Судья, который поставил 65 млн рублей на ставках, получил пожизненный бан

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вчера, 16:27

Источник сообщает, что комитет по этике РФС пожизненно отстранил арбитра Александра Шимарыгина от любой деятельности, связанной с футболом.

Арбитр ФНЛ Шимарыгин последние два года активно делал ставки. Александр зарегистрировался в одной из букмекерских контор под своим именем. За два года он поставил 19 тыс. ставок на общую сумму более 65 млн рублей.

Ранее в ставках подозревали арбитра Российской Премьер-Лиги.