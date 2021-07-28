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Наумов: «Если информация Нобеля правдива, то Цорн не очень умный менеджер»

вчера, 02:44

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что технический директор «железнодорожников» Томас Цорн предлагал лидеров команды другим клубам РПЛ.

Если это правда, то это приведёт к очень плохому результату. Это такая чушь, дурость. Такие процессы нельзя ускорить или замедлить. Продажи идут своим естественным путём. Игрок развивается, становится лидером своей команды. Естественно, к нему возникает интерес. А пытаться искусственно продать половину состава, чтобы набрать новую команду – это утопия. Я в это, конечно, не очень верю, но если это правда, то нужно сказать, что Цорн — не очень умный менеджер. Если ты предлагаешь игрока, то ты автоматически снижаешь на него цену. При этом всё зависит от игрока: хочет он уходить или не хочет. Захочет ли Баринов идти в «Зенит»?

Я считаю, что такие вещи недопустимы в любом клубе. Если то, что написал Нобель, действительно правда, то эти люди погубят просто клуб. Почему они это делают? Можно догадаться. Им нужна активность на трансферном рынке. А это, в первую очередь, зарабатывание новых денег. Когда ты много продаёшь, много покупаешь – идет большой объём денег на приход, расход, и отсюда, конечно же, зарабатывание денег на агентских. Если это сделано ради такой цели, то результаты никак не улучшатся. Вспомните, как однажды «Динамо» обновило команду и купило десять португальцев. Они ведь чуть не вылетели. Живой пример того, как такие искусственные вещи приводят не только к потере команды, но и к катастрофе.

Ранее также появилась информация о том, что новое руководство «Локомотива» не заинтересовано в длительном сотрудничестве с главным тренером Марко Николичем.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 08:07
У Цорна финансовый тур по клубам РПЛ.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:55
Что хотели, то и получили.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский
вчера в 06:31
Может уже господин Леонченко объяснит нам, простым смертным,за какие такие заслуги,Цорн попал в наш клуб???
112910415
112910415
вчера в 06:28
он не глуп, он себе на уме
ABir
ABir
вчера в 06:00
Ничего личного, только бизнес
альсато
альсато
вчера в 05:00
Взашей ВСЕХ 'интуристов"!))))....во все времена, у них одна задача-развалить "Кипучию, Могучию, никем Непобедимую".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 04:59
Если это так значит хотят развалить Локо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:55
Цорн собирает деньги себе на зарплату
Mangur
Mangur
вчера в 03:47
Каждый суслик в поле агрономом. Так и бывший агроном .
ОПС
ОПС
вчера в 03:30
Что поделаешь, такой уродился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 02:57
Кому какое дело...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:54
Цорн вроде как спецом хочет развалить Локо. Засланный казачок???
sv_1969
sv_1969
вчера в 02:46
Цорна не зря попросили из Спартака
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