск
баск
вчера в 12:32
Сколько можно обсуждать эту кривоногую Рукаку?

Не вполне понятно, почему Соккер совсем не освещает олимпийский турнир, неужели только от того, что на нём нет российских "мастеров кожаного мяча" вроде сабжа)))?

А в Японии, между прочим, интересные вещи происходят..
К примеру, Германия еле-еле, с горем пополам увернулась от Саудовской Аравии.
Проиграв бразам первый матч в группе, гансы по идее должны были саудитов просто разорвать, но едва не оказались порваны сами.
У саудитов неплохая техника, приличное взаимодействие и скорости, а уж прессингом они гансов буквально затерзали, причём он был настолько энергичен и высок, что порой докатывался до самой немецкой лицевой, и немцы порой ни вздохнуть, ни головы поднять не могли.
Если бы не слабенький кипер СА (единственное у них тонкое место), лететь бы немцам как фанера на Парижем.
Кстати, о Париже- один из результатов групповых матчей- Мексика-Франция 4:1..))

А вот прямо сейчас Германия пока ничего не может сделать с Кот-д'Ивауром, только что забила себе автогол и летит 0:1 (идёт 67'), и если так и не сможет, то поедет домой, не выйдя из группы.

Кроме того, на этом турнире кенгуру вздули аргов 2:0, а те же лягушатники буквально чудом выскочили из-под вувузельщиков, забив 2 мяча в последние 5 минут и с невероятными мучениями выиграли-таки 4:3.
Если сегодня у них не сложится с хозяевами, то тоже вылетят, как и немцы..

В общем, ребятишки там резвятся будь здоров, есть на что посмотреть)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:12
Критике подверглась вся сборная, но её лидеры и главный тренер в первую очередь.
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:58, ред.
Ловкими руками, неторопливыми ногами, угловатыми движениями и чрезмерной болтливостью он растолкал всех у пьедестала избыточной популярности..:))
Издержки нашего времени...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:53
Дзюба является самым критикуемым игроком по весьма тривиальной причине. Никого, ни Джикию, ни Зобнина, ни Соболева российский медиа (обожаемый Матч ТВ) не навязывают так, как Артема, как "спасителя отчества", "лучшего футболиста России" и "олицетворения русского футбола". Даже по моему фильм собирались снимать "Играй как Дзюба"(звучит ужасно плюс отсылка к еще одному известному фильму). Да и Дзюба всем своим поведением демонстрирует, что совершенно не против. Да еще плюс капитан команды и всякие околофутбольные истории. Тут как говорится назвался груздем - полезай в кузов.
Даже Олимпиада мимо Артема не прошла:
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:39
Не понимаю почему Божович говорит что после провального Евро критикуют только Дзюбу. Критиковали и тренерский штаб и почти всех игроков сборной
shlomo
shlomo
вчера в 11:37
Ну ну...крайний всегда должен быть...:)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:34
Что то гастарбайтер разговорился
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