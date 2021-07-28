Наумов: «Если информация Нобеля правдива, то Цорн не очень умный менеджер»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что технический директор «железнодорожников» Томас Цорн предлагал лидеров команды другим клубам РПЛ .

Если это правда, то это приведёт к очень плохому результату. Это такая чушь, дурость. Такие процессы нельзя ускорить или замедлить. Продажи идут своим естественным путём. Игрок развивается, становится лидером своей команды. Естественно, к нему возникает интерес. А пытаться искусственно продать половину состава, чтобы набрать новую команду – это утопия. Я в это, конечно, не очень верю, но если это правда, то нужно сказать, что Цорн — не очень умный менеджер. Если ты предлагаешь игрока, то ты автоматически снижаешь на него цену. При этом всё зависит от игрока: хочет он уходить или не хочет. Захочет ли Баринов идти в «Зенит»?

Я считаю, что такие вещи недопустимы в любом клубе. Если то, что написал Нобель, действительно правда, то эти люди погубят просто клуб. Почему они это делают? Можно догадаться. Им нужна активность на трансферном рынке. А это, в первую очередь, зарабатывание новых денег. Когда ты много продаёшь, много покупаешь – идет большой объём денег на приход, расход, и отсюда, конечно же, зарабатывание денег на агентских. Если это сделано ради такой цели, то результаты никак не улучшатся. Вспомните, как однажды «Динамо» обновило команду и купило десять португальцев. Они ведь чуть не вылетели. Живой пример того, как такие искусственные вещи приводят не только к потере команды, но и к катастрофе.