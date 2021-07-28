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Судья, который поставил 65 млн рублей на ставках, получил пожизненный бан

вчера, 16:27

Источник сообщает, что комитет по этике РФС пожизненно отстранил арбитра Александра Шимарыгина от любой деятельности, связанной с футболом.

Арбитр ФНЛ Шимарыгин последние два года активно делал ставки. Александр зарегистрировался в одной из букмекерских контор под своим именем. За два года он поставил 19 тыс. ставок на общую сумму более 65 млн рублей.

Ранее в ставках подозревали арбитра Российской Премьер-Лиги.

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Источник: sport24.ru
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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:50
Глупый судья, зарегистрировался под своим именем
протон1
протон1
вчера в 19:36
Судья, который поставил 65 млн рублей на ставках, получил пожизненный бан давно живет как ставропольский пойманный дпс ник с золотым унитазом.
311
311
вчера в 19:08
> Александр зарегистрировался в одной из букмекерских контор под своим именем.
И как буки не забанили его?)
YVG
YVG
вчера в 18:40
Неплохо в ФНЛ судьи зарабатывают.
протон1
протон1 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 18:15
за дело я согласен. так надо всех сажать. еси сажать и до колокольцева дойдет и выше) сажают тех кто не выгоден структуре власти . в нужный момент к выборам ведь нужно найти того кто крайний. ) вот и нашли любителя цыганской роскоши
Землянин
Землянин ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 18:12, ред.
Посадили за дело, не за просто так, про остальных в цепочке нужно расследование и суд
протон1
протон1 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 18:08
он стал козлом опушения. просто перед выборами едроссов нужно показать работу. и он стал конечным звеном в цепи. но которая ведет до колокольцева и до плешивого еси взять . нашли крайнего. он что думаешь главный был ?))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 18:02
А деньги у него такие откуда появились?
Futurista
Futurista ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 17:59
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:56
Не защищая его, просто мысли. 19 тысяч (!) ставок. Сколько он сам мог отсудить матчей ?
За 2 года, не больше сотни. Остальные то он ставил не на свои матчи.
Предположим, договорился с парой-тройкой коллег. Ещё максимум столько же матчей, и то доказать сговор надо.
Зарегистрировался под своим именем, прятаться не собирался. Откуда у него такие суммы - может, женился удачно, или наследство богатое получил.
В общем, тут или уголовное дело нужно открывать, со сроком и конфискацией, или отпустить с миром. По крайней деле, это не только РФС КАСАЕТСЯ...
Землянин
Землянин ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 17:47
Хоть его и задержали с золотым унитазом, но посадят всё же за взятки 🎃
Землянин
Землянин ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:45
За 2 года 19000 ставок под своим реальным ФИО, почти каждый день делал ставки
Землянин
Землянин
вчера в 17:43
Откуда у него стока денег ❓🎃
протон1
протон1
вчера в 17:38
Судья, который поставил 65 млн рублей на ставках обеспечил свою жизнь. и ему пофиг на бан
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:22
Если он делал ставки на такую сумму, соответственно у него были и друзья . По хорошему расследовать надо было.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:09
Говоря словами известного персонажа: "Посадки где??"

Бан - в данном случае не наказание а поощрение...
Пока на этой территории нажива с помощью афер будет наказываться банами - добра не будет....
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:01
Футбол сделался кормушкой.
Верг
Верг
вчера в 17:00
безбородова с его элитным жиоьем следует проверить тоже
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:58
А расстрелять не пробовали ?!)))
протон1
протон1
вчера в 16:57, ред.
Все это только пыль в глаза, покуда взяточник Вася казарцев продолжает свое "проверим"....Всем пофиг на этот бан. лучше бы нашли этого судью и спросили у него, сколько он поднял, в плюсе или минусе по итогу. Вот это было бы интересно. Я думаю, ему уже пофигу.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:57
Вместо "пожизненного" срока, пожизненный бан, хорошо отделался.....
beefs
beefs
вчера в 16:54
да уж, а сумма поставленных средств впечатляет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:53
Серьёзная ставка в 65 млн рублей.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 16:46
Т.е. ни одну структуру не заинтересовало, откуда у него 65 лямов?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:33
если он при этом еще и проигрывал, то щас получил двойной удар))
протон1
протон1
вчера в 16:28, ред.
его должны были сажать ведь он небось игры засуживал на своих ставках. это уголовка...видать не поделился с судьями кто судил его, очень рад конечно. но главный думаю на свободе) как типо стравропольский дпсник которого задержали с золотым унитазом.
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