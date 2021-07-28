Старший тренер «Нижнего Новгорода» дисквалифицирован на три месяца условно

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил о дисквалификации старшего тренера «Нижнего Новгорода» на три месяца условно за вмешательство в деятельность агентов.

Впервые в истории комитетом по этике рассматривался подобный инцидент. А агент Маньяков – первый агент, который попытался решить вопрос официально и через РФС . Тренер Казаков, работая в «Нижнем Новгороде», по нашему мнению, участвовал в переговорах игрока с другими клубами. Это запрещено. Доказательства у нас скорее были косвенные, хотя их было достаточно, поэтому он дисквалифицирован условно на три месяца. Можно считать это предупреждением.