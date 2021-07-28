Червиченко: «В „Локо“ задача не выиграть, а освоить трансферный бюджет»

Экс-президент «Локомотива» Андрей Червиченко прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что технический директор «железнодорожников» Томас Цорн предлагал лидеров команды другим клубам РПЛ.
С того момента, как пришёл [генеральный директор] Леонченко в «Локомотив», у ребят нет задачи что-то выиграть. У них задача освоить трансферный бюджет. Они понимают, что на это у них есть максимум два-три трансферных окна, чтобы ударно поработать. Ни о каких результатах там речи не идёт. Ситуация реально похожа на работу Цорна в «Спартаке».
Теперь видите, Зе Луиша Цорн сможет дважды продать, а, может быть, и трижды, если получится. Раз распродаются хорошие игроки-лидеры, которые показывают хороший футбол, то после покупаются всякие Тили за 20 миллионов. К сожалению, тех людей, которые сейчас находятся в руководстве «Локомотива», интересует не футбол, а что-то другое.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что её повергла в шок новость о возможном уходе из клуба ряда ведущих игроков.
Президента пустили по кругу?)
Президента пустили по кругу?)
"Сохраняем всех ведущих игроков, возвращаем Юрия Палыча, покупаем двух-трёх классных игроков, боремся за титулы и улучшаем результаты в еврокубках"........
Длинная пауза...в кабинете тишина и напряжённая атмосфера.
После паузы : "Да шучу я ...шучу...Томас и Ральф....расскажите как будет в реальности".
В кабинете смех, апплодисменты ,атмосфера радушия и всеобщего понимания...крики Браво" с немецкимм акцентом....
"Сохраняем всех ведущих игроков, возвращаем Юрия Палыча, покупаем двух-трёх классных игроков, боремся за титулы и улучшаем результаты в еврокубках"........
Длинная пауза...в кабинете тишина и напряжённая атмосфера.
После паузы : "Да шучу я ...шучу...Томас и Ральф....расскажите как будет в реальности".
В кабинете смех, апплодисменты ,атмосфера радушия и всеобщего понимания...крики Браво" с немецкимм акцентом....
1.Локомотиву не нужны классные футболисты. В Локомотив нужны машинисты. Цорн делает все правильно.
2.Атакующий футбол переломлен пополам
А наш новенький Цорн совсем неплох
Он разложил все контракты и свою линию гнёт
А перестройка все идёт, все идёт по плану
И вся грязь в топ РПЛ уйдёт
И ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
1.Локомотиву не нужны классные футболисты. В Локомотив нужны машинисты. Цорн делает все правильно.
2.Атакующий футбол переломлен пополам
А наш новенький Цорн совсем неплох
Он разложил все контракты и свою линию гнёт
А перестройка все идёт, все идёт по плану
И вся грязь в топ РПЛ уйдёт
И ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ