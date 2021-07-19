ФИФА дисквалифицировала трёх российских игроков за допинг

Пресс-служба ФИФА сообщает, что российские футболисты Владимир Обухов, Иван Князев и Дарья Мещерякова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на российских игроков Ивана Князева, Дарью Мещерякова и Владимира Обухова за нарушение Антидопингового регламента ФИФА и Дисциплинарного кодекса ФИФА.
Все три случая произошли в результате допинг-контроля, проведенного в 2013 году, который был проанализирован в московской лаборатории и первоначально был зарегистрирован как «отрицательный» в системе антидопингового администрирования и управления (ADAMS) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Последующее судебно-медицинское расследование, проведенное ФИФА в сотрудничестве с ВАДА, привело к убедительным доказательствам использования запрещенного вещества (метандиенон в делах Князева и Обухова и фуросемид в случае с Мещеряковой), что нарушает статью 7 Закона ФИФА.
В результате Князев и Мещерякова были приговорены к двухлетнему сроку дисквалификации. Оба игрока были должным образом уведомлены о решениях сегодня — дате начала действия соответствующих санкций.
Что касается Обухова, игрок признал нарушение, полностью сотрудничал, оказывая существенную помощь, и заключил соглашение о сотрудничестве с ФИФА. В свете этих обстоятельств Дисциплинарный комитет решил сократить срок дисквалификации до шести месяцев. Следовательно, Обухов, к которому были применены временные санкции со 2 июня 2021 года, будет дисквалифицирован до 2 декабря 2021 года.
Для всех трех игроков дисквалификация распространяется на все типы матчей, т.е. соревновательные и товарищеские матчи, как внутренние, так и международные.
Ранее УЕФА дисквалифицировал за допинг известного голкипера.
Это, как же надо было изучать, чтобы только через восемь лет, получить убедительные доказательства... Какие-такие специалисты, и чем они там занимаются...
Если рассуждать нормально, здраво, цивилизовано, да уже по сроку давности никаких санкций применить невозможно...
Это, как же надо было изучать, чтобы только через восемь лет, получить убедительные доказательства... Какие-такие специалисты, и чем они там занимаются...
Если рассуждать нормально, здраво, цивилизовано, да уже по сроку давности никаких санкций применить невозможно...