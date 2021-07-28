«Он всегда занимал деньги». Арбитр Федотов — о пожизненном бане судьи

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о пожизненном отстранении от футбола судьи Александра Шимарыгина из-за ставок на матчи.
Я с ним знаком, в своё время он со мной работал. У него был шлейф — он всегда занимал у коллег деньги. И у меня, и у других: то в больнице кто-то из родственников у него лежит, то звонил и говорил, что сбил ребёнка на пешеходном переходе — нужно откупиться. Правда ли это — никто не знает. Но деньги через какое-то время он возвращал. Начать копать под него могли и из-за этого, отстранение кажется логичным.
Но каким надо быть идиотом, чтобы под своей фамилией делать ставки? 65 млн рублей — это ведь за ставки, видимо, он что-то выигрывал. Он ведь судья ФНЛ, это огромные для них деньги. Так что думаю, что он такие на ставках и поднял — наверное, это не очень сложно, если владеть нужной информацией.
Вот вам и весь ВАР...!!! Когда у судьи такой "навар", то он увидит на ВАРе, не то, что на самом деле, а то, что ему нужно, выгодно, то, что принесёт ему "солидный куш" на ставке...
Бояться нечего, максимум, это отстранят, пожизненный бан, только и всего...Но что такое пожизненный бан, по сравнению с 65 млн рублей....
В данном, конкретном случае надо привлекать, расследовать, и наказывать, наказывать так, чтобы другим неповадно было.....
Вот вам и весь ВАР...!!! Когда у судьи такой "навар", то он увидит на ВАРе, не то, что на самом деле, а то, что ему нужно, выгодно, то, что принесёт ему "солидный куш" на ставке...
Бояться нечего, максимум, это отстранят, пожизненный бан, только и всего...Но что такое пожизненный бан, по сравнению с 65 млн рублей....
В данном, конкретном случае надо привлекать, расследовать, и наказывать, наказывать так, чтобы другим неповадно было.....