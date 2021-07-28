Судья, который поставил 65 млн рублей на ставках, получил пожизненный бан

Источник сообщает, что комитет по этике РФС пожизненно отстранил арбитра Александра Шимарыгина от любой деятельности, связанной с футболом.
Арбитр ФНЛ Шимарыгин последние два года активно делал ставки. Александр зарегистрировался в одной из букмекерских контор под своим именем. За два года он поставил 19 тыс. ставок на общую сумму более 65 млн рублей.
Ранее в ставках подозревали арбитра Российской Премьер-Лиги.
За 2 года, не больше сотни. Остальные то он ставил не на свои матчи.
Предположим, договорился с парой-тройкой коллег. Ещё максимум столько же матчей, и то доказать сговор надо.
Зарегистрировался под своим именем, прятаться не собирался. Откуда у него такие суммы - может, женился удачно, или наследство богатое получил.
В общем, тут или уголовное дело нужно открывать, со сроком и конфискацией, или отпустить с миром. По крайней деле, это не только РФС КАСАЕТСЯ...
За 2 года, не больше сотни. Остальные то он ставил не на свои матчи.
Предположим, договорился с парой-тройкой коллег. Ещё максимум столько же матчей, и то доказать сговор надо.
Зарегистрировался под своим именем, прятаться не собирался. Откуда у него такие суммы - может, женился удачно, или наследство богатое получил.
В общем, тут или уголовное дело нужно открывать, со сроком и конфискацией, или отпустить с миром. По крайней деле, это не только РФС КАСАЕТСЯ...