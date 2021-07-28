Божович — о сборной на Евро: «Не понимаю, почему критикуют только Дзюбу»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович ответил критикам нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.
Артём ещё может принести пользу сборной. Я не понимаю, почему критикуют только его. На Евро уступила вся сборная по качеству. Дзюба — не супермен, который может что-то сделать в одиночку, он зависимый игрок. Ему должны доставлять мяч в штрафную. Партнеры по сборной России не смогли этого сделать, поэтому Дзюбе было очень трудно показать себя во всей красе.
Может ли Соболев вытеснить Дзюбу? Хорошо, когда в России есть такая конкуренция. Кто будет лучше — должен играть на ЧМ в основе.
Ранее новый главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем Дзюбы в национальной команде.
Даже Олимпиада мимо Артема не прошла:
Даже Олимпиада мимо Артема не прошла:
Не вполне понятно, почему Соккер совсем не освещает олимпийский турнир, неужели только от того, что на нём нет российских "мастеров кожаного мяча" вроде сабжа)))?
А в Японии, между прочим, интересные вещи происходят..
К примеру, Германия еле-еле, с горем пополам увернулась от Саудовской Аравии.
Проиграв бразам первый матч в группе, гансы по идее должны были саудитов просто разорвать, но едва не оказались порваны сами.
У саудитов неплохая техника, приличное взаимодействие и скорости, а уж прессингом они гансов буквально затерзали, причём он был настолько энергичен и высок, что порой докатывался до самой немецкой лицевой, и немцы порой ни вздохнуть, ни головы поднять не могли.
Если бы не слабенький кипер СА (единственное у них тонкое место), лететь бы немцам как фанера на Парижем.
Кстати, о Париже- один из результатов групповых матчей- Мексика-Франция 4:1..))
А вот прямо сейчас Германия пока ничего не может сделать с Кот-д'Ивауром, только что забила себе автогол и летит 0:1 (идёт 67'), и если так и не сможет, то поедет домой, не выйдя из группы.
Кроме того, на этом турнире кенгуру вздули аргов 2:0, а те же лягушатники буквально чудом выскочили из-под вувузельщиков, забив 2 мяча в последние 5 минут и с невероятными мучениями выиграли-таки 4:3.
Если сегодня у них не сложится с хозяевами, то тоже вылетят, как и немцы..
В общем, ребятишки там резвятся будь здоров, есть на что посмотреть)))
Не вполне понятно, почему Соккер совсем не освещает олимпийский турнир, неужели только от того, что на нём нет российских "мастеров кожаного мяча" вроде сабжа)))?
А в Японии, между прочим, интересные вещи происходят..
К примеру, Германия еле-еле, с горем пополам увернулась от Саудовской Аравии.
Проиграв бразам первый матч в группе, гансы по идее должны были саудитов просто разорвать, но едва не оказались порваны сами.
У саудитов неплохая техника, приличное взаимодействие и скорости, а уж прессингом они гансов буквально затерзали, причём он был настолько энергичен и высок, что порой докатывался до самой немецкой лицевой, и немцы порой ни вздохнуть, ни головы поднять не могли.
Если бы не слабенький кипер СА (единственное у них тонкое место), лететь бы немцам как фанера на Парижем.
Кстати, о Париже- один из результатов групповых матчей- Мексика-Франция 4:1..))
А вот прямо сейчас Германия пока ничего не может сделать с Кот-д'Ивауром, только что забила себе автогол и летит 0:1 (идёт 67'), и если так и не сможет, то поедет домой, не выйдя из группы.
Кроме того, на этом турнире кенгуру вздули аргов 2:0, а те же лягушатники буквально чудом выскочили из-под вувузельщиков, забив 2 мяча в последние 5 минут и с невероятными мучениями выиграли-таки 4:3.
Если сегодня у них не сложится с хозяевами, то тоже вылетят, как и немцы..
В общем, ребятишки там резвятся будь здоров, есть на что посмотреть)))