ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ФИФА дисквалифицировала трёх российских игроков за допинг

вчера, 18:34

Пресс-служба ФИФА сообщает, что российские футболисты Владимир Обухов, Иван Князев и Дарья Мещерякова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на российских игроков Ивана Князева, Дарью Мещерякова и Владимира Обухова за нарушение Антидопингового регламента ФИФА и Дисциплинарного кодекса ФИФА.

Все три случая произошли в результате допинг-контроля, проведенного в 2013 году, который был проанализирован в московской лаборатории и первоначально был зарегистрирован как «отрицательный» в системе антидопингового администрирования и управления (ADAMS) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Последующее судебно-медицинское расследование, проведенное ФИФА в сотрудничестве с ВАДА, привело к убедительным доказательствам использования запрещенного вещества (метандиенон в делах Князева и Обухова и фуросемид в случае с Мещеряковой), что нарушает статью 7 Закона ФИФА.

В результате Князев и Мещерякова были приговорены к двухлетнему сроку дисквалификации. Оба игрока были должным образом уведомлены о решениях сегодня — дате начала действия соответствующих санкций.

Что касается Обухова, игрок признал нарушение, полностью сотрудничал, оказывая существенную помощь, и заключил соглашение о сотрудничестве с ФИФА. В свете этих обстоятельств Дисциплинарный комитет решил сократить срок дисквалификации до шести месяцев. Следовательно, Обухов, к которому были применены временные санкции со 2 июня 2021 года, будет дисквалифицирован до 2 декабря 2021 года.

Для всех трех игроков дисквалификация распространяется на все типы матчей, т.е. соревновательные и товарищеские матчи, как внутренние, так и международные.

Ранее УЕФА дисквалифицировал за допинг известного голкипера.

Все новости
«Специа» получила бан от ФИФА на четыре трансферных окна
16 июля Комментарии5
ОфициальноАпелляционный комитет РФС сократил дисквалификацию Карпина до одного матча
14 июля Комментарии6
«Лацио» и Луис Альберто помирились. Однако игрока оштрафуют за его бойкот
14 июля Комментарии2
Англичан наказали за использование болельщиками лазерной указки на Евро
10 июля Комментарии10
ОфициальноУЕФА наказал сборную Венгрии за дискриминационное поведение болельщиков
09 июля Комментарии9
ОфициальноЖезус не сыграет в финале Кубка Америки. Он отстранён за грубый фол
07 июля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 00:39
как пиявки к этому допингу мелдонию. позорники. да пейте куриные яйца хоть.
Дмитрий Калашников
Дмитрий Калашников ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:35
а с нашей Олимаиадой и допингом разве не так было! Находили допинг даже с 2008 года
TihonAlt
TihonAlt ответ beefs (раскрыть)
вчера в 21:07
Фуросемид запрещен WADA, потому что ускоренно выводит нелегальные препараты из организма (эритропоэтин, гормональные средства) ...
dzvinka
dzvinka ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
вчера в 21:01
бабе двушку не за мочегонку дали, а за то что продолжала изображать из себя немую кильку и упорствовать, что в глаза не видела, в рот не брала - за это и отсыпали.
Обухов же пошел на встречу следствию, все подтвердил, указал с какой кастрюли наливали - за содействие и по давности скастили милостиво - так и должно быть.
протон1
протон1
вчера в 20:52, ред.
они утверждают еще что им подсыпали. это по граблям которые. что не делай я дураков хватает. говорят запрещено нет употребляют. в сша есть такие препараты которые не входят в черный список . ну найдите и вы их. кушайте сколько угодно. ну что вы зацепились на мельдониях. как наркоманы. знают что за это накажут. но все равно кушают
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
вчера в 20:05
Идиоты), за мочегонку бабе два года впаяли, а Обухову за самый что ни на есть дериват ДГТ метандниенон всего полгода. Аха-ха)
Уж лучше нам от евродебилов держаться подальше. Сколько бы ей за энтеросгель или уголь активированный дали бы? Пожизненно бы дисквалифицировали? Аха-ха)
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:37
Ну надо же...
beefs
beefs
вчера в 19:22
а фуросемид чем провинился...
112910415
112910415
вчера в 19:18, ред.
Правда никто не помнит, что российская сторона не хотела передавать в ВАДА свою базу данных (предположительно ,сфальсифицированную ) , и где-то в прошлом году всё же передала !?... После чего некоторые расследования имели место ...
Удивительно, что все над сроками хихикают ...
Ozabot
Ozabot
вчера в 19:18
Дык, они небось уже и карьеры позавершали. Через пять лет бы еще свои приговоры огласили.
112910415
112910415
вчера в 19:13
мельницы господни мелют медленно, но верно
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:11
Даже э-с-т-о-о-о-нские с-к-о-о-о-роговор-щ-и-к-и уснули в ожидании решения ВАДА.
протон1
протон1
вчера в 19:10
оперативно-то как, не прошло и десяти лет, недавно поймали на мелдонии еще пару атлетов из другого вида спорта. сколько говорят не употреблять. сами же позорят и страдают затем. идиотизм.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:08
Если произошло в 2013 году, а результаты опубликовали и санкции применили в 2021 году, то у любого нормального, здравомыслящего человека возникает вопрос:
Это, как же надо было изучать, чтобы только через восемь лет, получить убедительные доказательства... Какие-такие специалисты, и чем они там занимаются...

Если рассуждать нормально, здраво, цивилизовано, да уже по сроку давности никаких санкций применить невозможно...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:07
Странно, а как же наши дети ? А икак же Путин ?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:07, ред.
Период полураспада Радия-226, возникающего при атомном взрыве, превышает полторы тысячи лет. ВАДА Японию не хочет на тысячелетие от спорта отлучить?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:56
Ну а Обухов ещё тот персонаж !!!))))))
Сотрудничество со следствием , дало свои дивиденды !)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:54
Скорость принятия решений поражает!!!
lotsman
lotsman
вчера в 18:44
ВАДА никак не успокоится.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:44
Не прошло и года
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:42
проверка была 8 лет назад, а дискву дают щас??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:37
АХРИНЕТЬ У НИХ ОПЕРАТИВНОСТЬ...
shlomo
shlomo
вчера в 18:35
Ну вот нашли кого наказать....работают, блин....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100