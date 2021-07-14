Апелляционный комитет РФС сократил дисквалификацию Карпина до одного матча

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14 июля 2021, 22:47

В среду, 14 июля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС , на котором было принято следующее решение в отношении главного тренера «Ростова» .

Удовлетворить жалобу ФК «Ростов» на решение КДК РФС от 18 мая 2021 года частично. Отменить решение КДК РФС от 18 мая 2021 года, принятое в отношении главного тренера ФК «Ростов» Карпина В.Г., и принять новое решение: в соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру ФК «Ростов» Карпину В.Г. дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической, и в соответствии со статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать главного тренера ФК «Ростов» Карпина В.Г. на 30 000 рублей.