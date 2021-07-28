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«Он всегда занимал деньги». Арбитр Федотов — о пожизненном бане судьи

вчера, 21:45

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о пожизненном отстранении от футбола судьи Александра Шимарыгина из-за ставок на матчи.

Я с ним знаком, в своё время он со мной работал. У него был шлейф — он всегда занимал у коллег деньги. И у меня, и у других: то в больнице кто-то из родственников у него лежит, то звонил и говорил, что сбил ребёнка на пешеходном переходе — нужно откупиться. Правда ли это — никто не знает. Но деньги через какое-то время он возвращал. Начать копать под него могли и из-за этого, отстранение кажется логичным.

Но каким надо быть идиотом, чтобы под своей фамилией делать ставки? 65 млн рублей — это ведь за ставки, видимо, он что-то выигрывал. Он ведь судья ФНЛ, это огромные для них деньги. Так что думаю, что он такие на ставках и поднял — наверное, это не очень сложно, если владеть нужной информацией.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:22
да уж, арбитров из того же теста делают ..
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 08:39
Прав Федотов. Только идиоты-судьи делают ставки под своей фамилией. Умные судьи поручают клубам, в пользу которых они жульничают, сделать ставку на размер их вознаграждения.
Шишанутый
Шишанутый ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 23:19
А это разве не считается сотруднечество в преступленее и не наказывается уголовной статьей? Хотя о чем это я, это же Россия, тут закон не работает.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:32
Человек-игрок по жизни,такие встречаются, чаще без штанов остаются
Gahi
Gahi
вчера в 22:32
Просто очень далеко все это зашло, что арбитры не боятся под своим именем делать ставки. Если Игорь Федотов деньги занимал и не раз то наверное он интересовался из каких источников Шимарыгин будет возвращать и тем более Александр долг быстро отдавал. Так что мы будем долго возмущаться странным решением судей матча, которые продолжаются и по сегодняшний день. Просто у каждого конкретного случая есть свой меркантильный интерес, в который вовлечены определённое количество людей за счёт которых и происходит подобные вещи. Очень хочется избавить не только футбол вот от таких людей жуликов которых так хорошо называли ШАРОМЫГА. Удачи
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:22
Где большие деньги там дело тёмное.
beefs
beefs
вчера в 22:20
хоть плач, хоть смейся...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:07
Александр Шимарыгин под своей фамилией делал ставки, глупость очевидная, если учесть, что он судья ФНЛ....Но, ведь есть и такие судьи, которые не допустят такую оплошность, играя, будут ставить ставки не на своё имя... И тогда возникает вопрос, когда на футбольном поле во время игры, мы видим очевидные нарушения, а судьи их не видят даже с помощью ВАРа, или мы не видим нарушений, потому, что их нет, а судьи видят, снова же, с помощью ВАРа, а может это вовсе и не ошибки, непредвзятое отношение к одной из команд, а может это очередной судья, который играет, выигрывает огромные деньги, и которого никто и никогда не поймает "на горячем", так как он намного предусмотрительней, осторожней, чем Александр Шимарыгин.....

Вот вам и весь ВАР...!!! Когда у судьи такой "навар", то он увидит на ВАРе, не то, что на самом деле, а то, что ему нужно, выгодно, то, что принесёт ему "солидный куш" на ставке...

Бояться нечего, максимум, это отстранят, пожизненный бан, только и всего...Но что такое пожизненный бан, по сравнению с 65 млн рублей....

В данном, конкретном случае надо привлекать, расследовать, и наказывать, наказывать так, чтобы другим неповадно было.....
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 21:59
"То звонил и говорил, что сбил ребёнка на пешеходном переходе — нужно откупиться."

"Но деньги через какое-то время он возвращал."

Это Россия, один известный судья на всю страну вещает, что другой малоизвестный судья брал у него деньги на то, чтобы жестоко нарушать закон, и он ему давал.

Как бы не зря их тридварасами называют, наверное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:58
Если человек не прячется под чужой личиной, почему он идиот?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:46
Федотов этакий Червиченко))
протон1
протон1
вчера в 21:46, ред.
То есть, по мнению Федотова, тот, кто делает ставки не от своего имени, будучи судьей, является не идиoтом, а умным человеком?) со мной работал) лучше бы помолчал. небось что то и под тебя всплывет. я считаю что он стал козлом опушения. таких судей у нас хватает везде.
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