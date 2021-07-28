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Червиченко: «В „Локо“ задача не выиграть, а освоить трансферный бюджет»

вчера, 04:32

Экс-президент «Локомотива» Андрей Червиченко прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что технический директор «железнодорожников» Томас Цорн предлагал лидеров команды другим клубам РПЛ.

С того момента, как пришёл [генеральный директор] Леонченко в «Локомотив», у ребят нет задачи что-то выиграть. У них задача освоить трансферный бюджет. Они понимают, что на это у них есть максимум два-три трансферных окна, чтобы ударно поработать. Ни о каких результатах там речи не идёт. Ситуация реально похожа на работу Цорна в «Спартаке».

Теперь видите, Зе Луиша Цорн сможет дважды продать, а, может быть, и трижды, если получится. Раз распродаются хорошие игроки-лидеры, которые показывают хороший футбол, то после покупаются всякие Тили за 20 миллионов. К сожалению, тех людей, которые сейчас находятся в руководстве «Локомотива», интересует не футбол, а что-то другое.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что её повергла в шок новость о возможном уходе из клуба ряда ведущих игроков.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 16:47
Ок, допустим. Но мне всегда казалось, что подобными вещами занимаются после окончания сезона, а не в самом его начале. Ни разу не болельщик Локо, но за еврокубки становится страшно
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 13:36
Трансферная политика вызывает много вопросов - в то время как конкуренты интересуются игроками за 10+ млн, Локомотив берет Ненахова (я об этом игроке не знал вообще ничего, хотя за РПЛ слежу, не понимаю чем он лучше отданного по обратному маршруту Лысцова, хотя и тот не уровень) , прощается с Игнатьевым, Коченковым, Эдером, Мухиным (это все были неплохие игроки для ротации). Скамейки нет от слова совсем, игра с Тулой тому подтверждение, а еще еврокубки не начались и все здоровы, кроме Луиша. Кубок видимо сливаем, иначе совсем не понятно за счет чего играть на 3 фронта - не по-локомотивски это
311
311
вчера в 09:15
> Экс-президент «Локомотива» Андрей Червиченко.
Президента пустили по кругу?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:04
Фашизм - Не пройдёт !!!
Boricku
Boricku
вчера в 08:38
Спартак также разваливал чорн этот
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:00
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 07:57
    Ну а что червяк сказал неправильно? Так и есть.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 07:49
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 07:03, ред.
      Гендир на совете директоров :
      "Сохраняем всех ведущих игроков, возвращаем Юрия Палыча, покупаем двух-трёх классных игроков, боремся за титулы и улучшаем результаты в еврокубках"........
      Длинная пауза...в кабинете тишина и напряжённая атмосфера.
      После паузы : "Да шучу я ...шучу...Томас и Ральф....расскажите как будет в реальности".
      В кабинете смех, апплодисменты ,атмосфера радушия и всеобщего понимания...крики Браво" с немецкимм акцентом....
      Gahi
      Gahi
      вчера в 07:01
      Никогда не подумал бы что те кто находятся в диспетчерской клуба, готовы пустить Локомотив под откос. Кошмар!
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 06:52
      Лучшее о работе Цорна:
      1.Локомотиву не нужны классные футболисты. В Локомотив нужны машинисты. Цорн делает все правильно.

      2.Атакующий футбол переломлен пополам
      А наш новенький Цорн совсем неплох
      Он разложил все контракты и свою линию гнёт
      А перестройка все идёт, все идёт по плану
      И вся грязь в топ РПЛ уйдёт
      И ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 06:35
      Денги денги дребеденги
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 06:31
      Воруют все в нашей стране и это стало позитивной частью нашей жизни только не у всех есть такая возможность.
      112910415
      112910415
      вчера в 06:30
      дело плохо, короче
      LOpp
      LOpp
      вчера в 06:24
      Цорн - сын Прядкина. Может папа выдернул сына из Германии, чтобы тот развалил российский футбол?
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 06:22, ред.
      Распродажа лидеров - это преступление против Локо! Вряд ли это осуществимо. Эх, Палыч бы рога поотшибал всем этим жуликам!
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 05:32
      Что поделаешь такова реальность.
      ОПС
      ОПС
      вчера в 05:31
      Все может быть.
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 05:05
      Нет у нас футбола
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      вчера в 04:34
      Уж кто бы говорил.
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