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Апелляционный комитет РФС сократил дисквалификацию Карпина до одного матча

14 июля 2021, 22:47
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В среду, 14 июля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором было принято следующее решение в отношении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Удовлетворить жалобу ФК «Ростов» на решение КДК РФС от 18 мая 2021 года частично. Отменить решение КДК РФС от 18 мая 2021 года, принятое в отношении главного тренера ФК «Ростов» Карпина В.Г., и принять новое решение: в соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру ФК «Ростов» Карпину В.Г. дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической, и в соответствии со статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать главного тренера ФК «Ростов» Карпина В.Г. на 30 000 рублей.

Напомним, что изначально КДК РФС дисквалифицировал Карпина на 3 матча за неподобающее поведение в адрес арбитра матча 30-го тура РПЛ сезона 2020/21 против «Краснодара» (1:3).

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112910415
112910415
15 июля в 08:31
да здравствует милосердие !
Ironigor
Ironigor
15 июля в 01:09
Попал под судейскую амнистию !!!)))
Gahi
Gahi
14 июля в 22:52, ред.
Если арбитры будут судить нормально, то вопросов и раздражения у наставников команд не будет. Удачи всем в новом сезоне.
VeniaminS
VeniaminS
14 июля в 22:51, ред.
Ну и хорошо так
протон1
протон1
14 июля в 22:50
помиловали карпина. помню как черчес закидывал. и ничего
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