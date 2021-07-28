Червиченко: «В „Локо“ задача не выиграть, а освоить трансферный бюджет»

Экс-президент «Локомотива» Андрей Червиченко прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что технический директор «железнодорожников» Томас Цорн предлагал лидеров команды другим клубам РПЛ .

С того момента, как пришёл [генеральный директор] Леонченко в «Локомотив», у ребят нет задачи что-то выиграть. У них задача освоить трансферный бюджет. Они понимают, что на это у них есть максимум два-три трансферных окна, чтобы ударно поработать. Ни о каких результатах там речи не идёт. Ситуация реально похожа на работу Цорна в «Спартаке».

Теперь видите, Зе Луиша Цорн сможет дважды продать, а, может быть, и трижды, если получится. Раз распродаются хорошие игроки-лидеры, которые показывают хороший футбол, то после покупаются всякие Тили за 20 миллионов. К сожалению, тех людей, которые сейчас находятся в руководстве «Локомотива», интересует не футбол, а что-то другое.