ФИФА дисквалифицировала трёх российских игроков за допинг

Пресс-служба ФИФА сообщает, что российские футболисты , и Дарья Мещерякова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на российских игроков Ивана Князева, Дарью Мещерякова и Владимира Обухова за нарушение Антидопингового регламента ФИФА и Дисциплинарного кодекса ФИФА .

Все три случая произошли в результате допинг-контроля, проведенного в 2013 году, который был проанализирован в московской лаборатории и первоначально был зарегистрирован как «отрицательный» в системе антидопингового администрирования и управления (ADAMS) Всемирного антидопингового агентства ( ВАДА ).

Последующее судебно-медицинское расследование, проведенное ФИФА в сотрудничестве с ВАДА , привело к убедительным доказательствам использования запрещенного вещества (метандиенон в делах Князева и Обухова и фуросемид в случае с Мещеряковой), что нарушает статью 7 Закона ФИФА .

В результате Князев и Мещерякова были приговорены к двухлетнему сроку дисквалификации. Оба игрока были должным образом уведомлены о решениях сегодня — дате начала действия соответствующих санкций.

Что касается Обухова, игрок признал нарушение, полностью сотрудничал, оказывая существенную помощь, и заключил соглашение о сотрудничестве с ФИФА . В свете этих обстоятельств Дисциплинарный комитет решил сократить срок дисквалификации до шести месяцев. Следовательно, Обухов, к которому были применены временные санкции со 2 июня 2021 года, будет дисквалифицирован до 2 декабря 2021 года.

Для всех трех игроков дисквалификация распространяется на все типы матчей, т.е. соревновательные и товарищеские матчи, как внутренние, так и международные.