«Он всегда занимал деньги». Арбитр Федотов — о пожизненном бане судьи

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о пожизненном отстранении от футбола судьи Александра Шимарыгина из-за ставок на матчи.

Я с ним знаком, в своё время он со мной работал. У него был шлейф — он всегда занимал у коллег деньги. И у меня, и у других: то в больнице кто-то из родственников у него лежит, то звонил и говорил, что сбил ребёнка на пешеходном переходе — нужно откупиться. Правда ли это — никто не знает. Но деньги через какое-то время он возвращал. Начать копать под него могли и из-за этого, отстранение кажется логичным.