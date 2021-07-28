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Старший тренер «Нижнего Новгорода» дисквалифицирован на три месяца условно

вчера, 18:44

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил о дисквалификации старшего тренера «Нижнего Новгорода» Владимира Казакова на три месяца условно за вмешательство в деятельность агентов.

Впервые в истории комитетом по этике рассматривался подобный инцидент. А агент Маньяков – первый агент, который попытался решить вопрос официально и через РФС. Тренер Казаков, работая в «Нижнем Новгороде», по нашему мнению, участвовал в переговорах игрока с другими клубами. Это запрещено. Доказательства у нас скорее были косвенные, хотя их было достаточно, поэтому он дисквалифицирован условно на три месяца. Можно считать это предупреждением.

Ранее комитет по этике РФС пожизненно отстранил арбитра Александра Шимарыгина.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 20:22
Чудеса бывают. Косвенные доказательства есть !!?
Тогда сразу 15 лет крытой !)))
311
311
вчера в 19:10
РФС: Этот агент работает с нами и кинуть его не получится!)
протон1
протон1
вчера в 18:50
Агент Маньяков решил вопрос, маньяки могут спать спокойно.
beefs
beefs
вчера в 18:47
это что то новенькое в нашем футболе...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:47
Доказательства у нас скорее были косвенные
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271098/sozin-andrey-nizhniy-novgorod
Этим все сказано
Cat01
Cat01
вчера в 18:45
Слишком плохое начало
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