Старший тренер «Нижнего Новгорода» дисквалифицирован на три месяца условно

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил о дисквалификации старшего тренера «Нижнего Новгорода» Владимира Казакова на три месяца условно за вмешательство в деятельность агентов.
Впервые в истории комитетом по этике рассматривался подобный инцидент. А агент Маньяков – первый агент, который попытался решить вопрос официально и через РФС. Тренер Казаков, работая в «Нижнем Новгороде», по нашему мнению, участвовал в переговорах игрока с другими клубами. Это запрещено. Доказательства у нас скорее были косвенные, хотя их было достаточно, поэтому он дисквалифицирован условно на три месяца. Можно считать это предупреждением.
Ранее комитет по этике РФС пожизненно отстранил арбитра Александра Шимарыгина.
Тогда сразу 15 лет крытой !)))
Тогда сразу 15 лет крытой !)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271098/sozin-andrey-nizhniy-novgorod
Этим все сказано
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271098/sozin-andrey-nizhniy-novgorod
Этим все сказано